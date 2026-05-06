Ольга Морозова

Обвал среди учебного дня: эвакуировано 97 человек из повреждённого колледжа в Екатеринбурге

Обрушение в Екатеринбурге: детали

В Екатеринбурге на улице Умельцев произошла авария — здание Уральского колледжа технологий и предпринимательства частично разрушилось. По свидетельствам очевидцев, ударная волна от падения перекрытий сопровождалась отчетливым хлопком. Здание окутала строительная пыль, а из фасадных окон выпали обломки бетона и арматуры.

Студенты сообщают, что момент происшествия стал полной неожиданностью. "Обвалился спортзал и часть актового зала. Был слышен громкий хлопок. Случилось всё внезапно, всё до этого было тихо. Никаких работ там не велось", — поделился один из студентов колледжа, ставший свидетелем разрушений внутри периметра.

"Внезапный обвал конструкций без видимых причин — это всегда сигнал об исчерпании несущей способности узлов. Когда здания "складываются" в стагнации, как это бывает с проблемами ЖКХ, мы видим критический износ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Аналитика инфраструктурных рисков

Экстренные службы оперативно провели эвакуацию. Из помещений вывели 97 человек. Площадь пораженного участка составила 400 квадратных метров, что классифицирует инцидент как серьезную техногенную угрозу. Специалисты МЧС продолжают разбор завалов и проверку помещений на наличие людей.

Параметр Данные мониторинга
Эвакуировано 97 человек
Площадь обрушения 400 кв. м
Задействовано сил 15 человек / 5 единиц техники

Администрация колледжа воздерживается от комментариев. Ведется следственная работа по выяснению причин деформации кровли. Подобные инциденты напоминают о важности благоустройства и регулярного мониторинга состояния стен, как это практикуется при реновации городских пространств.

"Вопросы безопасности всегда должны доминировать над парадными планами, будь то безопасность массовых мероприятий или целостность учебных баз. Эксплуатация зданий требует жесткого контроля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Региональные власти пока не озвучили версии случившегося. Очевидно, что халатность администрации школы или просевшие фундаменты могут стать поводом для уголовного разбирательства.

"Обрушение — это всегда следствие накопленных дефектов, которые игнорировались десятилетиями. Важно провести дефектовку других крыльев колледжа, чтобы пресечь риски для учащихся", — предупредила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о происшествии

Есть ли пострадавшие среди студентов?

Официальные данные о жертвах на текущий момент отсутствуют. МЧС продолжает уточнять списки находившихся в здании людей.

Что стало причиной обрушения?

Причины устанавливаются экспертными комиссиями. На месте работают следователи.

Могло ли повлиять на ситуацию отсутствие регулярного ремонта?

Специалисты рассматривают износ несущих конструкций как один из ключевых факторов, наряду с возможными нарушениями при эксплуатации.

Безопасно ли сейчас находиться в уцелевшей части колледжа?

Здание оцеплено, доступ перекрыт оперативно прибывшими спасательными службами до окончания технической экспертизы.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
