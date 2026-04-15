Светлана Фёдорова

Экологические риски черноземья: последствия свалок в Моршанском округе Тамбовской области

Тихая жизнь села Алгасово, что в Моршанском округе, прошлым сентябрем наполнилась горьким запахом разложения и небрежности. Там, где должна дышать черноземная степь, выросли хребты из битого кирпича и бытового пластика. Семьсот двадцать квадратных метров земли оказались погребены под слоем бесхозных отходов. Природа не прощает молчания, и расплата пришла — суровая, исчисленная в миллионах казенных рублей.

Фото: Pravda.Ru by Светлана Пятахина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Судебный вердикт и цена бездействия

Администрация округа пыталась оспорить очевидное. Три судебные инстанции — от Арбитража до Кассации — единодушно подтвердили правоту Росприроднадзора.

Семь миллионов рублей ущерба почвам — это не просто штраф, это эхо запущенности, когда дворы превратились в полигоны, а местные власти предпочли не замечать беды под собственными окнами.

"Муниципалитеты часто забывают: земля — это не только ресурс для аренды, но и ответственность. Семь миллионов для сельского бюджета — сумма колоссальная, сопоставимая с годовыми программами благоустройства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Трагедия малых сел в том, что мусор здесь часто становится частью ландшафта. Иногда это приводит к непоправимому: под Моршанском человек сгорел в костре из строительных отходов. Свалка в Алгасово была именно такой — стихийной, опасной, напичканной арматурой и гниющим ТКО. Земля задыхалась, теряя плодородие и чистоту грунтовых вод.

Стихийные свалки растут там, где слабеет контроль. Пока в крупных центрах внедряют экопункты для сбора текстиля, в глубинке продолжают сбрасывать хлам в овраги. В Моршанске ситуация накалилась до предела. Отказ чиновников добровольно возместить ущерб лишь затянул процесс, добавив к основной сумме судебные издержки.

"Загрязнение рек и почв в аграрных регионах — это удар по будущему. Строительный мусор выделяет тяжелые металлы, которые попадают в урожай. Штрафы должны быть такими, чтобы выгоднее было вывезти мусор вовремя, чем судиться годами", — объяснил эколог Игорь Петрович Степанов.

Параметр нарушения Показатели в Алгасово
Площадь загрязнения Более 720 кв. метров
Сумма взыскания 7 013 000 рублей

Чиновники в регионах иногда полагают, что муниципальный долг спишет все грехи. Но экологические статьи УК РФ предусматривают не только рублевые потери, но и реальные сроки — до пяти лет за порчу земли. Пример Моршанска — это сигнал всем, кто считает, что зачистка дворов или пустырей может подождать до лучших времен.

"Проблема в том, что отходы копятся быстрее, чем их убирают. Город задыхается в собственном потреблении, а инфраструктура вывоза ТКО в селах зачастую существует лишь на бумаге. Это системный сбой местного самоуправления", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

За семь миллионов рублей можно было построить современную контейнерную площадку или закупить технику. Теперь эти деньги уйдут "в никуда" — на латание дыр в экологии, созданных собственным равнодушием. Как сообщает Телеграм-канал Тамбовская область, решение суда вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению.

Ответы на популярные вопросы о загрязнении земель

Кто несет ответственность за несанкционированную свалку на муниципальной земле?

Ответственность возлагается на собственника участка. Если земля принадлежит муниципалитету и арендатор не установлен, за свалку отвечает местная администрация.

Как рассчитывается ущерб в 7 миллионов рублей за 720 метров?

Росприроднадзор использует методику исчисления вреда, учитывающую категорию земель, глубину загрязнения и класс опасности отходов. Строительный мусор и пластик серьезно повышают коэффициенты выплат.

Что грозит должностным лицам, допустившим свалку?

Помимо административных штрафов, возможна уголовная ответственность по ст. 254 УК РФ "Порча земли", предусматривающая наказание от штрафа до лишения свободы.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова, эколог Игорь Петрович Степанов
Автор Светлана Фёдорова
Светлана Владимировна Фёдорова — юрист по региональному законодательству и административным вопросам, кандидат юридических наук, практикующий адвокат с 18-летним стажем в спорах с властью.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
