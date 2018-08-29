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Автор Редакция рубрики "Общество"

Истинные интересы депутатов округа Якиманка

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В любом городе вопросы благоустройства очень важны. Особенно если речь идет о Москве, бюджет которой сопоставим с бюджетом Нью-Йорка. На уровне районов вопросы благоустройства и общего содержания имущества находятся под контролем муниципальных депутатов, которые год назад были избраны по всей Москве.

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Тогда в муниципалитеты ЦАО было избрано рекордное число представителей оппозиционных партий, которые высказывали свои взгляды на работу управ районов. С тех пор прошел почти год и уже можно подводить предварительные итоги того, насколько успешны оказались депутаты в исполнении своих предвыборных обещаний, и насколько близки и отзывчивы оказались к своим избирателям. Весьма интересны и, во многом показательным, в этом плане является ситуация в Якиманке.

Общественное мнение склоняется к тому, что проведение работ по благоустройству необходимых объектов блокируют избранные депутаты. По словам жителей округа, представители оппозиционных сил целенаправленно не согласовывают управе округа выделение средств под эти нужды. В частности, на сайте муниципального округа Якиманка опубликовано несколько решений Совета депутатов, которые указывают, что управе района выделяются средства, однако в очень ограниченных размерах, что естественно не позволяет выполнить необходимый перечень работ.

Неудивительно, что у жителей района ситуация вызывает беспокойство не только из-за того, что работы не производятся на проблемных объектах, но также не корректируются недочеты, допущенные в ходе ранее проведенных работ (к примеру, ситуация с детской площадкой в Крымском тупике и удручающее состояние высаженных деревьев в сквере Каримова). Особенно жителей волнует проблема с отсутствием подпорной стенки у Крымского вала, призванной противостоять давлению грунта и возможному разрушению стоящего на возвышенности дома.

Распространено мнение, что деньги, выделенные району Якиманка на проведения работ по благоустройству территорий и оказавшиеся невостребованными, были направлены в другой район. В сознании горожан такие действия местных депутатов скорее вредят жизни района нежели улучшают ее.

Ряд деятелей в этом плане активно обвиняют главу муниципального округа Андрея Морева. Заявляется, что он лоббирует исключительно свои интересы и не учитывает потребности жителей района. Все мы знаем, что оппозиция в нашей стране подвергается жестокому информационному давлению. Поэтому информационные клише типа "Андрей Морев лоббирует исключительно свои интересы" требуют проверки.

Действительно, недовольство работой оппозиционного главы округа в Якиманке есть. Кроме того, по словам местных инсайдеров, нынешняя должность воспринимается Моревым как возможность получить опыт, и используя образ оппозиционера, избраться в Московскую городскую Думу. Для этого глава округа уходит с поста главы округа, а проголосовавшие за него избиратели будут вынуждены надеяться на депутатов, за которых не голосовали.

В то же время, необходимо отметить, что главы МО Якиманка имеет колосальный опыт управления крупными компаниями: работал генеральным директором "А8 Практика", руководителем направления в компании "Русагро", финансовым директором компании "Разгуляй-Укррос", финансовым директором компании "Русское зерно", финансовым директором компании "Креллион" и управляющим партнером на предприятии "Русский подсолнух". Однако в 2009 году Андрей Морев также являлся членом совета директоров крупного агропромышленного предприятия "Светлоградский элеватор", расположенного в Ставропольском крае. По информации из открытых источников, за время участия команды Морева компания неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов и налоговых инспекторов. Количество таких ситуаций росло, прибыльность снижалась, Андрей Морев, в итоге, оставил компанию. Этим сведениям сопутствует мнение об истинных мотивах ухода главы округа. Главной причиной ухода озвучивается "тяжелое финансовое положение" Морева.

Вместе с главой округа резонансные разговоры ходят и вокруг его соратника и заместителя Дмитрия Петрова. В своей предвыборной компании он ставил акцент на активном проведении районных референдумов и публичных голосований по проблемным темам. Позже депутат сам же признался, что за первые 100 дней работы никаких масштабных инициатив реализовать не получилось, так как исполнение обязательных государственных полномочий заняло все время, что он был готов посвятить округу. Наиболее выраженный интерес заместителя главы Совета депутатов лежит в сфере архитектурно-строительной проблематики, что не удивительно, так как основным местом работы депутата является проектный институт "Стройпроект". По сведениям из анонимных источников структур власти, именно Дмитрий Петров сменит Андрея Морева на посту главы Совета муниципальных депутатов. По словам жителей района Петров также успел показать свою жесткую позицию по непринятию важных для района условий программы по благоустройству. Более того, многие встречи депутата с жителями оканчивались крупными конфликтами и спорами.

Трудно подтвердить тезис провластных ботов, обвиняющих Морева во всех смертных грехах. В то же время, тезис о том, что глава округа и его заместитель тратят значительные средства на политический пиар и свою политическую борьбу настораживает. Очевидно, оппозиционеры воспринимают свою деятельность прежде всего как политику и действуют с прицелом на Мосгордуму (эту работу нужно начинать уже сейчас). Возможно, это правильная стратегия, однако слабым звеном этой стратегии остается недовольство жителей, которые вправе рассчитывать на решение своих инфраструктурных вопросов вне зависимости от политической конъюнктуры и реконфигураций в совете депутатов.

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Темы ЦАО бюджет Москва депутаты Якиманка Андрей Морев главы округов благоустройство Москвы
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