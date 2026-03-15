Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Финансовая диета на дороге: водители Прикамья нашли способ не переплачивать за страховку

Россия » Поволжье » Пермь

Пермский край внезапно вырвался в высшую лигу дорожной дисциплины. Пока скептики рассуждают о суровых уральских нравах, статистика РСА рисует иную картину: Прикамье вошло в топ-3 регионов по числу идеальных водителей. Почти половина автовладельцев региона — 48,9% — имеют максимальную скидку по ОСАГО. Это не просто цифры, это диагноз зрелости местного дорожного сообщества, которое научилось считать деньги через призму безопасности.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Экономика аккуратности: как Пермь обходит столицы

Система бонус-малус превратилась из бюрократичной надстройки в реальный финансовый инструмент. Когда каждый второй водитель в крае не допускает ДТП, мы видим ювелирную работу над культурой вождения. Это не случайное везение, а результат того, что люди стали ценить свои ресурсы. В условиях, когда доходы квалифицированных рабочих в Перми обгоняют офисные зарплаты, тратить честно заработанное на штрафы и повышенные коэффициенты кажется верхом расточительства.

"Высокий процент безаварийности в регионе — это симптом стабильности. Водители осознали, что любая агрессия на дороге превращается в финансовую дыру, которую не закроет никакая страховка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Однако идеальную картинку порой портит инфраструктура. Бывает, что даже самый аккуратный водитель оказывается в ловушке из-за системных сбоев. Например, когда сбой системы RuParking в Перми парализует оплату стоянок, это создает лишнюю нервозность. В такие моменты происходит короткое замыкание между логикой водителя и возможностями цифрового города. Но пермяки справляются, удерживая руль и эмоции в узде.

Лидеры дорожного Олимпа: цифры и факты

Пермь наступает на пятки мегаполисам. Москва (52,3%) и Санкт-Петербург (50,8%) пока удерживают пальму первенства, но разрыв сокращается. Это выглядит как железнодорожная стрелка, которая перевела движение региона в сторону европейских стандартов безопасности. На другом полюсе — Ингушетия и Дагестан, где доля аккуратных водителей едва перевалила за 10%. Там страховая история больше напоминает разбитое корыто, чем надежный актив.

"Мы видим прямую зависимость между развитием инфраструктуры и аварийностью. В регионах, где активно идет дорожное строительство, водители ведут себя предсказуемее", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Регион Доля безаварийных водителей (макс. скидка)
Москва 52,3%
Санкт-Петербург 50,8%
Пермский край 48,9%
Республика Дагестан 9,0%

Развитие культуры вождения идет рука об руку с развитием специализированных площадок. Новый автоспортивный центр в Камской долине обещает стать местом, где драйверы смогут выпустить пар легально. Это поможет убрать с дорог общего пользования тех, у кого "пустой бак" терпения. Когда адреналин находит выход на треке, городские улицы становятся безопаснее.

"Безаварийность — это не только отсутствие ДТП, но и отсутствие правовых рисков. Водители в Прикамье стали чаще консультироваться по вопросам налогов и страховых выплат", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о коэффициентах ОСАГО

Как узнать свой текущий коэффициент КБМ?

Проверить свой КБМ можно на официальном сайте РСА. Достаточно ввести данные водительского удостоверения и паспорта. Коэффициент обновляется ежегодно 1 апреля и напрямую влияет на стоимость полиса.

Почему скидка может обнулиться?

Максимальная скидка теряется при совершении ДТП, в котором вы признаны виновником. Даже небольшое "притирание" на парковке может отбросить вашу историю на несколько уровней назад. Важно помнить, что агрессивное поведение, как недавний конфликт на пермской АЗС, также косвенно ведет к риску ДТП.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы авто осаго пермь финансы водители статистика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.