Инна Новикова

Скот под огнём и сёла в страхе: что на самом деле происходит в Новосибирской области

Сибирь накрыло не морозом, а бедой, от которой подштанники не спасут. В Новосибирской области сейчас не до песен — в Черепановском и Карасукском районах пахнет гарью и отчаянием. Жгут не солому, а скотину, которая для мужика в селе — и кормилица, и капитал, и смысл жизни. Видео с пылающими тушами разлетаются по сети быстрее, чем слухи о ценах на бензин, а люди в панике смотрят на пустые стайки.

Коровы и зима

Официально нам рисуют пастереллёз. Тяжёлая зараза, спору нет. Но за сухими сводками из Москвы не видят главного: как рушится уклад, который строился десятилетиями. Ситуация напоминает инженерный узел с запредельным давлением — если клапан не стравить, рванёт так, что мало не покажется. Пока наверху согласовывают бумажки, внизу народ уже готов на вилы поднимать любого, кто зайдёт во двор с предписанием.

Эпизоотический пожар: почему горит Новосибирская область

С конца 2025 года заразу по региону разносит как по сухой траве. Пастереллёз — штука хитрая: вчера корова жевала "викторию" в огороде, а сегодня уже не дышит. Власти ввели режим ЧС, но для многих это звучит как приговор. Санитарные правила здесь работают четко — заражённое и контактное поголовье в костёр, без вариантов и сантиментов.

Это не просто локальный сбой, а настоящая усталость металла в системе ветеринарного контроля. Когда десятилетиями на селе всё держалось на честном слове и старых советских дрожжах, любая серьёзная инфекция превращается в катастрофу. Сейчас мы видим, как карантинные ограничения пытаются вылечить то, что нужно было предотвращать еще пять лет назад.

"Ситуация в Новосибирской области критическая, так как пастереллёз быстро преодолевает границы районов из-за нарушения правил перевозки кормов и животных", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Информационный тупик: молчание ветеринаров и крик фермеров

Главная беда не в бактериях, а в том, что власть и народ говорят на разных языках. Пока фермеры записывают слезные видео и шлют депеши на "материк", официальные ветеринары держат рот на замке. Им запретили давать комментарии без "визы" сверху. Да и тем, кто "сверху" и что-то понимает, тоже говорить нельзя. Получается классическое короткое замыкание: информация не проходит, искры летят, а приборы показывают погоду на Луне.

В результате повестку формируют слухи. Люди видят блокпосты и ОМОН, но не видят врачей, готовых по-человечески объяснить, что происходит. А порой и не слышат их. В этой старой коммуналке, где все друг друга знают, анонимность же высоких чиновников воспринимается как враждебность. Если специалист молчит, значит, ему есть что скрывать — так думает каждый второй в том же Черепаново.

Район области Статус ограничительных мер
Черепановский Карантин, уничтожение скота
Карасукский Зона особого контроля, мониторинг
Прилегающие территории Запрет на вывоз мясной продукции

Ошибки прошлого: почему вакцинация превратилась в фикцию

Ветеринары жалуются: люди во многом сами виноваты. Мол, постоянно звали на прививки, а те отмахивались — дорого, некогда или "а нам все равно". И никакие уговоры ветврачей не действовли. Это инфантильность, та самая "немогучка", которая выходит боком в самый неподходящий момент. Когда вирус уже в стаде, поздно пить боржоми и колоть антибиотики.

С другой стороны, система профилактики сама напоминает пустой бак. Денег на качественные препараты в районах вечно не хватает, а отчеты о 100% охвате пишутся для Москвы. Это ювелирная огранка дефекта: на бумаге мы защищены, а на деле — голые перед стихией. Теперь приходится махать топором там, где хватило бы шприца.

"Без системного обновления ветеринарных станций и реальной, а не бумажной вакцинации, мы будем тушить такие пожары каждый год", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Компенсации за пепел: хватит ли выплат на новое стадо

Власти обещают золотые горы, компенсацию всех потерь и страданий, но фермеры знают: обещанного три года ждут, а кушать хочется сегодня. Выделение бюджетных средств — процесс долгий, как затор на трассе в метель. Пока бумаги пройдут все круги бюрократического ада, цена на молодняк взлетит вдвое. Люди боятся остаться у разбитого корыта.

Проблема еще и в оценке. За элитную корову могут дать как за обычную зачуханную телку. Это вызывает законную ярость. Если государство забирает имущество ради общего блага в силу санитарной или какой-то иной необходимости, оно должно платить по рынку, а не по справочникам десятилетней давности. Инвестиции в регионы не пойдут, если частник будет чувствовать себя бесправным перед лицом ветеринарного инспектора.

"Механизм выплат должен быть прозрачным, иначе мы получим массовый отток населения из сельских районов", — рассказал в беседе с Pravda.Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Будущее села: реформа или окончательное разорение

То, что происходит сейчас в Новосибирской области — это не просто эпизоотия. Это момент истины, железнодорожная стрелка, которая определит, выживет ли частное подворье в Сибири. Если мы продолжим замалчивать проблемы и "утирать нос" фермерам сухими отписками, деревня просто вымрет. В Сибири она и так на пути к умиранию. Да и не только в Сибири многие некогда огромные деревни ныне стоят заброшенными или пустыми. А на селе никакие агрохолдинги не заменят мужика, который сам кормит свою семью.

Нужен честный диалог. Не через губу, не через пресс-релизы, а глаза в глаза. И не только это должны быть ветеринарные врачи, которые всю зиму прививали и нередко бесполезно уговаривали владельцев животных делать прививки. Сейчас они тоже чувствуют злость и обиду. Они могли бы помочь тогда, в лютые холода и работали, помогали на страшном морозе тем, кто был готов принять эту помощь. 

А теперь фантомные боли по потерянному хозяйству превратятся в реальную политическую аллергию. Пора признать: старые методы управления сельским хозяйством износились, как дедовский трактор. Нужно либо чинить, либо выбрасывать на свалку истории.  И делать это надо было очень давно. Пока гром не грянет. А теперь и гром, и петух не только клюнул, но и окрасился в красный цвет...

Ответы на популярные вопросы о ситуации со скотом

Вопрос:

Можно ли употреблять в пищу мясо животных из карантинных зон?

Ответ:

Категорически нет. Пастереллёз может быть опасен для человека, а туши зараженных животных подлежат полному уничтожению путем сжигания.

Вопрос:

Куда обращаться фермерам за получением компенсации?

Ответ:

Необходимо подать заявление в местную администрацию и управление ветеринарии, имея на руках акты об изъятии и уничтожении животных.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, аграрный эксперт Виктор Смирнов, аналитик территорий Валерий Козлов
Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру".
