Петербург рубежа веков пах какао, типографской краской и морским ветром. Шоколад здесь не просто ели — его коллекционировали, транслировали через него имперские амбиции и даже использовали как политическое высказывание. Пока современники спорят, содержат ли сухофрукты больше сахара, чем плитка десерта, история напоминает: сто лет назад сладости были маркером статуса и инструментом маркетинга уровня "бог".
На пыльных полках аукционов иногда всплывают артефакты, меняющие представление о быте столицы. Упаковка от "какао-овсянки" фабрики "М. Конради" — как раз такой случай. Продукт, ставший хитом в Швейцарии, в России прижился лишь локально. Это был первый функциональный суперфуд. На этикетках 1910 года красовались античные атлеты. Петербург накрыла волна интереса к боксу, борьбе и даже йоге.
"Интерес к какао-содержащим продуктам часто рос на фоне дефицита качественного белка. В регионах такие товары продвигались как полноценная замена завтраку для рабочего класса, хотя цена "кусалась"", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Состав продукта сочетал питательность злаков и стимулирующие свойства бобов. Современные исследования подтверждают: какао привлекает внимание офтальмологов и нутрициологов благодаря влиянию на сосуды.
В Петрограде же его ценили за чистую энергию. Конради использовал трехступенчатую систему градации качества. Второй номер считался "крепким середняком" для городской интеллигенции.
Стандарты качества в Российской империи были прозрачными до цинизма. Ноль на обертке означал дешевое сырье из Бразилии. Такой шоколад называли "Экономным". Цифра "6" гарантировала лучшие бобы из Мексики.
Ваниль была строго натуральной — бурбонской. Это сегодня шоколадные воры в Иваново выносят масс-маркет, а тогда каждая плитка была ювелирным изделием.
|Категория (номер)
|Происхождение / Состав
|№0 "Народный"
|Низкосортные бобы Бразилии и Гренады.
|№6 "Элитный"
|Премиальные мексиканские бобы, натуральная ваниль.
Упаковка поражала воображение. Двуграммовые плитки — крошечные пробники — имели полноценные литографированные фантики. Жестяные коробки товарищества "Абрикосов и сыновья" напоминали сейфы.
В 1913 году, к юбилею дома Романовых, их украшали тиснением и портретами государей. Шоколад превращался в политический сувенир, который хранили десятилетиями.
"Производство такой люксовой упаковки требовало огромных мощностей. Сегодняшние программы благоустройства часто пытаются копировать этот имперский стиль в малых архитектурных формах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Абрикосов первым понял: дети — двигатель торговли. В коробки начали вкладывать не только конфеты, но и атласы, открытки, мини-книги Пушкина и Крылова. Шоколадные фабрики владели собственными типографиями. Это было функциональное питание для ума. К слову, продукт из супермаркета поддерживает работу мозга именно благодаря флаванолам, что понимали и тогда.
История семьи Конради закончилась трагически. После 1917 года они покинули Россию, лишившись бизнеса. Политический накал был таков, что потомок династии Мориц Конради застрелил советского дипломата Вацлава Воровского в Лозанне. Это поставило жирную точку в истории шоколадной империи, оставив коллекционерам лишь редкие коробки с надписью "Петроград".
"Семейные конфликты и политическая эмиграция предпринимателей того времени часто приводили к полной утрате уникальных технологий производства продуктов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.
Сегодня дореволюционные фантики — это не просто бумага, а навигатор по исчезнувшей Атлантиде. Передвижные путеводители со сменными маршрутами трамваев, которые раздавал Конради, служили лучшей рекламой.
Гастрономическое погружение в ту эпоху сегодня реконструируют через дегустации по старинным рецептам с калачами и хересом, сообщает основательница салона "Пьяная вишня" Виктория Дим.
Для повышения питательности. Это был прообраз современных злаковых батончиков, ориентированный на людей, ведущих активный образ жизни.
Это был гениальный ход для стимулирования семейных покупок. Родители покупали сладости, оправдывая это образованием детей.
Цифры от 0 до 6 маркировали качество и происхождение какао-бобов, фактически являясь первой системой государственного контроля качества.
