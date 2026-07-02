Донецк скоро будет с водой. ВС РФ вплотную подошли к водозабору в Райгородке

Взятие под контроль ВС РФ берегов Северского Донца около Славянска открывает путь к восстановлению критической водной инфраструктуры Донбасса.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Артемка is licensed under общественное достояние Водозабор в Райгородке на Северском Донце

Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Село расположено прямо на берегу реки Северский Донец, из которой бралась вода для снабжения Донецка и Мариуполя.

Главный стратегический объект водоснабжения находится совсем рядом — в населённом пункте Райгородок в 4-6 км от Пискуновки выше по течению реки. Там располагается исток канала "Северский Донец -Донбасс" — плотина и насосная станция.

Даже ближе к Райгородку на востоке находится Николаевка, где российские бойцы уже ведут бои. Возможно, будет движение и от Красного Лимана — с севера. Ресурсы противника заявляют, что передовые российские части находятся уже в менее чем 9 километрах от окраин Славянска.

Как быстро можно будет запустить воду по каналу? Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что предстоит заново восстановить или капитально отремонтировать 6 водоподъемных насосных станций. Насосное оборудование для этого узла уникальное и изготавливалось по спецзаказам. Уходя, украинские формирования плотно заминировали как сам водозаборный узел, так и ключевые технологические объекты вдоль русла канала. Вероятно, взорвут.

Прежде чем строители смогут приступить к ремонту, потребуется масштабная инженерная экспертиза и разминирование, а также очистка самого русла канала.

Кроме того, чтобы вода дошла до Донецка, российским войскам необходимо отодвинуть линию фронта от всего маршрута канала. В частности, канал проходит через агломерацию Славянск — Краматорск и в районе Часова Яра. Пока эти территории остаются в зоне досягаемости артиллерии и дронов, вести безопасные восстановительные работы будет невозможно.

Донецк сейчас снабжается водой из альтернативных источников — в первую очередь, за счет построенного в рекордные сроки водовода "Дон -Донбасс" и местных водохранилищ. Они обеспечивают минимальные потребности (35%) по графику, кардинально решить проблему дефицита и вернуть круглосуточную подачу чистой воды без полного восстановления канала "Северский Донец — Донбасс" невозможно.

Бои ещё впереди, работы по восстановлению будет много. Но главное уже очевидно, разблокирование поставок воды в Донецк и весь промышленный Донбасс — вопрос недолгого времени. Перспективы освобождения Славянска и западных районов Часова Яра (со взятием Константиновки) оцениваются как весьма близкие. Военные аналитики и данные разведки сходятся во мнении, что активная фаза генерального штурма Славянска и Краматорска начнётся в приделах нескольких недель или месяца.

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