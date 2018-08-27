Неоднозначный Курбайлов: казнить нельзя миловать

В 2013 году стартовал проект, предусматривавший реконструкцию и модернизацию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали. Необходимые для работ средства были установлены в размере 562 миллиардов рублей. Учитывая столь значительное финансирование, многие частные лица и организации заинтересовались проектом. Одной из таких организаций стало ООО "ЗБСМ МК-162", ранее являвшееся мехколонной БАМа, возглавляемой Магомедом Курбайловым.

Курбайлов начал работу на БАМе, оказавшись на грандиозной стройке по комсомольскому распределению. Сначала он был плотником-бетонщиком, но с течением времени стал генеральным директором ООО "ЗБСМ МК-162". В настоящее время Магомед Курбайлов передал управление своему сыну, а сам выступает как его заместитель. Почему? Это длинная и запутанная история…

Итак, в 2013 году Курбайлову предложили работы по созданию вторых путей БАМа в районе перегона Чудничный — Звездная. В рамках работ на перегоне должна была быть произведена срезка верхней части имеющегося земполотна и засыпка дренирующим грунтом. На 30-километровом участке трассы Тайшет — Чуна — Братск нужно было использовать грунт с достаточно высокими физико-механическими свойствами — прочность, морозоустойчивость и т. д. Необходимый для строительства грунт, по проекту, нужно было брать из определенного карьера. Но оттуда далеко везти -около 80 километров. Курбайлову этого делать не хотелось — ГСМ, моторесурс и все остальное. Поэтому он сделал проще: взял грунт там, где было ближе. В 13 километрах от центра участка, которым занималась МК-162, находилась отсыпанная гравием вторая ветка БАМа. Именно оттуда колонна и стала возить грунт. Всего было перевезено 24 тысячи кубометров грунта. Однако грунт оказался непригоден. Зато бюджетные деньги были сэкономлены. Но куда они делись? В чей карман ушли?

Позже в письме прокурору Мерзлякову Курбайлов указывал, что в апреле 2014 года его компанией этот проект был сдан и работы по договору были выполнены. Никаких нареканий или материальных претензий к мехколонне не было заявлено.

Тем не менее в августе 2015 года Курбайлова навестил заместитель начальника ВС ЛУ МВД на транспорте подполковник юстиции Прокофьев. От него Курбайлов узнал о том, что в его отношении возбуждено уголовное дело, поскольку он брал землю в природоохранной зоне. Дело предлагалось закрыть за некоторую денежную сумму. В сентябре 2016 года Курбайлов был предупрежден своими знакомыми о том, что готовится его арест. Кроме него, должны были прийти за его сыном и некоторыми сотрудниками мехколонны. Курбайлов стал говорить о том, что ему предлагают откупиться от суда за приличную сумму. Однако не все так гладко, как говорит сам Курбайлов. Дело, похоже, вовсе не в коррупции. У правительства Иркутской области до сих пор имеются вопросы к Курбайлову по поводу сданных им проектов — построенные им дороги проседают и имеют продольные трещины.

Тем не менее в 2018 году Магомед Курбайлов выбран в кандидаты в Законодательное собрание Иркутской области, представляя Усть-Кутский округ. Одно из его обещаний — развитие области посредством НДФЛ. Именно оно вызвало возмущение местной общественности. Ведь компания самого Курбайлова зарегистрирована в Дагестане, куда он и платит свои налоги. В глазах общественности, эти выборы Курбайлову нужны лишь для получения депутатской неприкосновенности и для лоббирования собственных интересов — получения подрядов и т. д.

Пока главные проекты компании Курбайлова - работа над участком дороги Иркутск — Листвянка протяженностью 17 километров (стоимость 2,5 миллиарда рублей) и строительство трассы Тайшет — Чуна — Братск, протяженность которой составила 38 километров (оценивается в 2,9 миллиарда рублей). Компанию ставят на второе место среди подрядчиков Дагестана. При этом, выступая в Усть-Кутском районе, Курбайлов заявил, что не менее половины НДФЛ следует направлять на развитие региона. Получается, что налоговые поступления простых горожан должны направляться на развитие региона, а сам Курбайлов отчисления в местный бюджет делать не намерен, но при этом готовится стать членом заксобрания.

При этом кандидат, зная о наболевшей теме разбитых дорог в Усть-Куте, заявлял во время предвыборной кампании, что знает, как решить эту проблему. Однако в городе Нижнеилимске, почетным гражданином которого он с гордостью называется, с дорогами дела обстоят ничуть не лучше, что сразу вызвало подозрение у жителей Усть-Кута.

Издание "НИА-Байкал" указывает на нарушения, имевшие место при передаче в 2015 году ООО "ЗБСМ МК-162" права на следующую часть работ по Байкальскому тракту, оценивавшуюся в 600 миллионов рублей. Дорожная служба Иркутской области 8 апреля 2015 года выложила на сайте госзакупок информацию о проведении закупки № 31502229494, подразумевавшей выполнение работ по реконструкции Байкальского тракта. Закупка была произведена без необходимых конкурсных процедур. Заявление о нарушении было передано в ФАС по Иркутской области, но никаких последствий не имело.

Вспомнили и некоторые другие моменты, такие как незаконная выемка грунта из района поблизости от русла реки Ушаковка, в природоохранной зоне, при том, что проектом предусматривалось другое место для забора грунта. Западно-Байкальская межрайонная прокуратура пресекла тогда работы по перевозке грунта и конфисковала использовавшиеся машины. Несмотря на огромный объем перевезенного грунта и нанесенный ущерб Курбайлов отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Обо всех этих нарушениях пожелавший остаться неизвестным работник межрайонной прокуратуры рассказал в записанном им видеоролике, обращаясь непосредственно к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Упоминается и взятка, которую Курбайлов якобы дал с целью закрытия возбужденного уголовного дела против него, его сына и двух работников его предприятия.

Пока же горожане пребывают в недоумении, где правда, что же хочет кандидат на самом деле и почему так расходятся данные. И все больше растет уверенность, что у бизнесмена есть личная заинтересованность в налаживании отношений с властями для развития собственного бизнеса.