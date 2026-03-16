Артур Волков

Северный ветер перемен: в Ленобласти стоимость комнат падает под давлением новых факторов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области комнаты подешевели за год на 3,3% и 7,9% соответственно. Это противоречит общероссийскому тренду, где средняя цена выросла на 6,1% до 1,5 млн рублей. Аналитики портала "Мир квартир" отмечают естественную коррекцию после бума 2024 года.

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостиная

Предложение на рынке сократилось на 20%, цены поднялись в 50 из 70 городов, но в Кемерово и Архангельске падение достигло 9% и 8,7%. В СПб и Ленобласти рынок реагирует на локальные факторы, включая падение цен на аренду и перенасыщение предложением.

Гендиректор "Мир квартир" Павел Луценко связывает общероссийский рост с жилищными сертификатами для пострадавших от конфликтов. В Северо-Западе же рынок остывает сам.

Почему цены упали именно здесь

В СПб и Ленобласти рынок комнат реагирует на локальный избыток предложения после 2024 года. Бюджетное жилье в периферии, как Шушары, усиливает давление. Коррекция естественна после роста.

Снижение на 7,9% в Ленобласти — следствие ограничений застройки и зеленого пояса, тормозящих экспансию.

"Коррекция в СПб связана с насыщением рынка и ростом МСП, — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Сравнение с Россией

Регион Изменение цены, %
СПб -3,3
Ленобласть -7,9
Россия среднее +6,1
Курск +30,8

Причины рыночной коррекции

Жилищные сертификаты подогрели спрос в областных центрах, но не в СПб. Локально влияют цифровизация банков и миграция в цифру, снижая нужду в дешевом жилье.

Транспортные улучшения делают окраины привлекательнее, разгружая центр.

Влияние на рынок жилья

Снижение цен на комнаты облегчает вход для молодых. Реставрация и кластеры меняют районы, влияя на спрос.

Рынок аренды тоже остывает, усиливая тренд.

"Инвестиции в регионы стабилизируют рынок, снижая волатильность цен, — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Прогнозы экспертов

Ожидается стабилизация к лету 2025-го. КАД-2 улучшит доступность Ленобласти.

Советы покупателям

Проверяйте инфраструктуру, учитывайте зеленые зоны. Сейчас время для сделок.

Избегайте спешки — рынок корректируется.

"Инфраструктура определяет цены на жилье в Ленобласти, — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ценах на комнаты в СПб и Ленобласти

Почему цены снизились вопреки общему росту?

Локальный избыток предложения и коррекция после бума 2024 года.

Стоит ли покупать комнату сейчас?

Да, для инвестиций — цены на дне.

Влияет ли это на квартиры?

Каскадно снижает давление на весь рынок жилья.

Экспертная проверка: специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Артур Волков
Артур Дмитриевич Волков — специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах, риелтор и аналитик с 12-летним опытом.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы инвестиции недвижимость санкт-петербург цены на недвижимость ленинградская область
