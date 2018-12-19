Рыбинск: игра в эффективный менеджмент

Вместо заботы о безопасности горожан, Администрация города Рыбинска продолжает нагнетать страсти вокруг малого и среднего бизнеса.

В одном федеральном и уважаемом издании вышла любопытная статья под заголовком "Почему в России за год обрушилось 100 мостов?", прочитав ее, понимаешь, что все описанное, касается и Рыбинска.

В первых числах августа пользователи социальных сетей Рыбинска начали выкладывать фотографии разрушающегося путепровода, расположенного в центре города на улице Максима Горького. На фотоснимках видны лежащие на проезжей части куски бетона.

Власти отреагировали моментально. Вскоре на официальном сайте Администрации городского округа Рыбинска появилось опровержение, что "сообщения в СМИ о разрушении моста через реку Черёмуха не соответствует действительности. Об этом заявляют в МБУ "Управление городского хозяйства" Рыбинска. Специалисты управления выехали на место. Они обследовали мостовое сооружение и пришли к выводу, что состояние моста опасений не вызывает".

Вроде все сделано, как положено. Получили сигнал — отчитались, "что предполагаемое падение штукатурки не может служить основанием для заявлений об обрушении моста".

Хотя штукатурка, как известно, не опадающие осенние листья и с неба просто так не сыплется. Однако дело тут гораздо серьезнее.

В Рыбинске два основных моста. Один — Волжский мост через великую русскую реку. И небольшой — через речку Черёмуха. Мост через Волгу пытались ремонтировать лет пять-семь назад, но дело ограничилось лишь ремонтом покрытия моста, капитального ремонта несущих конструкций не проводилось. Каждый год выделяли по копейкам, так, что Волжский мост находится в стадии постоянного ремонта. Несмотря на перманентное состояние ремонтных работ он пребывает в довольно плохом состоянии. Невооруженным глазом можно увидеть оголенную арматуру и трещины.

Перед этим путепроводом стоит дорожный знак "Ограничение массы — 18 тонн", что, согласно правилам, "запрещает движение всех транспортных средств, а также и их составов, если их фактическая масса превышает величину, обозначенную на знаке". Вероятно, цифра взята с потолка, поскольку вес современного автобуса с пасажирами на 10 тонн превышает этот показатель. Ну и, естественно, некоторые водители грубо нарушают: кому охота делать крюк в 20 километров, когда можно проскочить по прямой!

Мост — объект весьма серьезный. Чтобы его сделать или реконструировать, нельзя скинуться по три копейки. Когда у государства появляются средства, то, как это происходит сегодня в Череповце, приступают к возведению нового моста. Короче говоря, для этого нужна продуманная системная организация на уровне города, на уровне области.

Любой разумный человек, допустим, на уровне главы города должен бить во все колокола. Один-единственный мост на весь город находится в плачевном состоянии. И не только прервется связь через Волгу, но, не дай-то бог, случится какая-либо страшная трагедия.

Впрочем, с точки зрения технического специалиста, чтобы дать ответ о состоянии моста, необходимо опираться на какое-то заключение. Инициировать их, как правило, должен городской глава, который даст задание или своему заместителю, или передаст в управление городского хозяйства, на чьем балансе это техническое сооружение висит. Пока никаких заключений не проводилось, поэтому говорить об аварийном состоянии нельзя.

А жаль! Сотни миллионов рублей тратятся на мало кому нужные (кроме главы, который, похоже, действительно возомнил себя "властелином колец" или, может, неплохо кормится с этих работ, которые каким-то странным образом выполняются с закупкой у единственного подрядчика, заявляющегося в гордом одиночестве на тендер и берущего его по максимальной цене) объекты, называемые кольцевыми авторазвязками.

Например, появившееся два с половиной года назад, можно сказать, на самом путепроводе дорожное кольцо. В нарушение всех градостроительных норм, норм безопасности и правил дорожного движения мэрия города Рыбинска организовала здесь круговое движение. На кольце просто не развернуться. Троллейбусы едут сразу по двум полосам.

В часы пик весь мост постоянно забит автотранспортом, а на путепроводах (будь они хоть на сто процентов в хорошем состоянии) остановки запрещены, так же, как и под ними. Пробки же происходят из-за того, что объединили в одну, сделали равнозначными автомобильные дороги разной классификации. Останавливающиеся на этом путепроводе машины создают, помимо динамической, дополнительную статическую нагрузку на опоры моста.

Само появление дорожного кольца до конца непонятно. Перед началом его строительства или реконструкции линейного объекта должна проходить государственная экспертиза конструкции и смет объекта. Администрация потратила около двух миллионов рублей на объект, который не прошел госэспертизу.

Или, например, кольцо на улице Ворошилова, в которое уже в этом году "вбухали" порядка 109 (!) миллионов рублей. А на следующий год запланировано еще 42 миллиона. Более 150 миллионов бюджетных денег на какую-то развязку, целесообразность которой многие горожане не понимают!

А на мост денег нет!

К такому вот вопросу о бездумном расходовании бюджетных средств прибавляется и толика абсурда. "Правда.Ру" писала недавно еще об одной странной рыбинской истории, связанной с деятельностью ООО "Фирма "МВК" и так же с состоянием рыбинских путепроводов. Напомним, что единственный ведущий к предприятию подъезд (муниципальная дорога по улице Спортивная) пять лет назад по согласованию с Администрацией ГО г. Рыбинск был отремонтирован силами и на средства фирмы МВК.

Вроде бы все должны быть довольны и счастливы. Администрация руками предпринимателя выполнила свои задачи по восстановлению дорожной инфраструктуры г. Рыбинск. Предприниматель может спокойно заниматься бизнесом и, в том числе, исправно платить достаточно неплохие налоги в бюджеты разных уровней РФ, обеспечивать работой около 250 человек. Но все, что логично и правильно, не для администрации Рыбинска. Главой Рыбинска принимается решение, что в самом закутке города, прямо у ворот бизнесмена, которого чиновник, возможно, просто невзлюбил по личным причинам, нужен пост весового контроля (заметьте, тоже на бюджетные средства, то есть на деньги горожан). (Не находите, что куда логичнее было бы обустроить такой пост перед въездом на разрушающийся мост?)

И не беда, что в принципе, согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 29 марта 2018 за №119 "Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств" (а также документов, предшествующих этому приказу), весового поста там, в принципе, не может быть. И не беда, что сам пост контроля установлен с техническими нарушениями, которые не позволяют его эсплуатировать. Деньги, повторяемся, бюджетные, "вбуханы" и "освоены", и, возможно, личное эго главы удовлетворено за счет простых рыбинцев.

А вот если просто пофантазировать и представить, что если администрации Рыбинска быть более рассудительной и, прекратив "кошмарить бизнес", заняться своими обязанностями и, в принципе, неплохую идею с весовым постом реализовать на подходах к Волжскому мосту, где реально необходимость в весовом пункте имеется? Тем самым прекратив эту вакханалию с перегруженными грузовыми машинами, систематически разрушающими стратегический для Рыбинска объект.

Но, похоже, это так и останется фантазией! Нынешняя рыбинская власть такой дальновидностью и стратегическим мышлением, видимо, не обладает…

Источник фото: Википедия