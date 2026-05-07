Допустимо и законно: перечень вещей, которые не считаются шпаргалками на ЕГЭ

Четкая механика экзаменационного стола

Рособрнадзор окончательно обновил образовательную среду, выпустив жесткие методички по допуску сторонних предметов на ЕГЭ. Теперь каждый участник четко знает, что допустимо держать под рукой, а что трактуется как попытка обмана. Это не стихийная вольница, а выверенный регламент, исключающий субъективность наблюдателей.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Экзамен

"Стандартизация — лучший способ борьбы с тревогой у школьников. Когда правила прозрачны, ребенок фокусируется на задачах, а не на страхе перед нелепым нарушением", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Предметный допуск: что разрешено брать

Список "разрешенки" привязан к специфике дисциплины. Физика требует инженерного расчета: непрограммируемый калькулятор и линейка — единственный легальный инструментарий. Химия — лидер по количеству "шпаргалок" в хорошем смысле: Менделеев, соли, кислоты и металлы всегда должны лежать на столе как база промышленного потенциала знаний.

Предмет Легальный арсенал География Карты, статприложения, калькулятор Литература Орфографический словарь

Важно помнить: любые "умные" устройства с выходом в сеть остаются под запретом. Попытка интегрировать новые форматы работы на ЕГЭ карается по всей строгости закона.

"Дифференцированный подход к материалам — доказательство того, что система образования наконец-то начала измерять навыки аналитики, а не просто объем заученных фактов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Процедура контроля и личные вещи

Вопрос хранения личных вещей снят: процедура добровольная. Жестких досмотров в этом году не будет, однако отказ сдать "запрещенку" автоматически закрывает дверь в аудиторию. Забота о физиологии — еда, вода, лекарства — остается в приоритете. Это гуманный подход к безопасности граждан в стрессовой ситуации.

Эра тотального недоверия уходит в прошлое. Человек становится ответственным субъектом собственного экзаменационного процесса, действуя по четким правилам, а не вопреки им.

Ответы на популярные вопросы о ЕГЭ

Разрешено ли приносить свои лекарства?

Да, жизненно важные препараты на столе — это не нарушение, если их формат не мешает работе.

Что делать, если линейка содержит формулы?

Такая линейка будет квалифицирована как шпаргалка. Используйте только чистый инструмент.

Допустимо ли использование программируемого калькулятора?

Нет, функционал устройства должен ограничиваться арифметическими действиями без доступа к записанным алгоритмам.

Могут ли удалить за отказ сдавать телефон?

Да, допуск к экзамену возможен только при соблюдении правил бесконтактного и беспроводного режима в аудитории.

"Любые попытки дестабилизировать экзаменационный процесс должны пресекаться жестко, однако создание комфортных условий для добросовестных участников — залог чистоты всей системы", — предупредил в беседе с Pravda. Ru эксперт по региональному развитию Валерий Дмитриевич Козлов.

