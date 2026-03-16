Северный ветер перемен: в Ленобласти стоимость комнат падает под давлением новых факторов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области комнаты подешевели за год на 3,3% и 7,9% соответственно. Это противоречит общероссийскому тренду, где средняя цена выросла на 6,1% до 1,5 млн рублей. Аналитики портала "Мир квартир" отмечают естественную коррекцию после бума 2024 года.
Предложение на рынке сократилось на 20%, цены поднялись в 50 из 70 городов, но в Кемерово и Архангельске падение достигло 9% и 8,7%. В СПб и Ленобласти рынок реагирует на локальные факторы, включая падение цен на аренду и перенасыщение предложением.
Гендиректор "Мир квартир" Павел Луценко связывает общероссийский рост с жилищными сертификатами для пострадавших от конфликтов. В Северо-Западе же рынок остывает сам.
В СПб и Ленобласти рынок комнат реагирует на локальный избыток предложения после 2024 года. Бюджетное жилье в периферии, как Шушары, усиливает давление. Коррекция естественна после роста.
Снижение на 7,9% в Ленобласти — следствие ограничений застройки и зеленого пояса, тормозящих экспансию.
"Коррекция в СПб связана с насыщением рынка и ростом МСП, — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
|Регион
|Изменение цены, %
|СПб
|-3,3
|Ленобласть
|-7,9
|Россия среднее
|+6,1
|Курск
|+30,8
Жилищные сертификаты подогрели спрос в областных центрах, но не в СПб. Локально влияют цифровизация банков и миграция в цифру, снижая нужду в дешевом жилье.
Транспортные улучшения делают окраины привлекательнее, разгружая центр.
Снижение цен на комнаты облегчает вход для молодых. Реставрация и кластеры меняют районы, влияя на спрос.
Рынок аренды тоже остывает, усиливая тренд.
"Инвестиции в регионы стабилизируют рынок, снижая волатильность цен, — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Ожидается стабилизация к лету 2025-го. КАД-2 улучшит доступность Ленобласти.
Проверяйте инфраструктуру, учитывайте зеленые зоны. Сейчас время для сделок.
Избегайте спешки — рынок корректируется.
"Инфраструктура определяет цены на жилье в Ленобласти, — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Локальный избыток предложения и коррекция после бума 2024 года.
Да, для инвестиций — цены на дне.
Каскадно снижает давление на весь рынок жилья.
