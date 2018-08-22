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Глеб Никитин провел встречу с жителями Сарова

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с жителями г. о.г.Саров. Встреча прошла в рамках рабочего визита главы региона в городской округ. Основная часть вопросов касалась проблем в сферах ЖКХ, медицины, образования, экономического развития.

"Саров был и остается визитной карточкой региона, а уровень интеллигентности и образованности его жителей является тем образцом, к которому мы должны стремиться", — заявил Глеб Никитин, обращаясь к саровчанам. "Здесь присутствует редкое сочетание научно-практического начала, и духовного, связанного с именем Серафима Саровского. Саров входит в туристический кластер, который сформирован на юге региона. Это даст дополнительный импульс развития городу, даже с учетом его закрытости", — добавил глава региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что в городе остается немало проблем, например, состояние учреждений образования: "Удалось решить проблему с ремонтом школы № 10. Будем и дальше заниматься вопросом ремонта и строительства новых школ".

Сразу несколько жалоб от жителей поступило на состояние многоквартирных домов, отсутствие капитального ремонта. "В 2014, 2015 и 2016 году работа Фонда капитального ремонта была фактически провалена. Сейчас нам приходится нагонять большое отставание. Средства в Фонде есть, вопрос в эффективности их расходования и процедуре отбора подрядчиков. Во-первых, мы сменили руководство Фонда, во-вторых, я увеличил объем средств, выделяемых на работу отдела конкурсных процедур и претензий. Мы утвердили программу выхода из кризиса, предусмотрели увеличение объема работ и определили планы с контрольными точками исполнения программы", — рассказал Глеб Никитин. Министру энергетики и ЖКХ Андрей Черткову глава региона поручил взять на особый контроль ситуацию в Сарове, а также проработать возможность создания представительств Фонда капитального ремонта в крупных городах Нижегородской области.

Жители улицы Привокзальной пожаловались на плохое состояние своих домов и территории в целом: отсутствие бытовых удобств, благоустройства, ветхости зданий. Глава администрации Сарова Алексей Голубев сообщил, что на данный момент рассматривается возможность расселения домов инвестором, который будет заниматься развитием свободного земельного участка. "Меня такой вариант ответа не устраивает", — отметил Глеб Никитин. "Необходимо больше конкретики: какой инвестор и в какие сроки может это сделать, какая ему необходима поддержка. Мы направим собственную комиссию, чтобы понять — могут ли эти дома претендовать на статус аварийных", — добавил глава региона.

Несколько вопросов были посвящены развитию ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития), созданной в Сарове. "Пока потенциал ТОСЭР реализован не полностью. Во многом это следствие того, что у потенциальных инвесторов есть вопросы, связанные с закрытостью города. Сейчас мы обсуждаем проект по расширению границ города в северном направлении с перспективой включения технопарка в зону особых экономических отношений. Мы будем продвигать ТОСЭР и в том виде, в котором она существует, но кроме этого будем рассматривать план по расширению этой территории", — подчеркнул Глеб Никитин.

Несколько вопросов касались качества медицинского обслуживания в больнице № 50 г. Сарова. Глава региона дал поручение министру здравоохранению Антону Шаклунову провести с ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство России) совместную проверку деятельности медицинского учреждения. "Я готов принимать участие в работе над увеличением финансирования, но, главное, чтобы эти средства шли в дело", — добавил глава региона.

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