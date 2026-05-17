Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Баранов

Жара до +32 в Москве и ЦФО: синоптики предупреждают о пяти днях экстремума и погодного удара

Россия

Европейская часть России превращается в тепловой котел. Гидрометцентр выписал регионам экстренный "рецепт" на выживание — аномальная жара накрывает Центральный округ и Поволжье.

Жаркий день в московском парке
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Жаркий день в московском парке

Температурная шкала сошла с ума: столбики термометров взлетят на 7-11 градусов выше климатической нормы. Это не просто "хорошая погода", а официально признанное опасное явление, которое продлится минимум пять дней.

География климатического удара

Жара заходит с флангов. В Москве и соседних областях — от Смоленска до Костромы — период с 18 по 22 мая станет испытанием на прочность. Воздух прогреется до +32 градусов.

Синоптики подчеркивают: аномалия фиксируется там, где отклонение от нормы составляет 7 градусов и более в течение пяти суток. Это критический порог для экосистемы и здоровья человека.

"Такие температурные качели заставляют атмосферные фронты работать на пределе, что создает риски формирования локальных шквалов при столкновении прогретого воздуха с холодными массами", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Поволжье тоже в зоне риска. В Татарстане и Самарской области ситуация еще жестче: здесь термометры покажут до +33 градусов. Жара буквально "выжигает" влагу из почвы, что ставит под угрозу темпы посевной кампании. Даже северные Архангельск и Вологда не остались в стороне — там температурный фон также пробьет нормативные потолки.

Почему +30 в городе опаснее, чем в поле

Мегаполис работает как гигантский аккумулятор. Бетон и асфальт впитывают солнечную энергию весь день и отдают её ночью. В результате суточный цикл охлаждения нарушается.

Марина Макарова из Гидрометцентра уточняет: городская застройка создает эффект "острова тепла", где фактическая температура ощущается на 3-5 градусов выше официальных сводок.

Регион Прогноз (пиковые значения)
Москва и ЦФО до +32°C (норма выше на 7-9°)
Татарстан до +33°C (норма выше на 9-11°)
Поволжье (Самара) до +31°C (норма выше на 9°)
Север (Архангельск) выше нормы на 7° и более

Когда жара становится экстренной, инфраструктура начинает "плыть". Подобные аномалии заставляют дорожные службы переходить на ночной режим работы, чтобы не разрушать мягкий асфальт.

Особое внимание — к объектам энергетики. Кондиционеры в офисах и квартирах создают пиковые нагрузки на электросети, сопоставимые с зимними морозами.

"Аномальный прогрев в мае — это прямой удар по озимым и яровым, так как почва за неделю теряет запас влаги, накопленный за весну", — констатировал аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Риски для урожая и инфраструктуры

Ранний зной — плохой союзник для фермеров. Если почва пересохнет до формирования устойчивых побегов, урожайность может упасть на треть. Климатические аномалии становятся новой реальностью, под которую приходится подстраивать графики полива и защиты посевов.

В условиях жаркого сценария развития погоды риски возрастают в геометрической прогрессии.

Не стоит забывать и о лесах. Сухая и жаркая погода — идеальный детонатор для природных пожаров. МЧС уже переводит силы в режим повышенной готовности. Любая искра на сухой траве в этих условиях превращается в неуправляемую стихию за считанные минуты. При этом синоптики напоминают, что даже после такой жары могут наступить резкие температурные контрасты, ломающие все прогнозы.

Ответы на популярные вопросы о жаре

Что официально считается аномальной жарой?

Это превышение климатической нормы температуры на 7 и более градусов, которое удерживается непрерывно в течение пяти суток и более.

Почему 30 градусов в Москве переносятся тяжелее, чем за городом?

В городе мешает "эффект теплицы": обилие бетона, асфальта и отсутствие естественной вентиляции между плотными рядами зданий задерживают жар.

Чем опасен такой перегрев для дорог?

Битум в составе асфальта начинает размягчаться при длительном воздействии прямых солнечных лучей и температуры выше +25 градусов, что ведет к образованию колеи.

Будут ли из-за жары вводить ограничения на работу?

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на час, если температура в помещении достигла 28,5 градусов, и на четыре часа — при 30,5 градусах.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Павел Лебедев, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Сергей Баранов
Баранов Сергей Викторович — метеоролог с 26-летним стажем. Специалист по погодным явлениям, штормам и температурным экстремумам.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы погода гидрометцентр
Новости Все >
Ученые нашли способ перерабатывать пластик в качественное горючее
Пострадавшие от атаки БПЛА в Рязани получат до 1,5 млн рублей
В российских больницах появятся зоны для намаза и халяльное меню
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Темная кожа не броня: эксперты предупредили о риске рака и фотостарения от солнца
Пальмы вместо берез: как меняется климат Москвы
Платная защита от клещей: что обязаны сделать жильцы, чтобы УК начала обработку двора
Схватка за жизнь: россиянин выжил после нападения хищника в лесах Токио
Талия больше 80 см? Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях лишнего веса
Российская ПВО отразила рекордную атаку тысячи дронов
Сейчас читают
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Еда и рецепты
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Никакого кефира и минералки: маринуем шашлык по советскому ГОСТу, чтобы сок тек по рукам
Никакого кефира и минералки: маринуем шашлык по советскому ГОСТу, чтобы сок тек по рукам
Последние материалы
Рожденные, чтобы любить: 5 пород собак, которые растворяются в своем хозяине без остатка
Жара до +32 в Москве и ЦФО: синоптики предупреждают о пяти днях экстремума и погодного удара
В миске проснется маленький вулкан: копеечная смесь мгновенно растворяет многолетний жир на плите
Пострадавшие от атаки БПЛА в Рязани получат до 1,5 млн рублей
Сон меньше 7 часов разрушает мозг: скрытая эпидемия недосыпа и ускоренное старение организма
Винный бархат на клумбе: многолетник, который своей красотой притянет бабочек в ваш сад
Гастрономический хит за 10 минут: соединяем готовые продукты и поражаем гостей результатом
Война в темноте: оружие, которое сделало советский спецназ неуловимым в Афганистане
Неожиданно вернулись в моду: какая культовая вещь из 2000-х снова стала главным хитом лета 2026
Баня по-русски или по-украински: почему традиции мытья оказались такими разными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.