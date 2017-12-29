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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Где деньги лежат: президент назвал регионы, лучше всех работающие с инвесторами

Россия

Добиться роста инвестиций в основной капитал на фоне падения этого показателя в среднем по стране смогли 20 регионов России. В 10 субъектах данное повышение составило почти 40%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященного мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

В частности, глава государства отметил, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. По его словам, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране сократился на 7,9%, "при этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал".

"В 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ", - перечислил Владимир Путин.

Также серьезных успехов добились Татарстан, Чувашия, Калужская и Тюменская области, Краснодарский край. Успехи регионов отражаются и во многих независимых рейтингах.

Так, Калужская область вошла в первую пятерку "Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ" Агентства стратегических инициатив, а также в группу с высокой инвестиционной привлекательностью "V рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России" от "Национального рейтингового агентства". По данным исследования "Инвестиционные рейтинги регионов России" агентства RAEX (Эксперт РА), регион обосновался в первой 30-ке. Область хорошо показала себя в плане привлечения и удержания инвестиций.

Тульская область также вошла в Топ-5 рейтинга "состояние инвестиционного климата в субъектах РФ от АСИ" и группу с высокой инвестиционной привлекательностью "V рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России". Область также входит в 25 лучших регионов согласно "Инвестиционному рейтингу регионов России" агентства RAEX (Эксперт РА).

Все это подтверждает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды.

Татарстан оказался в десятке лучших в "Инвестиционном рейтинге регионов России", республика занимает высокие позиции в оценке инвестиционной привлекательности регионов России от НРА и стала лидером "Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России" от АСИ в 2017 году. Татарстан на сегодняшний день является регионом, на который эксперты призывают ориентироваться в плане модели построения взаимоотношений между властью и бизнесом.

Глава государства также отметил, что улучшение делового климата "требует системного подхода". Он напомнил, что в январе текущего года на основе наиболее успешного регионального опыта в области инвестиций были утверждены 12 целевых моделей, своего рода инструкции по упрощению ведения бизнеса с четкими, конкретными ориентирами по таким направлениям, как землеотвод, получение разрешения на строительство, что "остается еще болевой точкой у нас во многом, подключение к технологическим сетям и другие".

Для каждого субъекта РФ был составлен индивидуальный профиль соответствия целевым моделям, отмечены показатели, которые требуют улучшения, и разработаны типовые дорожные карты. В администрациях регионов дорожные карты были согласованы и утверждены. Однако даже при создании целевых моделей эксперты понимали всю сложность оценки состояния инвестклимата в регионах, поэтому одним из принципов их внедрения стала личная ответственность руководителя.

Эксперты указывают на то, что президент в своем выступлении затронул ключевые вопросы, связанные с инвестпривлекательностью. Работа по наращиванию инвестиционного потенциала и повышению привлекательности регионов является важнейшей государственной задачей, пояснил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. По его словам, именно от успехов на этом направлении во многом зависит социально-экономическая ситуация в конкретном регионе.

"Кроме того, достижение высоких показателей может означать и то, что представители региональной команды не занимают иждивенческую позицию, ожидая помощи от федерального центра, а выбирают сценарий самостоятельного развития. Сегодня такая модель управления всячески приветствуется и поощряется Москвой", - подчеркнул эксперт. Он полагает, что при оценке работы глав регионов будет, несомненно, учитываться и способность повышать привлекательность территорий в глазах инвесторов.

С ним солидарен главный редактор ИА "Национальный Эксперт", к.э.н. Михаил Белый: "Инвестиционная динамика во многом зависит от региональных управленческих команд. Мы прекрасно знаем, что существуют регионы, которые постоянно и последовательно работают в этом направлении. Необходимо понимать, что достижение высоких показателей - это отнюдь не подарок небес, не везение".

По его мнению, самое серьезное внимание работе с инвесторами за последний год уделяют власти Калужской и Тульской областей. "Губернаторы Артамонов и Дюмин - пример грамотных управленцев, которые сознают важность системной работы с инвесторами. Причем эта работа становится особенно актуальной в период экономических неурядиц. Во многом благодаря такому подходу во время тяжелейшего финансового кризиса названные регионы сохранили устойчивость. В Калуге на сегодняшний день работает 12 индустриальных парков и 2 площадки особой экономической (ОЭЗ) "Калуга", - заключил Белый.

По мнению главы агентства "Социальные коммуникации" Ильи Паймушкина, Тульская область без преувеличения осуществила "инвестиционный прорыв" за последние два года:

"Благодаря личным контактам губернатора Тульской области Алексея Дюмина на федеральном уровне, количество инвестиций и контрактов на привлечение дополнительных проектов, и соответственно, средств на ближайшую перспективу кратно возросло. Особо это заметно по оборонной промышленности, металлургии и сельскому хозяйству. В регионе активно развиваются такие предприятия как ПАО "Тулачермет", компания "Мираторг" и т.д. Мало того, новую жизнь получил проект по заводу "Октава", экономической зоне "Узловая", в которой за полтора года обосновалось уже 8 резидентов".

Отток зарубежных инвестиций из страны, конечно, должен компенсироваться внутренними финансовыми инструментами, подтверждает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

"Кому вверяют свои капиталы? Тому, кто сможет на территории обеспечить стабильность государственного управления, прозрачность и неизменность финансовых механизмов и, как это ни странно, персональную ответственность. Это значит, что должен быть сильный губернатор с репутацией человека, могущего гарантировать инвесторам их права и защиту финансовых вливаний", - отметил эксперт.

По его словам, к числу сильных региональных лидеров, которые ведут борьбу за инвесторов, можно отнести лидера Татарстана Рустама Минниханова, главу Якутии Егора Борисова и тюменского губернатора Владимира Якушева.

Очевидно, что достойный уровень инвестиционной привлекательности регионов - во многом заслуга региональных властей. Благоприятный инвестклимат - это гарантия не только экономической стабильности в регионе, но и роста благосостояния граждан.

 

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