Запреты на любовь: древнерусским молодожёнам разрешали всего 50 ночей в год

Подвенечные рубахи, тяжелый аромат ладана, остатки свадебного пира — в древнерусских избах декорации для таинства любви были максимально торжественными. Однако первая брачная ночь в России прошлых веков часто превращалась в упражнение по самоконтролю. Правовой и религиозный каркас общества диктовал условия интима жестче, чем правила продажи алкоголя в Петербурге.
Молодоженам приходилось согласовывать личную жизнь с церковным уставом. Венчание запрещалось накануне постных дней — среды и пятницы, а также перед воскресеньем. Фактически, из календаря выпадали все вторники, четверги и субботы. Даже если свадьба состоялась, "светская" жизнь пары проигрывала церковной дисциплине.
"Народная жизнь в то время была буквально обложена красными флажками. Венчание в период постов было немыслимо, а нарушение воздержания в праздничные кануны воспринималось как катастрофа для судьбы рода. Это была железная система общественного контроля", — отметил в беседе с Pravda. Ru Владимир Николаевич Орлов.
Традиция запретов не была прихотью. Церковные посты — Великий, Рождественский, Петров, Успенский — полностью выключали возможность брачных союзов. В праздничные недели, например, на Святки или Масленицу, интим также уходил в тень. Люди всерьез опасались навлечь на семью беду, веря в семилетнее проклятие за грех.
|Период
|Ограничение
|Постные дни (среда, пятница)
|Строгий запрет на близость
|Великие посты и праздники
|Полная сакральная пауза
Историки подсчитали: у пары из XVI-XVII веков оставалось около 60 ночей в году для жизни в браке. В остальные дни они соблюдали догму.
"Современному человеку сложно осознать такой уровень регламентации. Люди жили цикличным временем, где интим был наградой, а не базовой потребностью. Любая попытка нарушить правила приравнивалась к вызову всему общинному строю", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Татьяна Игоревна Зайцева.
В отсутствие аптечной гигиены "критические дни" женщины также становились временем табу. Равно как и состояние беременности: плод воспринимался как сакральная структура. Женщина в этот период переходила в разряд неприкасаемых.
Сложнее всего было тем, кто верил слепым алгоритмам суеверий. Ошибка в календаре могла стоить спокойствия всей большой семьи, живущей в одной избе под присмотром старейшин.
"Это был не вопрос прав, а вопрос выживания. Ресурсы были ограничены, климат суров, а религиозная догма сдерживала хаос. Статистика 'разрешенных' дней — отличная иллюстрация того, как государство и церковь через бытовую дисциплину удерживали структуру общества", — заявил в беседе с Pravda. Ru Артур Дмитриевич Волков.
Нет, церковный устав не делал поблажек по статусу. Существовали лишь крайние случаи, связанные с "нуждой", которые все равно требовали покаяния.
Ограничения дисциплинировали население, помогая поддерживать структуру аграрного общества, где каждый день имел свою хозяйственную и духовную цель.
Семейная жизнь была публичной. Жалобы на "невоздержание" могли разбираться на общинных кругах или через местное духовенство.
Напротив. Пара, имея короткие окна для близости, относилась к ним максимально ответственно, что часто приводило к многодетности.
