Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Морозова

Пешеходная зона сползла в Оку: в Дзержинске оградили опасный участок у Шуховской башни

Россия

Оползень у башни: хроники разрушения берега

Набережная у легендарной Шуховской башни в Дзержинске снова пошла трещинами. Водный поток Оки, вышедший из берегов, спровоцировал масштабную эрозию грунта. Пешеходная зона, ставшая точкой притяжения для туристов, буквально "уплыла" вместе с деревьями. Местные власти оперативно оцепили аварийный участок.

Сигнальная лента
Фото: commons.wikimedia.org by Carsten Tolkmit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сигнальная лента

Чиновники администрации Дзержинска и представители "Нижновэнерго" держат ситуацию под прицелом, ожидая спада уровня воды. Инженерное обследование начнется только после стабилизации почвы. Этот инцидент — не первый после триумфального благоустройства 2021 года. Ремонтные работы, проведенные после прошлых просадок, ожидаемого эффекта не дали, что вызывает вопросы к качеству реализации коммунальных сетей и управления объектами.

"Любое гидротехническое сооружение требует фундаментального расчета нагрузки, особенно в поймах рек. Попытки украсить берег без укрепления основания — это бессмысленная трата бюджета", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Пока эксперты оценивают ущерб, власти настойчиво просят горожан обходить стороной сигнальные ограждения. Подобные последствия стихии часто становятся следствием просчетов при проектировании дренажных систем. Сравним состояние объекта с другими региональными проектами:

Тип проекта Статус надежности
Набережная в Дзержинске Требует ревизии инженерных узлов
Туристические зоны Алтая Масштабные частные вложения

"Благоустройство — это не только плитка. Если грунт не держит воду, никакая косметика не поможет. Нужны серьезные берегоукрепительные технологии", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о состоянии набережной

Что стало причиной разрушения набережной?

Основной фактор — эрозия грунта вследствие сезонного подъема уровня воды в Оке, что подмыло конструкцию.

Почему это произошло повторно?

Вероятно, при первичном благоустройстве не были в полной мере учтены риски гидрологических нагрузок, что привело к износу инфраструктурной базы.

Безопасно ли сейчас находиться рядом?

Администрация категорически запрещает приближаться к огражденной зоне, так как сохраняется угроза дальнейшего оползня.

Кто будет заниматься ремонтом?

Решение примут после завершения детального инженерного обследования, которое проведут эксперты после спада воды.

"Прогнозирование природных рисков должно быть обязательным этапом любого строительства на побережье, иначе мы будем вечно чинить одно и то же", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова.

Случай в Дзержинске напоминает, как важно проверять состояние безопасности движения на весенних объектах. Пока ситуация остается в зоне внимания курирующих ведомств, жителям лучше следить за производственными графиками местных работ и не рисковать своим комфортом ради селфи в запретной зоне. В эпоху цифрового контроля информация о подобных ЧП разлетается мгновенно, но реальное исправление требует физических, а не виртуальных усилий.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Викторовна Петрова
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы дзержинск
Новости Все >
Цена коллекционного объекта: что скрывается за многомиллиардными чеками на жилье в Москве
Чужие судебные споры стали новым развлечением: заседания превращаются в театр для скучающих
Предательские слёзы отца: как звезда Уральских пельменей пересмотрел свои взгляды на воспитание детей
Невидимая война на дорогах: как камеры в салоне разрушают схемы автоподставщиков
Цена репутации: как Энн Хэтэуэй рискует любовью публики из-за одного фото в Нью-Йорке
PDF или Word: один неправильный формат резюме может стоить вам работы мечты
Ранний подъем может украсть здоровье: одна ошибка со сном бьет по сердцу и весу
Грибная диета: почему популярный тренд может скрывать неожиданные риски
Педаль стала ватной? Один опасный признак, что тормоза вашей машины на грани пожара
Урожай будет сладким и крепким: неожиданный способ мульчирования ветками
Сейчас читают
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Красота и стиль
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Последние материалы
"Пятерочка" доставляет: история одного заказа, который растаял вместе с репутацией ритейлера
Ранний подъем может украсть здоровье: одна ошибка со сном бьет по сердцу и весу
Грибная диета: почему популярный тренд может скрывать неожиданные риски
Между ростом и застоем: смогут ли страны БРИКС сменить сырьевую модель на высокотехнологичную
Педаль стала ватной? Один опасный признак, что тормоза вашей машины на грани пожара
Урожай будет сладким и крепким: неожиданный способ мульчирования ветками
Граница на замке: фитосанитарный контроль пресёк ввоз 16,9 тонны заражённых томатов в Оренбургской области
Конфликт в шоу-бизнесе: как Гуф отреагировал на обвинения в мошенничестве со стороны блогера
Обвал среди учебного дня: эвакуировано 97 человек из повреждённого колледжа в Екатеринбурге
Сезон укусов: в Курской области зафиксировано 171 обращение за помощью после укусов клещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.