Пешеходная зона сползла в Оку: в Дзержинске оградили опасный участок у Шуховской башни

Оползень у башни: хроники разрушения берега

Набережная у легендарной Шуховской башни в Дзержинске снова пошла трещинами. Водный поток Оки, вышедший из берегов, спровоцировал масштабную эрозию грунта. Пешеходная зона, ставшая точкой притяжения для туристов, буквально "уплыла" вместе с деревьями. Местные власти оперативно оцепили аварийный участок.

Фото: commons.wikimedia.org by Carsten Tolkmit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сигнальная лента

Чиновники администрации Дзержинска и представители "Нижновэнерго" держат ситуацию под прицелом, ожидая спада уровня воды. Инженерное обследование начнется только после стабилизации почвы. Этот инцидент — не первый после триумфального благоустройства 2021 года. Ремонтные работы, проведенные после прошлых просадок, ожидаемого эффекта не дали, что вызывает вопросы к качеству реализации коммунальных сетей и управления объектами.

"Любое гидротехническое сооружение требует фундаментального расчета нагрузки, особенно в поймах рек. Попытки украсить берег без укрепления основания — это бессмысленная трата бюджета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Пока эксперты оценивают ущерб, власти настойчиво просят горожан обходить стороной сигнальные ограждения. Подобные последствия стихии часто становятся следствием просчетов при проектировании дренажных систем. Сравним состояние объекта с другими региональными проектами:

Тип проекта Статус надежности Набережная в Дзержинске Требует ревизии инженерных узлов Туристические зоны Алтая Масштабные частные вложения

"Благоустройство — это не только плитка. Если грунт не держит воду, никакая косметика не поможет. Нужны серьезные берегоукрепительные технологии", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о состоянии набережной

Что стало причиной разрушения набережной?

Основной фактор — эрозия грунта вследствие сезонного подъема уровня воды в Оке, что подмыло конструкцию.

Почему это произошло повторно?

Вероятно, при первичном благоустройстве не были в полной мере учтены риски гидрологических нагрузок, что привело к износу инфраструктурной базы.

Безопасно ли сейчас находиться рядом?

Администрация категорически запрещает приближаться к огражденной зоне, так как сохраняется угроза дальнейшего оползня.

Кто будет заниматься ремонтом?

Решение примут после завершения детального инженерного обследования, которое проведут эксперты после спада воды.

"Прогнозирование природных рисков должно быть обязательным этапом любого строительства на побережье, иначе мы будем вечно чинить одно и то же", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.

Случай в Дзержинске напоминает, как важно проверять состояние безопасности движения на весенних объектах. Пока ситуация остается в зоне внимания курирующих ведомств, жителям лучше следить за производственными графиками местных работ и не рисковать своим комфортом ради селфи в запретной зоне. В эпоху цифрового контроля информация о подобных ЧП разлетается мгновенно, но реальное исправление требует физических, а не виртуальных усилий.

Читайте также