Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!

Решение районного суда Грозного, который постановил списать долги жителей Чечни за потребленный газ в связи с тем, что попытки взыскания задолженностей могут спровоцировать "недовольство и массовые протесты", вызывает недоумение. А что же жителям других регионов суды не списывают долги по такой же причине?

Как отмечал премьер Дмитрий Медведев на совещании с руководством СКФО в середине 2018 года, местное население не только не платит за официально получаемое топливо, но и нелегально подключается к трубе и ворует газ.

Накопленный за 2007-2015 годы долг за полученный газ в СКФО превысил 53 млрд рублей. В 2017 году долг вырос на 25% (на 13 млрд рублей). А в 1-м квартале 2018-го — еще почти на 10 млрд. "На потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено — как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ и энергосбытов", — сказал Медведев.

"Ветхие сети, хозяина которого юридически найти невозможно, хотя фактически понятно, кто что контролирует, абсолютно неточные клиентские базы — это все выгодно прежде всего самим злоумышленникам, то есть тем, кто на этом зарабатывает. Они тормозят решение этих проблем и подпитывают коррупцию в этой сфере", - заключил премьер.

Систематические неплатежи населения кавказских республик (Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечни) и многолетняя практика их списания после таких рейчей, вызывает двойное недоумение. Неужели федеральные власти не понимают, что они создают разность потенциалов в стране, которая может при искре дать взрыв?

Или они так обеспокоены лояльностью руководства республик Кавказа, особенно Чечни, и поэтому боятся навеси порядок в газовом хозяйстве? Но такие послабления одним в ущерб другим (убыток Газпрома — это недополучение налогов, которые будут взяты у населения, в том числе) никогда не приводили к уважению на Кавказе. Кавказ уважает жесткого и справедливого вождя, а не добренького и трусливого.

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин по Северному Кавказу долги возникали в основном не потому, что люди индивидуально не платили за потребленный газ, а потому что на протяжении многих лет долг разных предприятий, в том числе работающих неполностью, на законных основаниях, был размазан по населению". "Люди часто получали счета за непотребленный газ — это распространенное на Кавказе явление", — сказал эксперт. "Надо списывать, по-моему, это единственный вариант", — заметил Константин Казенин. "В Чечне могут быть источники проблем какие-то другие. Я не слышал", — добавил он.

Со своей стороны, первый заместитель председателя Комиссии по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты РФ Артем Кирьянов сказал для "Правды.Ру", что с учетом цифровизации экономики в ближайшие годы правительству удастся справиться с неплатежами, потому что "на Северном Кавказе в республиках очень многие вещи вообще никак не оформляются. Происходит хищение электричества, незаконное подключение, врезки в различные инфраструктуры". "Мне кажется, что это, может быть, в последний раз, когда в таком режиме списываются долги", - резюмировал Артем Кирьянов.

А вот председатель Комитета Госдумы умы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов полагает, что "Северный Кавказ недостаточно обеспечен рабочими местами, и у людей просто нет финансовой возможности платить за газ". "Может быть, только какие-то отдельные семьи, люди, оплачивают своевременно счета по газу, по теплу, по электричеству, прокомментировал депутат "Правде.Ру".

"Представьте, что заработка на Северном Кавказе нет. Куда людям ехать? К моджахедам в Афганистан или Сирию? Поэтому просто надо людям грамотно объяснять — министру по энергетике Новаку, министру по труду Топилину, и министру по экономике Орешкину, чтобы люди не кипели в других регионах, почему 9 миллиардов скостили Чечне, допустим, а другим территориям — нет".

"Посмотреть средние заработные платы, условия жизни, труда и многое-многое другое. У нас разные территории, разные климатические зоны, разные жизненные возможности. Если мы хотим загнать Кавказ к лучине, керосиновой лампе, будет дешево. Но надо ли нам это?", — отметил Николай Харитоновю.

Можно было бы согласится с г-ном Харитоновым, но в России есть практика назначения субсидий неимущим. Не способен оплачивать газ — проси субсидию, но, видно, стыдно просить гордому джигиту, у которого в доме, когда в него заходишь — полный достаток.

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