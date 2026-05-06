Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Морозова

От корзинки к разрешению: как получить пропуск на сбор редких грибов в Нижегородской области

Россия

Нижегородские леса готовятся к приему любителей грибной экзотики. Минлесхоз региона обозначил новые границы ответственности для грибников. Если обычные подосиновики по-прежнему доступны каждому, то коллекционные экземпляры теперь требуют бюрократической визы.

Урожай грибов
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай грибов

Правила тихой охоты

Законодательство ужесточает контроль за биоразнообразием. Сбор краснокнижных грибов превращается в квази-научную деятельность. Вы просто так не срежете редкий вид — система требует санкции.

"Экологический мониторинг требует жесткой дисциплины, иначе наши городские ландшафты потеряют редкие виды безвозвратно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Исключения редки. Официальное разрешение выдадут лишь тем, кто планирует восстанавливать популяцию или проводить лабораторные исследования. Обычный поход в лес ради ужина под такие правила не попадает. Подобная практика общественного контроля уже доказала свою эффективность, как это сделали во Владивостоке с проверкой объектов.

Цифровизация лесных сборов

С 1 сентября следующего года бумажная волокита уйдет в онлайн. Портал "Госуслуги" станет единственным окном для оформления лесных разрешений. Аналогичный алгоритм давно работает для защиты редкой флоры, оберегая её от любителей "дикого" обустройства пространств.

"Административные барьеры оправданы, когда речь идет о сохранении хрупких экосистем от антропогенного фактора", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Тип гриба Нужно разрешение
Обычные съедобные Нет
Краснокнижные виды Да

Сейчас в лесах области наблюдается ранний сезон. Благородные шляпочные еще прячутся, но съедобная лесная мелочь уже радует любителей прогулок. Любая активность в опасных зонах требует осторожности, даже если это простой грибной сбор.

"Незнание биологических видов приводит к печальным последствиям для новичков", — предупредил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о сборе грибов

Все ли грибы теперь требуют разрешения?

Нет, ограничения касаются исключительно видов, внесенных в Красную книгу региона.

Где именно оформлять документ?

С 1 сентября следующего года услуга будет полностью переведена в электронный формат на портале "Госуслуги".

Есть ли штрафы за сбор краснокнижных грибов?

Да, изъятие редких особей из среды обитания без спецразрешения влечет административную ответственность.

Можно ли собирать грибы в черте города?

Это не запрещено законом, но опасно для здоровья из-за накопления грибницей городских тяжелых металлов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, специалист по благоустройству Ольга Николаевна Морозова
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы грибы экология госуслуги законодательство нижегородская область
Новости Все >
Жёсткая ирония: певица Люся Чеботина отреагировала на раздражение Успенской
Эффектный выход в прозрачном: с кем запечатлели Орландо Блума на балу в Нью-Йорке
Защита или эксплуатация: как Виктория Бекхэм ответила на резкие претензии старшего сына
Зубную пасту словно сжали до размера конфеты: новый российский продукт уже пошёл в производство
Возвращение легенды: почему фанаты требуют новую номинацию на Оскар для Мерил Стрип за роль в сиквеле
Залоговые квартиры со скидкой до 30%: скрытые ловушки, из-за которых можно потерять всё
Тело показывает сбой раньше анализов: внешность может выдать проблемы с гормонами
Дарение квартиры выгоднее наследства? Скрытые нюансы и налоговые ловушки дарения
Тайна под замком: почему суд не позволил Питту изучить переписку Джоли по делу о винодельне
Больше чем просто чувства: как Хавьер Бардем описывает свою жизнь с Пенелопой Крус
Сейчас читают
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Новости Армении
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Убийца в тарелке № 1: гастроэнтеролог назвал привычку, которая забивает сосуды быстрее жирного мяса
Последние материалы
Эффектный выход в прозрачном: с кем запечатлели Орландо Блума на балу в Нью-Йорке
Предупреждение для корпораций: принято жёсткое судебное решение по делу "Туполева" в Татарстане
Туалетный иммунитет: кого советский снайпер никогда не тронет, даже под прицелом
Защита или эксплуатация: как Виктория Бекхэм ответила на резкие претензии старшего сына
Кость из прошлого перевернула историю: найденный ящер закрыл разрыв длиной в 70 миллионов лет
Зубную пасту словно сжали до размера конфеты: новый российский продукт уже пошёл в производство
Городская теплица на колёсах: к лету в автобусах Нижнего проверят систему охлаждения
Возвращение легенды: почему фанаты требуют новую номинацию на Оскар для Мерил Стрип за роль в сиквеле
Вдохновение с подиумов: как создать вау-эффект в повседневном образе при помощи одного аксессуара
Залоговые квартиры со скидкой до 30%: скрытые ловушки, из-за которых можно потерять всё
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.