Петр Дерябин

Вспышка ярости в Ордынском районе: люди готовы идти в Следком ради защиты своего имущества

Сибирь — это не просто точка на карте, это характер. Здесь не привыкли разводить антимонии, когда дело касается выживания. Но то, что сейчас разворачивается в Новосибирской области, напоминает затянувшийся системный сбой. Власти наконец-то соизволили подать голос и объяснить, почему скот в районах ложится один за другим, а деревни превращаются в осажденные крепости.

Фото: freepik.com by Paolo Gallo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Начальник областного ветцентра Юрий Шмидт на брифинге выдал базу: никакой конспирологии, виноваты, мол, сами мужики в своих личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Нарушили все ветеринарные правила, какие только можно было выдумать. Получилось короткое замыкание между частным интересом и государственной безопасностью, где предохранителем выступила обыкновенная халатность.

Пастереллез и бешенство: ветеринарный затор

Ситуация в регионе — это не легкий насморк, а настоящая вирусная нагрузка на весь агросектор. По данным Минсельхоза, в области официально полыхнуло в пяти очагах пастереллеза и сразу в 42 точках бешенства. На всей территории ввели режим ЧС. Это значит, что ветеринары теперь работают как на фронте, изымая животных там, где зараза успела пустить корни.

"Вспышка в Новосибирской области вскрыла критический износ самой системы контроля за частными подворьями", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Шмидт называет ситуацию с "нулевым пациентом" чистой воды эпизодическим расследованием халатности. По его словам, ЛПХ сегодня — это правовая серая зона. Власти обещают пересмотреть алгоритмы работы, но пока шестеренки бюрократии только начинают скрипеть. В это время в районах уже идет массовое изъятие скота, что для сельского жителя равносильно экономической катастрофе.

Бунт в Козихе: когда документы прячут под сукно

Терпение у сибиряков крепкое, как январский лед, но и оно имеет предел. В селах Козиха, Новопичугово и Лукошино люди вышли на протесты. Началось всё в марте, когда дороги внезапно перекрыли блокпостами. Машины обливали дезинфектором, а въезд разрешали только по прописке. Ощущение было такое, будто в тайгу забросили десант из фильмов про апокалипсис.

Населенный пункт Статус на текущий момент
Козиха Блокпосты, карантинные меры
Пеньково Официальный очаг заражения
Ордынский район Режим ЧС, изъятие скота

Жители потребовали бумаги: покажите результаты анализов, подтвердите диагноз. Но чиновники включили режим "секретности", сославшись на служебное пользование. Когда у человека забирают кормилицу-корову, а взамен дают только обещания, диалог превращается в затор на трассе смыслов. Сельчане в ответ просто перекрыли дороги, решив стоять до последнего.

Разбитое корыто компенсаций и неприкосновенная "Ирмень"

Глава Ордынского района Олег Орел попытался потушить пожар, предложив компенсацию в 170-171 рубль за килограмм живого веса. Для фермера это предложение — чистое издевательство, цена намного ниже рыночной. Люди чувствуют, что их оставляют у разбитого корыта, пока крупные игроки остаются в стороне.

"Межбюджетные трансферты на компенсации должны учитывать реальную рыночную стоимость, иначе доверие к власти будет подорвано окончательно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Особую горечь вызывает соседство с племзаводом "Ирмень". Пока частников "кошмарят" блокпостами, гиганта индустрии ограничения не коснулись. Люди прямо говорят: это ювелирная огранка дефекта справедливости. Когда закон работает избирательно, народ идет в Следком. Так и случилось 11 марта, когда активисты из Козихи поехали в Новосибирск жаловаться на угрозы прокурора и обещания вызвать ОМОН.

"Административные споры в таких ситуациях часто выходят за рамки правового поля именно из-за нехватки прозрачности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Итог сибирской закалки

Ситуация в Новосибирской области — это не просто ветеринарный инцидент. Это серьезная проверка на прочность для всей региональной вертикали. Если власти продолжат вытирать нос недовольным жителям общими фразами о халатности, не предъявляя доказательств, социальная аллергическая реакция только усилится. Тайга не прощает лжи, а сибиряки — неуважения к своему труду.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в НСО

Какая официальная причина вспышки заболеваний скота?

Власти называют основной причиной грубые нарушения ветеринарных правил в личных подсобных хозяйствах и отсутствие четкого законодательного регулирования ЛПХ.

Какие именно болезни зафиксированы в регионе?

Лабораторно подтверждены очаги пастереллеза (поражение легких и суставов животных) и многочисленные случаи бешенства.

Какую компенсацию предлагают за изъятый скот?

Предварительно озвучена сумма в 170-171 рубль за килограмм живого веса, что вызывает массовое недовольство фермеров из-за несоответствия рыночным ценам.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, региональный аналитик Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы карантин сельское хозяйство новосибирская область
