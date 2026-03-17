Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерий Козлов

Хозяйский замах на 6,6 триллиона: правительство перепишет судьбу сотен малых городов

Малые города России — это старая коммуналка, где десятилетиями никто не делал капитальный ремонт. Стены трещат, проводка искрит, а соседи только мечтают о переменах. Теперь правительство решило обновить фасад и заменить гнилые трубы. В ход идет программа поддержки на 6,6 триллиона рублей. Задача ясна: превратить дотационные "аппендиксы" в опорные пункты роста.

Фото: Openverse by World Bank Photo Collection, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Масштабы перестройки

Когда вы слышите про 12 тысяч инфраструктурных мероприятий, помните: это не просто покраска бордюров. Это попытка заштопать ткань пространства, которая истончилась от ледяных заторов бюрократии и дефицита инвестиций. Мы имеем дело с объектами, состояние которых балансирует на грани того, что инженеры называют критическим износом. Это когда бетонные оковы прошлого становятся единственным, что удерживает здание от падения.

"Инфраструктурные вливания — это не благотворительность, а попытка восстановить экономическую связность периферии с центрами потребления", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инструменты против разрухи

Министерство предлагает лечить города через промышленную кооперацию и создание особых экономических зон. Принцип простой: если не получается вытянуть город на энтузиазме, нужно встроить его в цепочку создания стоимости. Это напоминает биологический имплант в тело экономики. Без этого город остается пустым баком, который едет исключительно по инерции, пока не встанет посреди дороги.

Параметр Показатель
Общее число мероприятий до 2030 года 44 000+
Бюджет амбиций 6,6 трлн рублей

"Любое строительство без учета реального кадрового потенциала превращается в дорогу в никуда", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Важно понимать: замена труб в условном Зарайске или стройка в Суздале — это операция сродни ювелирной работе на сердце. Одно неверное движение — и ресурс, потраченный на дизайн-код или плитку, уйдет в песок, а не в экономический рост.

"Малые города часто страдают от отсутствия связности, поэтому акцент на транспортные артерии — самый верный шаг", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аналитик Алексей Чернов.

Ответы на популярные вопросы о развитии городов

Почему именно 859 городов выбраны для стратегии?

Это попытка остановить "вирусную нагрузку" оттока населения в мегаполисы. Если создать условия там, где люди родились, необходимость в миграции снизится.

Откуда возьмут 6,6 триллиона рублей?

Финансирование комбинированное: федеральные гранты, региональные бюджеты и частные инвестиции в рамках ОЭЗ. Государство выступает как якорный инвестор, создавая условия для прихода бизнеса.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Илья Кравцов, аналитик рынка Алексей Чернов
Автор Валерий Козлов
Валерий Владимирович Козлов — региональный экономист, специалист по бюджетам субъектов РФ и социально-экономическому развитию территорий, кандидат экономических наук.
Темы россия регионы экономика инвестиции
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.