Миллиарды на здоровье жителей: в Карелии готовятся к масштабной медицинской перестройке

В Лахденпохье, центре Карелии, стартует строительство крупного больничного комплекса. Проект объединит поликлинику для взрослых и детей на 180 посещений в смену, дневной стационар и станцию скорой помощи. Общая площадь превысит 5,5 тысячи квадратных метров.

Фото: Telegram / Парфенчиков|Карелия by Официальный канал Главы Республики Карелия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ План больничного комплекса в Лахденпохье

Комплекс возведут в центре города на улице Красноармейской, где сейчас стоят детская поликлиника и станция скорой. Подрядчик "КСМ" начнет работы весной 2026 года, а сдача намечена на 2027-й. Губернатор Артур Парфенчиков сообщил о выделении 1,3 миллиарда рублей из федеральной целевой программы.

Это шаг к укреплению здравоохранения в регионе, где нехватка мощностей давно ощущается жителями.

Новый комплекс в центре Лахденпохьи

Строительство развернется на месте существующих объектов на Красноармейской. Это позволит сохранить доступность услуг для горожан, минимизируя перебои. Район выбран не случайно: центр удобен для экстренной помощи.

Подрядчик "КСМ" имеет опыт в региональных проектах. Комплекс интегрируют в городскую среду без ущерба для инфраструктуры.

Что войдет в состав больницы

Поликлиника примет 180 пациентов в смену, включая детское и взрослое отделения. Добавят дневной стационар для амбулаторного лечения и усиленную скорую помощь.

Существующие объекты Новый комплекс Детская поликлиника Поликлиника на 180 визитов + стационар Станция скорой Усиленная станция скорой помощи

Финансы и федеральная поддержка

1,3 миллиарда из федеральной программы развития Карелии покроют все расходы. Это часть нацпроектов по здравоохранению.

Региональные бюджеты дополнят финансирование, обеспечивая контроль.

"ФЦП дает импульс для инфраструктуры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сроки строительства

Старт весной 2026, финиш в 2027. График жесткий, но реалистичный для "КСМ".

Параллельно демонтируют старые здания, чтобы не затягивать.

Решение местных проблем

В Карелии ощущается дефицит врачей и очередей, как в Петрозаводске. Новый комплекс разгрузит систему.

Аналогичные вызовы с инфраструктурой подтолкнули к инвестициям.

"Проект повысит доступность жилья и услуг рядом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артём Волков.

Перспективы для жителей

Жители получат современные мощности без поездок в столицу республики. Это укрепит здоровье региона.

Прогноз: снижение нагрузки на Петрозаводск.

