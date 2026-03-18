Петр Дерябин

Инженер власти уходит со службы: старая схема управления Татарстаном рассыпается на глазах

Политический ландшафт Татарстана лишился своего главного "несущего элемента". Фарид Мухаметшин, бессменный спикер Госсовета РТ на протяжении почти трех десятилетий, объявил об уходе. Это не просто ротация кадров — это демонтаж старой инженерной схемы, на которой держался региональный суверенитет. Уходя, "тяжеловес" захлопнул дверь так громко, что эхо разлетелось от Госдумы до национальных пабликов.

Фарид Мухаметшин
Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Фарид Мухаметшин

Прощальный залп по свободе слова

Перед тем как сдать ключи от кабинета, Мухаметшин заложил под медиаполе информационную мину. Под его кураторством в Госдуму улетел законопроект, предлагающий запретить СМИ "обвинительную информацию" до приговора суда. Это как если бы мастеру маникюра запретили говорить о грибке, пока пациент не принесет справку от консилиума — работать невозможно, зато картинка стерильная.

Суть инициативы проста: никаких журналистских расследований. Слышите звон — молчите, пока судья не стукнет молотком. Трактовка "обвинительных сведений" настолько широка, что под штрафы до 2 миллионов рублей попадает любой намек на коррупцию или врачебную ошибку. В условиях, когда УФАС в Нижегородской области принудило тепловиков пересмотреть завышенные расценки только после массового шума в прессе, такие запреты выглядят как попытка выключить свет в операционной.

"Законопроект выглядит избыточным на фоне уже существующих норм о клевете. Журналисты — это санитары системы, а не её прокуроры", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Призрак латиницы: дорожная карта в никуда

Слухи о переходе татарского языка на латиницу с 2027 года вспыхнули как короткое замыкание в старой проводке. В пабликах "гуляет" некая дорожная карта, якобы одобренная Госсоветом. На деле это похоже на классический вброс, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, таких как закредитованность населения Татарстана, вышедшая на рекордные уровни.

Юридически затея с латиницей — это попытка ехать по встречной полосе федерального законодательства. Конституционный суд еще в 2004 году поставил здесь бетонный блок: графическая основа языков в России должна быть на кириллице. Любые "автономные" маневры Казани в этом вопросе сегодня невозможны технически — система просто выдаст критическую ошибку.

Сфера влияния Мухаметшина Результат эпохи
Институты власти Создание поста президента РТ и его последующая трансформация в "Раиса".
Языковая политика Обязательное обучение татарскому и последующий откат к ФГОС.
Отношения с медиа Жесткая сепарация прессы на "своих" и неугодных.

"Татарстан — опорный регион страны, и любые вольности с латиницей маловероятны. Это информационный шум вокруг смены элит", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

След в истории: памятник суверенитету

Мухаметшин уходит, оставляя после себя сложную конструкцию, где региональные амбиции плотно подогнаны под федеральные требования. Он был тем инженером, который знал, где подкрутить гайку, а где ослабить натяжение цепи. Его эпоха — это время, когда в Казани решали всё сами, пока Москва не напомнила о существовании единого ГОСТа для всей страны.

Сегодня республика сталкивается с переменами: от взлета цен на кофе до борьбы за рынок труда в Уфе и соседних центрах. Политический "стаж" Мухаметшина в 30 лет превратил его в живой монумент, но время — это агрессивная среда, в которой даже гранит дает трещины. Марат Ахметов, принимающий дела, получает хозяйство с багажом старых обид и новых вызовов.

"Передача полномочий в регионе напоминает сложную финансовую санацию. Важно сохранить устойчивость системы при смене управляющего", — объяснил юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Ответы на популярные вопросы о переменах в Татарстане

Почему Фарид Мухаметшин уходит именно сейчас?

Официально — "рубежный характер" и необходимость преемственности. Фактически — завершение процесса встраивания Татарстана в вертикаль власти, где старым "тяжеловесам" становится тесно в новых рамках.

Будет ли в Татарстане введена латиница?

Нет. Это противоречит федеральному закону. Любые подобные инициативы остаются на уровне кухонных разговоров или провокационных вбросов.

Что изменится для журналистов после его ухода?

Законопроект о "запрете обвинений" пока лишь инициатива. Если его примут, региональные новости могут превратиться в пресные отчеты, лишенные остроты и реальных проблем.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков, юрист Кирилл Мальцев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы татарстан
Новости Все >
Легкая тысяча ценой своей свободы: 17-летний житель Черкесска стал звеном в мошеннических схемах
Сон дороже любых денег: правила ночного покоя готовят к жесткой проверке на прочность в Иркутской области
Блеск бриллиантов с горьким осадком: Альвина Джабраилова раскрыла изнанку жизни с отцом-миллиардером
Абрамович не использовал последний шанс британского правительства. Что стоит за угрозами?
Грядки как старт карьеры: программа занятости подростков охватила восемь школ в Карелии
Кошелёк города стал толще: бюджетные изменения в Пскове открыли путь к масштабному обновлению города
Дыхание города стало пыткой: едкий смрад накрыл Саранск и заставил властей искать виновных
Ореховый шлейф в тарелке: привычные овощные супы обретают иную сытость благодаря одной добавке
Голодный бунт отменяется: администрация океанариума в Мурманске ответила на тревожные домыслы
Дорога в район бьёт по карману: пригородные рейсы из Костромы дорожают повсеместно
Сейчас читают
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Бизнес
У ЕС закончились деньги для поддержки населения
Популярное
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Последние материалы
Легкая тысяча ценой своей свободы: 17-летний житель Черкесска стал звеном в мошеннических схемах
Сон дороже любых денег: правила ночного покоя готовят к жесткой проверке на прочность в Иркутской области
Носки с сандалиями — теперь для богатых: шокирующий переворот в мире высокой моды
Блеск бриллиантов с горьким осадком: Альвина Джабраилова раскрыла изнанку жизни с отцом-миллиардером
Инженер власти уходит со службы: старая схема управления Татарстаном рассыпается на глазах
Крахмальный идеал для фри и чипсов: картофель, который не подводит даже новичков
Абрамович не использовал последний шанс британского правительства. Что стоит за угрозами?
Грядки как старт карьеры: программа занятости подростков охватила восемь школ в Карелии
Кошелёк города стал толще: бюджетные изменения в Пскове открыли путь к масштабному обновлению города
Дыхание города стало пыткой: едкий смрад накрыл Саранск и заставил властей искать виновных
