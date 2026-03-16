Дом культуры по цене Лады: на Вологодчине сельский клуб с землей отдают за копейки

В Вологодской области на торги выставлен необычный объект недвижимости, цена которого заставляет вспомнить скорее о рынке подержанных отечественных авто, чем о капитальных строениях. В деревне Спасское Грязовецкого округа продается здание Лежского сельского дома культуры. Стартовая стоимость лота составляет символические 175 тысяч рублей — сумма, за которую сегодня сложно найти даже приличную иномарку с пробегом.

Здание площадью почти 150 квадратных метров было возведено в 1975 году и на протяжении сорока лет оставалось центром притяжения для местных жителей. В 2015 году культурная жизнь здесь замерла, и объект был законсервирован. Сегодня власти региона ищут инвестора, готового вдохнуть новую жизнь в это деревянное строение и прилегающий земельный участок площадью 826 "квадратов".

Эксперты отмечают, что подобные предложения — не редкость для глубинки, где ликвидация ветхого фонда соседствует с попытками вовлечь заброшенные социальные объекты в хозяйственный оборот. Потенциал у земли в населенных пунктах велик: здесь можно обустроить как коммерческий объект, так и частное домовладение.

Культурное наследие по цене металла

Спасское — типичный пример населенного пункта, где инфраструктура советского периода требует переосмысления. Продажа ДК — это часть более масштабного процесса, при котором Вологодчина меняет старую модель управления, стараясь избавиться от балласта неиспользуемых площадей. Для местных властей важно не просто продать здание, но и найти ответственного собственника.

Параметр объекта Характеристика Площадь здания 148,8 кв. м Земельный участок 826 кв. м Начальная цена 175 000 рублей Год постройки 1975

"Выставление на торги подобных объектов по минимальной цене — это вынужденная, но оправданная мера. Региональные бюджеты часто не справляются с содержанием законсервированных зданий, поэтому передача их в частные руки способствует социально-экономическому развитию территорий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инвестиции в пустоту или скрытый актив

Покупка здания в деревне может стать точкой входа для малого бизнеса или семейного проекта. Учитывая, что регион превращает демографию в оплот семейного уклада, развитие сельских территорий и создание новых рабочих мест (даже на базе бывшего ДК) вписывается в общую стратегию развития. Просторный зрительный зал и вспомогательные помещения позволяют организовать здесь склад, мини-производство или гостевой дом.

Однако будущему владельцу стоит учитывать состояние коммуникаций. Зачастую в сельской местности износ сетей достигает критических отметок, и стоимость подведения современного отопления или водоснабжения может в разы превысить цену самого лота. Тем не менее, категория земель "населенные пункты" дает право на использование участка под индивидуальное жилищное строительство после соответствующих процедур.

"При покупке такого объекта важно сразу оценить стоимость подключения к электросетям и возможности газификации. Часто льготная цена здания нивелируется затратами на приведение его в нормативное состояние в рамках текущих требований к недвижимости", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по рынку жилья Артём Волков.

Риски и перспективы развития территорий

Территория Грязовецкого округа обладает определенным туристическим и логистическим потенциалом. В то время как в городах идет активное благоустройство дворов Вологодской области, сельские зоны привлекают тех, кто ищет уединения или возможности для агротуризма. Бывший ДК может стать базой для проекта в сфере внутреннего туризма, который сейчас активно поддерживается на федеральном уровне.

Важным фактором остается транспортная доступность. Тот факт, что вагоны из Вологды до столицы теперь следуют бесперебойно, улучшает общую связанность региона с Москвой, что теоретически может привлечь столичных инвесторов, ищущих недорогие базы для креативных кластеров или ремесленных мастерских в экологически чистых зонах.

Условия участия в аукционе

Для тех, кого не пугает состояние пятидесятилетнего строения, торги предлагают прозрачные условия. Шаг аукциона установлен на уровне 8 750 рублей, а размер задатка составит всего 17,5 тысячи рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до вечера 10 апреля. Это шанс приобрести актив, который при грамотном подходе станет прибыльным делом.

"Юридическая чистота таких сделок обычно не вызывает сомнений, так как продавцом выступает муниципалитет. Однако стоит внимательно изучить охранные обязательства, если здание имеет статус объекта культурного наследия, что накладывает ограничения на ремонт", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Нельзя забывать и о сезонных рисках. Весна в регионе характеризуется не только пробуждением природы, но и биологическими угрозами: клещи в Вологодской области оживают достаточно рано, что стоит учитывать при осмотре заброшенных территорий и планировании работ на земельном участке в Спасском.

Ответы на популярные вопросы о покупке ДК

Можно ли использовать здание ДК под жилой дом?

Да, это возможно, но потребуется процедура перевода объекта из нежилого фонда в жилой. Также необходимо убедиться, что вид разрешенного использования земельного участка позволяет размещение жилого строения.

Какие дополнительные расходы ждут покупателя?

Помимо цены лота, покупателю придется оплатить госпошлину за регистрацию права собственности, а также учесть затраты на экспертизу технического состояния здания и возможный ремонт кровли и фундамента.

Читайте также