Рособрнадзор окончательно обновил образовательную среду, выпустив жесткие методички по допуску сторонних предметов на ЕГЭ. Теперь каждый участник четко знает, что допустимо держать под рукой, а что трактуется как попытка обмана. Это не стихийная вольница, а выверенный регламент, исключающий субъективность наблюдателей.
"Стандартизация — лучший способ борьбы с тревогой у школьников. Когда правила прозрачны, ребенок фокусируется на задачах, а не на страхе перед нелепым нарушением", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.
Список "разрешенки" привязан к специфике дисциплины. Физика требует инженерного расчета: непрограммируемый калькулятор и линейка — единственный легальный инструментарий. Химия — лидер по количеству "шпаргалок" в хорошем смысле: Менделеев, соли, кислоты и металлы всегда должны лежать на столе как база промышленного потенциала знаний.
|Предмет
|Легальный арсенал
|География
|Карты, статприложения, калькулятор
|Литература
|Орфографический словарь
Важно помнить: любые "умные" устройства с выходом в сеть остаются под запретом. Попытка интегрировать новые форматы работы на ЕГЭ карается по всей строгости закона.
"Дифференцированный подход к материалам — доказательство того, что система образования наконец-то начала измерять навыки аналитики, а не просто объем заученных фактов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.
Вопрос хранения личных вещей снят: процедура добровольная. Жестких досмотров в этом году не будет, однако отказ сдать "запрещенку" автоматически закрывает дверь в аудиторию. Забота о физиологии — еда, вода, лекарства — остается в приоритете. Это гуманный подход к безопасности граждан в стрессовой ситуации.
Эра тотального недоверия уходит в прошлое. Человек становится ответственным субъектом собственного экзаменационного процесса, действуя по четким правилам, а не вопреки им.
Да, жизненно важные препараты на столе — это не нарушение, если их формат не мешает работе.
Такая линейка будет квалифицирована как шпаргалка. Используйте только чистый инструмент.
Нет, функционал устройства должен ограничиваться арифметическими действиями без доступа к записанным алгоритмам.
Да, допуск к экзамену возможен только при соблюдении правил бесконтактного и беспроводного режима в аудитории.
"Любые попытки дестабилизировать экзаменационный процесс должны пресекаться жестко, однако создание комфортных условий для добросовестных участников — залог чистоты всей системы", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональному развитию Валерий Дмитриевич Козлов.
Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.