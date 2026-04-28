Автомобиль с амбициями: как полный цикл сборки в Калуге превратил Tenet T4L в хит продаж

Калужский автокластер выплеснул на асфальт новую порцию амбиций. На мощностях холдинга "АГР" стартовал полноценный выпуск Tenet T4L 2026. Забудьте про "конструкторы" для взрослых и отверточную сборку. Это полноценный цикл. Кузов теперь не просто сваривают, его буквально купают в восковых составах, заливают антикором и укатывают в "шумку". Для суровых дорог, где весеннее таяние снегов превращает трассы в полигоны для испытаний, такая защита — вопрос выживания, а не роскоши.

Фото: Tenet is licensed under public domain Приборная панель Tenet T4L

Производственный размах и техника

Завод в Калуге перестал быть просто сборочным цехом. Здесь уже вовсю штампуют силовые агрегаты. Эти моторы будут биться под капотами не только Tenet, но и перспективной марки Jeland. Железо осталось проверенным: турбированная "полторашка" на 147 лошадей и робот о шести ступенях. Это не гоночный болид, а надежный инструмент для перемещения в пространстве. Производство в Калуге явно нацелено на то, чтобы забить собой каждый свободный метр дилерских центров.

"Такой подход к антикоррозийной защите — редкость для массового сегмента. Напыление воска в скрытые полости и полноценный антигравий на днище прямо с конвейера экономят владельцу минимум 50-70 тысяч рублей на старте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Технологическая независимость региона растет быстрее, чем амбиции китайских партнеров. Пока соседи решают, как привезти бамперы через границы, Калуга сама кует запчасти. Это не просто импортозамещение, это промышленная экспансия. Машина выглядит как дорестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro Max, но по факту — это уже местный продукт с понятной сервисной историей.

Цифровой кокон и зимний пакет

Внутри нет места аскезе. Двухзонный климат, фильтрация воздуха и теплые опции везде, где только можно коснуться. Подогрев руля, лобового стекла и даже форсунок омывателя — здесь понимают, что русская зима — это не картинка из каталога, а суровая реальность. Если вы забыли дома ключи, приложение в смартфоне позволит завести мотор и прогреть салон. Дистанционка показывает всё: от вольтажа аккумулятора до местоположения автомобиля. Особенно полезно, если вы попали в пьяное ДТП на угнанном автомобиле — хотя лучше до такого не доводить.

"Электроника Tenet T4L ориентирована на молодежь: беспроводные Apple CarPlay и Android Auto работают стабильно. Но важно помнить, что обилие 'умных' систем требует качественной диагностики при ТО", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Безопасность не ограничивается "подушками". Камеры на 360 градусов и парктроники превращают маневрирование в тесных дворах в компьютерную игру. А функция Follow me home подсветит дорогу до подъезда, что актуально, когда в городе введен комендантский час или просто темно. Это уже не "тостер на колесах", а вполне уютная цифровая капсула.

Габариты: больше, чем просто буква L

Литера L в названии — это не просто маркетинг. Машина вытянулась на 20 сантиметров. Общая длина перевалила за 4,5 метра. База в 2650 мм обещает, что пассажиры сзади не будут биться коленями о зубы. При этом ширина осталась прежней — 1828 мм. Это важно для маневров в потоке, когда нужно быстро объехать очередной бесхозный гараж или забор, который власти еще не успели снести.

Параметр Значение Tenet T4L Длина кузова 4506 мм Колесная база 2650 мм Двигатель / Мощность 1,5 Turbo / 147 л. с. Трансмиссия 6-ступенчатый робот

Несмотря на рост, аппетиты машины остались в рамках приличия. Турбомотор работает слаженно с роботом, не пытаясь изображать из себя бешеный миксер. Это сбалансированный вариант для города, где даже лесные рыси всё чаще выходят посмотреть на новые чудеса автопрома.

"18-дюймовые литые диски и низкопрофильная резина требуют внимания к давлению в шинах. На наших дорогах это залог долгой жизни подвески и целости самих дисков", — отметил в беседе с Pravda.Ru мастер шиномонтажа Артём Калинин.

Ответы на популярные вопросы о Tenet T4L

Чем отличается версия T4L от обычного T4?

Главное отличие — в размере. Модель с литерой L стала длиннее на 20 см и выше. Колесная база выросла до 2650 мм, что значительно добавило пространства для ног задних пассажиров.

Где производят этот автомобиль?

Сборка организована на калужском заводе "АГР" по полному циклу. Это включает сварку, окраску и антикоррозийную обработку кузова специально под российский климат.

Какая гарантия на коробку передач и двигатель?

Официальные данные о гарантийных обязательствах зависят от дилерской сети, но наличие местного производства силовых агрегатов упрощает ремонт и поиск запчастей.

С какими марками Tenet T4L имеет техническое родство?

Автомобиль технически близок к моделям Chery (Tiggo 7 Pro Max) и будет делить платформу и двигатели с новой маркой Jeland.

