Виктор Дементьев

Виноградный перезапуск: тысячи гектаров крымской земли готовят к радикальным переменам

Крымская земля, утомленная зноем и десятилетиями бесхозяйственности, готовится к большой чистке. В республике официально стартовала программа глобальной раскорчевки старых, одичавших виноградников. Речь идет не просто о наведении порядка на участках, а о попытке реанимировать целую отрасль, которая долгое время ехала на старом багаже, как машина с пустым баком.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виноградники у моря

Министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк подтвердил: под нож и плуг пойдут около 4 тысяч гектаров заброшенных насаждений. Эти площади годами стояли немыми памятниками советскому агропрому, зарастая сорняком и болезнями. Теперь же власти намерены провести полную детоксикацию почвы, чтобы вернуть Крыму статус главной винодельни страны.

Прошлое в шредер: почему старые лозы тянут экономику вниз

Старые виноградники в Крыму — это история про усталость металла в аграрном исполнении. Лоза, чей возраст перевалил за 30 лет, начинает капризничать, болеть и давать урожай, который годится разве что на низкопробный виноматериал. Вместо сочных гроздей фермеры получают сухие "хлысты", требующие при этом колоссальных затрат на обрезку и охрану. Раскорчевка станет той самой железнодорожной стрелкой, которая переведет индустрию на путь современного интенсивного земледелия.

"Старые насаждения — это не только низкая урожайность, но и постоянный очаг инфекций для молодых плантаций. Раскорчевка освобождает активы, которые годами висели мертвым грузом на балансе предприятий", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Освобождение территорий напоминает то, как заброшенные берега Севастополя превращаются в современные пространства. Земля должна работать. Если участок не приносит прибыли, он становится обузой для бюджета. Муниципалитеты тратят силы на контроль пожарной безопасности на пустырях, пока крымские фермеры обманывают климат на своих крошечных наделах, пытаясь выжать максимум из каждого метра.

Битва за гумус: как вернуть жизнь истощенной земле

Мало просто выдрать корень трактором. После раскорчевки земля напоминает поле боя: израненная, пустая, с нарушенным водным балансом. Предстоит провести комплексную рекультивацию. Это ювелирная работа по восстановлению плодородия. В почву будут вносить органику и специальные удобрения, чтобы "раскочегарить" биологические процессы, замершие за годы простоя. Без этого новые саженцы просто не приживутся.

Этап работ Результат для региона
Механическая раскорчевка Очистка 4 000 га от сухостоя
Внесение мелиорантов Восстановление PH и структуры почвы
Закладка новых сортов Рост валового сбора винограда на 25-30%

Для частных хозяйств и дачников Крым часто становится полигоном для экспериментов. Многие используют простое средство для укоренения черенков, но в промышленных масштабах нужны технологии посерьезнее. Нужно учитывать микроклимат каждого склона. Неправильный выбор подвоя — и вы останетесь у разбитого корыта через три года, когда первые заморозки уничтожат молодняк.

Инвестиции под корень: кто оплатит банкет на виноградниках

Раскорчевка — удовольствие дорогое. Техника, ГСМ, рабочие руки. Бюджет республики берет на себя часть этих расходов. Это стратегическая инвестиция. Государство понимает: если не помочь сейчас, частник побоится заходить на "целину". Слишком велик риск закопать деньги в землю без гарантии возврата. Чиновники пытаются избежать ситуации, когда самоуправство и юридические споры тормозят развитие реального сектора.

"Региональные бюджеты сейчас крайне аккуратно подходят к субсидиям. Однако виноделие для Крыма — это локомотив. Налоговая отдача от одного гектара современного виноградника в разы выше, чем от заброшенного поля", — объясняет аналитик Валерий Козлов.

Деньги должны работать на перспективу. Поток туристов требует качественного локального продукта. Если Крым не обеспечит себя собственным сырьем, винзаводы будут вынуждены закупать балк за границей или в других регионах. Это ударит по кошельку отдыхающих так же болезненно, как неожиданные платежки за свет в гостевых домах.

От изабеллы к высокой классике: что посадят на месте пустырей

На очищенных землях планируют высаживать то, что востребовано рынком. Эпоха "лишь бы росло" прошла. Сегодня виноделы смотрят в сторону автохтонных сортов и устойчивых гибридов. Хотя в северной части Крыма садоводы иногда заглядываются на экзотику. Например, обсуждается, как зимостойкая лиана может заменить киви, но в промышленном виноградарстве важен классический профиль.

"Нам важна устойчивость к аномальным температурам. Климат Крыма становится жестче. Морозостойкие виноградные сорта позволяют минимизировать риски в степных районах полуострова", — подчеркивает климатолог Павел Лебедев.

Главное — не превратить процесс в бесконечный долгострой. Оперировать 4 тысячами гектаров нужно быстро. Промедление чревато вторичным зарастанием участков. Крымчане знают: природа не терпит пустоты. Стоит отвернуться — и на месте пашни вырастет колючка, сквозь которую не продраться. Это вам не плетистая роза на заборе, тут масштаб требует железной дисциплины.

Ответы на популярные вопросы о виноградниках Крыма

Зачем уничтожать старые виноградники, разве возраст лозы не делает вино лучше?

Для производства элитных вин "старая лоза" ценится, но только если за ней ухаживали. Заброшенные виноградники в Крыму — это истощенные растения с низкой сахаристостью, которые не подходят для качественного виноделия.

Кто получит право пользования очищенной землей?

Земли будут распределяться между агропредприятиями и фермерскими хозяйствами, готовыми инвестировать в закладку новых высокопродуктивных плантаций под строгим контролем Минсельхоза.

Как быстро на месте пустых полей появится первый урожай?

Винограду нужно время. После посадки до первого технического урожая проходит минимум 3-4 года. Это проект с длинным циклом окупаемости, требующий терпения.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов, климатолог Павел Лебедев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
