Дороги Рыбинска: не дороговато ли колечко?

Как известно, денег много не бывает. Особенно в бюджете. Особенно районного города, например, Рыбинска, львиную долю казны которого составляют разнообразные поступления из федерального и областного центров. Просто в России существует такой перекос в бюджетировании, благодаря которому львиная доля налоговых поступлений уходит в "центр", а оттуда "растекается" по регионам. На это иногда любит пожаловаться глава города Рыбинска. Но никто не снимает ответственности с местных властей за рациональное и максимально эффективное использование получаемых средств.

Но у нынешнего руководства города, похоже, стоят другие задачи, им главное — "освоить" деньги и вполне возможно, что не без личного интереса.

В этом году город буквально "завалили" финансами на строительство дорог, которые вроде как благополучно "освоили", но целесообразность некоторых трат выглядит, мягко говоря, сомнительной. В частности, очень интересен объект под названием: "Автомобильная дорога по улице Расторгуева с организацией кольцевого движения в районе пересечения улиц Ворошилова, Черепанова, Суркова в городском округе города Рыбинска Ярославской области". Вот, кстати, ссылка на тендер на сайте госзакупок. Все вроде красиво, но возникает ряд вопросов, которые мы сейчас и зададим. И ответы на них, возможно, придется искать компетентным органам.

Если открыть указанную выше ссылку, и в соответствующем разделе скачать первый документ, то вскрывается очень много любопытного. Сей документ называется: "Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по объекту Автомобильная дорога по улице Расторгуева с организацией кольцевого движения в районе пересечения улиц Ворошилова, Черепанова, Суркова в городском округе города Рыбинска Ярославской области". Заключение, кстати сказать, положительное.

Во-первых, сразу понятно, кому эта дорога нужна. В заявителях на экспертизу значится ООО "Виконда Девелопмент".

Во-вторых, длина этого линейного объекта не превышает 700 метров, плюс само кольцо.

В-третьих, сметная стоимость всех трех этапов строительства в данном заключении планируется на IV квартал 2017 года и составляет 109 285 240 рублей.

Что же мы имеем в августе 2018 года? Стоимость первого и третьего этапов становится равной 109 543 740 рублей Тендер выигрывает единственный участник и, конечно же, по максимальной цене. Второй этап, стоимость которого в заключении составляет 6 323 660 рублей, переносится на следующий год. Но почему-то его стоимость вырастает до 42 миллионов рублей. (И почему-то есть уверенность, что его выиграет все тот же единственный участник, что и на первом и третьем этапе строительства.)

Получается, что "колечко" обходится в сумму более 150 миллионов рублей. Вы представляете — 150 миллионов рублей за менее чем один километр дороги! В былые годы за эти деньги благоустраивалось порядка 50 дворов. В Рыбинске, что, нет проблемных дорог, которые нуждаются в ремонте? Чем думает глава города, включая "зеленый" свет таким проектам? Возникает ощущение, что он руководствуется какими-то своими интересами, потому как ничего другого на ум не приходит, когда видишь такое не разумное расходование средств.

Маргарет Тетчер сказала: "Не бывает никаких "государственных" денег, бывают только деньги налогоплательщиков!" Так вот, не пора ли налогоплательщикам спрашивать с власти предержащих, а почему они позволяют так нерачительно распоряжаться их деньгами?

Источник фото: ryb.ru