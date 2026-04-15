Экологические риски черноземья: последствия свалок в Моршанском округе Тамбовской области

Тихая жизнь села Алгасово, что в Моршанском округе, прошлым сентябрем наполнилась горьким запахом разложения и небрежности. Там, где должна дышать черноземная степь, выросли хребты из битого кирпича и бытового пластика. Семьсот двадцать квадратных метров земли оказались погребены под слоем бесхозных отходов. Природа не прощает молчания, и расплата пришла — суровая, исчисленная в миллионах казенных рублей.
Администрация округа пыталась оспорить очевидное. Три судебные инстанции — от Арбитража до Кассации — единодушно подтвердили правоту Росприроднадзора.
Семь миллионов рублей ущерба почвам — это не просто штраф, это эхо запущенности, когда дворы превратились в полигоны, а местные власти предпочли не замечать беды под собственными окнами.
"Муниципалитеты часто забывают: земля — это не только ресурс для аренды, но и ответственность. Семь миллионов для сельского бюджета — сумма колоссальная, сопоставимая с годовыми программами благоустройства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Трагедия малых сел в том, что мусор здесь часто становится частью ландшафта. Иногда это приводит к непоправимому: под Моршанском человек сгорел в костре из строительных отходов. Свалка в Алгасово была именно такой — стихийной, опасной, напичканной арматурой и гниющим ТКО. Земля задыхалась, теряя плодородие и чистоту грунтовых вод.
Стихийные свалки растут там, где слабеет контроль. Пока в крупных центрах внедряют экопункты для сбора текстиля, в глубинке продолжают сбрасывать хлам в овраги. В Моршанске ситуация накалилась до предела. Отказ чиновников добровольно возместить ущерб лишь затянул процесс, добавив к основной сумме судебные издержки.
"Загрязнение рек и почв в аграрных регионах — это удар по будущему. Строительный мусор выделяет тяжелые металлы, которые попадают в урожай. Штрафы должны быть такими, чтобы выгоднее было вывезти мусор вовремя, чем судиться годами", — объяснил эколог Игорь Петрович Степанов.
|Параметр нарушения
|Показатели в Алгасово
|Площадь загрязнения
|Более 720 кв. метров
|Сумма взыскания
|7 013 000 рублей
Чиновники в регионах иногда полагают, что муниципальный долг спишет все грехи. Но экологические статьи УК РФ предусматривают не только рублевые потери, но и реальные сроки — до пяти лет за порчу земли. Пример Моршанска — это сигнал всем, кто считает, что зачистка дворов или пустырей может подождать до лучших времен.
"Проблема в том, что отходы копятся быстрее, чем их убирают. Город задыхается в собственном потреблении, а инфраструктура вывоза ТКО в селах зачастую существует лишь на бумаге. Это системный сбой местного самоуправления", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.
За семь миллионов рублей можно было построить современную контейнерную площадку или закупить технику. Теперь эти деньги уйдут "в никуда" — на латание дыр в экологии, созданных собственным равнодушием. Как сообщает Телеграм-канал Тамбовская область, решение суда вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению.
Ответственность возлагается на собственника участка. Если земля принадлежит муниципалитету и арендатор не установлен, за свалку отвечает местная администрация.
Росприроднадзор использует методику исчисления вреда, учитывающую категорию земель, глубину загрязнения и класс опасности отходов. Строительный мусор и пластик серьезно повышают коэффициенты выплат.
Помимо административных штрафов, возможна уголовная ответственность по ст. 254 УК РФ "Порча земли", предусматривающая наказание от штрафа до лишения свободы.
