В Новгородском государственном университете прошел День открытых дверей на площадке ИНТЦ "Валдай". Тысяча абитуриентов и родителей из Новгородской области, Санкт-Петербурга и соседних регионов узнали о планах вуза на 2026 год. Университету выделили 2971 бюджетное место — рекорд для региона.
Проректор Андрей Ефременков рассказал о развитии: от Передовой инженерной школы до мегагранта по микропластику. Строится новый кампус, растут междисциплинарные проекты с ведущими вузами вроде МГУ и Сеченовского университета.
Абитуриенты познакомились с программами, мастер-классами и работодателями вроде "Акрона" и "Россети".
На 2026-2027 год НовГУ получил 2971 бюджетное место. Распределение охватывает все уровни: от бакалавриата до аспирантуры. Регион добавил места на СПО.
|Уровень
|Места
|Бакалавриат
|1420
|Специалитет
|252
|Магистратура
|267
|СПО
|921
Это укрепит позиции вуза в топ-100 рейтинга.
"Бюджетные места — основа развития регионов, они стимулируют инвестиции в кадры", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Вуз выиграл мегагрант по микропластику, участвует в консорциуме по цифровому биодизайну. Строится кампус — точка притяжения для Великого Новгорода.
Междисциплинарные команды из медиков и инженеров уже с первого курса формируют навыки.
С 2025 года — "Искусственный интеллект и системы ПО". С 2026-го — анализ данных и инновационные транспортные технологии. В Политехе добавят ИИ во все программы, как в стоматологии.
Корректировки с учетом работодателей вроде "Россети".
"Инфраструктура кампуса повысит комфорт для студентов и горожан", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Допбаллы за аттестат, ГТО, спорт. Олимпийская чемпионка Светлана Журова, аспирантка НовГУ, совмещает карьеру и учебу.
Работодатели: "Акрон", "СКТБ РТ", "Планета-Аргалл". Целевое обучение, стажировки. Проект "Город-Университет" усиливает связи.
"Национальные проекты на местах готовят лидеров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Прием с 20 июня. До 25 июля — по ЕГЭ, целевая квота детализирована. 265 программ, интерактив на Дне открытых дверей.
1420 мест. Плюс допбаллы за ГТО и аттестат.
Искусственный интеллект в ПО, анализ данных, транспортные технологии.
20 июня 2026 года, списки 27 июля.
