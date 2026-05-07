Праздник останется, а формат изменится: в каких городах парад Победы проведут с техникой

Победный май 2026 года Москва встретит в строгом, лаконичном ритме. Главная площадь страны увидит только чеканный шаг пеших колонн. Тяжелая броня останется в боксах, уступая место эстетике военного мундира и гулу авиационных двигателей. Финальным аккордом станут штурмовики Су-25, которые расчертят небо национальным триколором. Столица задает тренд на камерность и фокус на человеке в форме, а не на мощи железа.

Региональный масштаб: где техника выйдет на площади

География праздника в 2026 году напоминает мозаику. Волгоград сохранит верность истории: по улицам бывшего Сталинграда проедут только ретро-машины во главе с легендарным Т-34-85. Современных систем вооружения здесь, как и в Москве, не ждут. Аналогичная картина в Петербурге — Северная столица делает ставку на курсантов, оставляя музейные экспонаты на статических площадках. Даже культурное наследие в виде исторических танков в этом году не нарушит гранитную тишину Дворцовой площади движением гусениц.

"Такой формат — это не про дефицит, а про уместность. Акцент на людях, которые сегодня выбирают условия службы по контракту, важнее демонстрации стальных корпусов. Мы видим запрос на искренность, а не на пафос парадного строя техники", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

На востоке страны ситуация иная. Новосибирск и Екатеринбург готовят масштабные трансляции, хотя уральская столица ограничится тридцатиминутным маршем. Пермь выделяется на общем фоне: здесь набережная Камы содрогнется от фейерверков, а в строю обещают полноценную механизированную колонну. Ставрополье также не планирует сокращать программу, выставляя на площади Ленина полный состав участников — от казаков до сводных оркестров.

Город Формат участия техники Москва Только авиация (Су-25) Волгоград Только ретро-техника (Т-34) Пермь Пешие колонны + техника Екатеринбург Без техники (30 минут)

Города тишины: кто отказался от торжеств

Безопасность диктует свои законы, особенно в приграничных зонах. Курск и Белгород отказались от больших сборов. В Самаре ситуация развернулась на 180 градусов: трибуны, уже смонтированные на площади, неожиданно демонтировали в конце апреля. Транспортный коллапс и скопления людей сейчас рассматриваются как неоправданный риск.

"Инфраструктура городов в праздничные дни испытывает колоссальную нагрузку. Решение об отмене массовых шествий — это здравый расчет рисков. Лучше направить ресурсы на социальные нужды ветеранов на местах", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех.

Воронеж и Нижний Новгород также вычеркнули парады из праздничной сетки. В Ростове-на-Дону финальное слово осталось за военным ведомством, но городские власти заранее переориентировались на локальные тематические площадки. Даже в Сибири наблюдается осторожность: Тюмень и ряд других центров переносят акценты на онлайн-форматы "Бессмертного полка".

Безопасность и логистика праздника

Особое внимание уделяется контролю пространства. В ряде регионов за небом будут следить системы мониторинга, подобные тем, что МЧС использует для патрулирования лесов. Любые несанкционированные полеты дронов пресекаются мгновенно. Это критически важно на фоне обсуждаемых экологических рисков и угроз инфраструктуре, которые возникают при массовых скоплениях людей.

"Мы видим, как меняется характер угроз. Сегодня безопасность парада — это не только оцепление, но и высокотехнологичный купол над городом. Каждая дорожная аномалия или подозрительное движение в толпе фиксируется нейросетями", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Викторовна Петрова.

В отдаленных регионах, таких как Чукотка, торжества пройдут скромно, но вовремя — логистические проблемы Заполярья не помешают доставить праздничные наборы и символику даже в самые малые населенные пункты. Праздник трансформируется из внешнего шоу во внутреннее сопереживание.

Ответы на популярные вопросы о парадах 2026

Почему в Москве не будет наземной техники?

Минобороны приняло решение сделать акцент на пеших парадных расчетах высших военных учебных заведений, подчеркивая роль кадрового офицерского состава.

Пройдет ли акция "Бессмертный полк" очно?

Единого решения нет: в Екатеринбурге шествие планируется в традиционном формате, в Калининграде и Йошкар-Оле — строго онлайн или в альтернативных формах.

Будет ли авиация в других городах, кроме столицы?

В подавляющем большинстве городов авиационная часть не заявлена. Исключение — Москва, где пролет Су-25 остается традиционным элементом шоу.

Где можно посмотреть парад, если в моем городе его отменили?

Центральные каналы будут транслировать парад на Красной площади. В Новосибирске и других крупных центрах организуют трансляции на уличных медиаэкранах.

