Рекордный призыв в науку: в новгородских вузах увеличили количество бюджетных мест

Россия » Северо-Запад » Новгород

В Новгородском государственном университете прошел День открытых дверей на площадке ИНТЦ "Валдай". Тысяча абитуриентов и родителей из Новгородской области, Санкт-Петербурга и соседних регионов узнали о планах вуза на 2026 год. Университету выделили 2971 бюджетное место — рекорд для региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Novqwer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Главный корпус НовГУ

Проректор Андрей Ефременков рассказал о развитии: от Передовой инженерной школы до мегагранта по микропластику. Строится новый кампус, растут междисциплинарные проекты с ведущими вузами вроде МГУ и Сеченовского университета.

Абитуриенты познакомились с программами, мастер-классами и работодателями вроде "Акрона" и "Россети".

Бюджетные места на новый год

На 2026-2027 год НовГУ получил 2971 бюджетное место. Распределение охватывает все уровни: от бакалавриата до аспирантуры. Регион добавил места на СПО.

Уровень Места
Бакалавриат 1420
Специалитет 252
Магистратура 267
СПО 921

Это укрепит позиции вуза в топ-100 рейтинга.

"Бюджетные места — основа развития регионов, они стимулируют инвестиции в кадры", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ключевые достижения НовГУ

Вуз выиграл мегагрант по микропластику, участвует в консорциуме по цифровому биодизайну. Строится кампус — точка притяжения для Великого Новгорода.

Междисциплинарные команды из медиков и инженеров уже с первого курса формируют навыки.

Новые направления подготовки

С 2025 года — "Искусственный интеллект и системы ПО". С 2026-го — анализ данных и инновационные транспортные технологии. В Политехе добавят ИИ во все программы, как в стоматологии.

Корректировки с учетом работодателей вроде "Россети".

"Инфраструктура кампуса повысит комфорт для студентов и горожан", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Баллы за индивидуальные успехи

Допбаллы за аттестат, ГТО, спорт. Олимпийская чемпионка Светлана Журова, аспирантка НовГУ, совмещает карьеру и учебу.

Работа после диплома

Работодатели: "Акрон", "СКТБ РТ", "Планета-Аргалл". Целевое обучение, стажировки. Проект "Город-Университет" усиливает связи.

"Национальные проекты на местах готовят лидеров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Как поступить в 2026 году

Прием с 20 июня. До 25 июля — по ЕГЭ, целевая квота детализирована. 265 программ, интерактив на Дне открытых дверей.

Ответы на популярные вопросы о поступлении в НовГУ

Сколько бюджетных мест на бакалавриат?

1420 мест. Плюс допбаллы за ГТО и аттестат.

Какие новые профили с ИИ?

Искусственный интеллект в ПО, анализ данных, транспортные технологии.

Когда стартует прием?

20 июня 2026 года, списки 27 июля.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Елена Романова
Елена Михайловна Романова — эксперт по социальной политике и демографии регионов, доктор социологических наук, специалист по региональным аспектам рождаемости, смертности, миграции.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы технологии образование великий новгород
