Татьяна Зайцева

История шоколада в Санкт-Петербурге: от колониальных амбиций до политического приза

Петербург рубежа веков пах какао, типографской краской и морским ветром. Шоколад здесь не просто ели — его коллекционировали, транслировали через него имперские амбиции и даже использовали как политическое высказывание. Пока современники спорят, содержат ли сухофрукты больше сахара, чем плитка десерта, история напоминает: сто лет назад сладости были маркером статуса и инструментом маркетинга уровня "бог".

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горький шоколад

Какао-овсянка: спорт, йога и швейцарский след

На пыльных полках аукционов иногда всплывают артефакты, меняющие представление о быте столицы. Упаковка от "какао-овсянки" фабрики "М. Конради" — как раз такой случай. Продукт, ставший хитом в Швейцарии, в России прижился лишь локально. Это был первый функциональный суперфуд. На этикетках 1910 года красовались античные атлеты. Петербург накрыла волна интереса к боксу, борьбе и даже йоге.

"Интерес к какао-содержащим продуктам часто рос на фоне дефицита качественного белка. В регионах такие товары продвигались как полноценная замена завтраку для рабочего класса, хотя цена "кусалась"", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Состав продукта сочетал питательность злаков и стимулирующие свойства бобов. Современные исследования подтверждают: какао привлекает внимание офтальмологов и нутрициологов благодаря влиянию на сосуды.

В Петрограде же его ценили за чистую энергию. Конради использовал трехступенчатую систему градации качества. Второй номер считался "крепким середняком" для городской интеллигенции.

Цифровая магия: от "Народного" до мексиканской элиты

Стандарты качества в Российской империи были прозрачными до цинизма. Ноль на обертке означал дешевое сырье из Бразилии. Такой шоколад называли "Экономным". Цифра "6" гарантировала лучшие бобы из Мексики.

Ваниль была строго натуральной — бурбонской. Это сегодня шоколадные воры в Иваново выносят масс-маркет, а тогда каждая плитка была ювелирным изделием.

Категория (номер) Происхождение / Состав
№0 "Народный" Низкосортные бобы Бразилии и Гренады.
№6 "Элитный" Премиальные мексиканские бобы, натуральная ваниль.

Упаковка поражала воображение. Двуграммовые плитки — крошечные пробники — имели полноценные литографированные фантики. Жестяные коробки товарищества "Абрикосов и сыновья" напоминали сейфы.

В 1913 году, к юбилею дома Романовых, их украшали тиснением и портретами государей. Шоколад превращался в политический сувенир, который хранили десятилетиями.

"Производство такой люксовой упаковки требовало огромных мощностей. Сегодняшние программы благоустройства часто пытаются копировать этот имперский стиль в малых архитектурных формах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Маркетинг на грани: книги в коробках и убийство посла

Абрикосов первым понял: дети — двигатель торговли. В коробки начали вкладывать не только конфеты, но и атласы, открытки, мини-книги Пушкина и Крылова. Шоколадные фабрики владели собственными типографиями. Это было функциональное питание для ума. К слову, продукт из супермаркета поддерживает работу мозга именно благодаря флаванолам, что понимали и тогда.

История семьи Конради закончилась трагически. После 1917 года они покинули Россию, лишившись бизнеса. Политический накал был таков, что потомок династии Мориц Конради застрелил советского дипломата Вацлава Воровского в Лозанне. Это поставило жирную точку в истории шоколадной империи, оставив коллекционерам лишь редкие коробки с надписью "Петроград".

"Семейные конфликты и политическая эмиграция предпринимателей того времени часто приводили к полной утрате уникальных технологий производства продуктов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Сегодня дореволюционные фантики — это не просто бумага, а навигатор по исчезнувшей Атлантиде. Передвижные путеводители со сменными маршрутами трамваев, которые раздавал Конради, служили лучшей рекламой.

Гастрономическое погружение в ту эпоху сегодня реконструируют через дегустации по старинным рецептам с калачами и хересом, сообщает основательница салона "Пьяная вишня" Виктория Дим.

Ответы на популярные вопросы о дореволюционном шоколаде

Зачем в шоколад добавляли овсянку?

Для повышения питательности. Это был прообраз современных злаковых батончиков, ориентированный на людей, ведущих активный образ жизни.

Почему в коробках лежали книги?

Это был гениальный ход для стимулирования семейных покупок. Родители покупали сладости, оправдывая это образованием детей.

Что означали цифры на фантиках?

Цифры от 0 до 6 маркировали качество и происхождение какао-бобов, фактически являясь первой системой государственного контроля качества.

Экспертная проверка: экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Татьяна Зайцева
Татьяна Игоревна Зайцева — обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов России, кандидат культурологии, автор путеводителей и статей о внутреннем туризме, этнографии и локальных обычаях.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

