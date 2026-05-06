От корзинки к разрешению: как получить пропуск на сбор редких грибов в Нижегородской области

Нижегородские леса готовятся к приему любителей грибной экзотики. Минлесхоз региона обозначил новые границы ответственности для грибников. Если обычные подосиновики по-прежнему доступны каждому, то коллекционные экземпляры теперь требуют бюрократической визы.
Законодательство ужесточает контроль за биоразнообразием. Сбор краснокнижных грибов превращается в квази-научную деятельность. Вы просто так не срежете редкий вид — система требует санкции.
"Экологический мониторинг требует жесткой дисциплины, иначе наши городские ландшафты потеряют редкие виды безвозвратно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.
Исключения редки. Официальное разрешение выдадут лишь тем, кто планирует восстанавливать популяцию или проводить лабораторные исследования. Обычный поход в лес ради ужина под такие правила не попадает. Подобная практика общественного контроля уже доказала свою эффективность, как это сделали во Владивостоке с проверкой объектов.
С 1 сентября следующего года бумажная волокита уйдет в онлайн. Портал "Госуслуги" станет единственным окном для оформления лесных разрешений. Аналогичный алгоритм давно работает для защиты редкой флоры, оберегая её от любителей "дикого" обустройства пространств.
"Административные барьеры оправданы, когда речь идет о сохранении хрупких экосистем от антропогенного фактора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.
|Тип гриба
|Нужно разрешение
|Обычные съедобные
|Нет
|Краснокнижные виды
|Да
Сейчас в лесах области наблюдается ранний сезон. Благородные шляпочные еще прячутся, но съедобная лесная мелочь уже радует любителей прогулок. Любая активность в опасных зонах требует осторожности, даже если это простой грибной сбор.
"Незнание биологических видов приводит к печальным последствиям для новичков", — предупредил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик Валерий Дмитриевич Козлов.
Нет, ограничения касаются исключительно видов, внесенных в Красную книгу региона.
С 1 сентября следующего года услуга будет полностью переведена в электронный формат на портале "Госуслуги".
Да, изъятие редких особей из среды обитания без спецразрешения влечет административную ответственность.
Это не запрещено законом, но опасно для здоровья из-за накопления грибницей городских тяжелых металлов.
