Виктор Дементьев

Пермская закалка: Багиян в Италии утерла нос всему миру, взяв третье золото

Когда итальянское солнце коснулось финишного створа в последний день Паралимпиады-2026, на снегу остался лишь один триумфатор. Анастасия Багиян, пермская лыжница, совершила то, что в спортивном мире называют абсолютной доминацией.

Флаг России

В тандеме с ведущим Сергеем Синякиным Багиян показала время 43 минуты 59,1 секунды. Глядя на итоговый протокол, понимаешь: никакой интриги на финише не было. Это был методичный разгром соперниц, где китаянка Ван Юэ и чешка Симона Бубеничкова боролись лишь за право стоять в тени российской чемпионки. Сегодня российский спорт гремит в Италии, напоминая всему миру, что характер не зависит от бюрократических препон.

Тактика золотого дуэта: как ковалась победа

Дистанция 20 километров для спортсменов с нарушением зрения — это игра на доверии, возведенная в абсолют. Сергей Синякин, лидер Багиян, выполнял роль не просто "глаз", а тактического навигатора. Они шли "коньком", выдерживая темп, который буквально уничтожил преследовательниц на втором десятке километров. Когда чешка Бубеничкова начала проседать на подъемах, Анастасия, напротив, добавила в мощности толчка.

"В циклических видах спорта на таких дистанциях критически важно функциональное состояние. Багиян продемонстрировала идеальный пик формы, что говорит о грамотно выстроенном тренировочном цикле", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Это золото стало для 24-летней лыжницы третьим на текущих Играх. Ранее она уже "разорвала" спринт и десятикилометровку. Пока международные чиновники обсуждают, как выглядит возвращение России в большой спорт, Багиян просто забирает своё, не оставляя шансов для дискуссий о случайности успеха.

Пермская закваска: почему Прикамье кует чемпионов

Успех Багиян — это не только её личный триумф, но и триумф пермской школы лыжных гонок. Регион, где рынок труда Перми все чаще требует инженерной точности и выносливости, переносит эти качества и на лыжню. В условиях жесткой конкуренции и сурового климата формируется тот самый "уральский характер", который невозможно сломить даже на сложнейших трассах Италии.

Дистанция Результат Анастасии Багиян
Спринт Золото
Разделка 10 км Золото
Разделка 20 км Золото (43:59,1)

Интересно, что спортивная инфраструктура края развивается параллельно с промышленной. Пока в городе строится центр автоспорта, лыжные базы продолжают оставаться кузницей кадров для сборной. Эта комплексная работа региональных властей дает плоды на мировом уровне.

Психология лидера: ритуалы и дисциплина

За каждой медалью стоят тысячи часов монотонной работы и, конечно, особый психологический настрой. В профессиональном спорте вера в успех часто подкрепляется личными привычками. Известно, что многие чемпионы используют спортивные ритуалы для снижения уровня стресса перед стартом. Для Багиян таким "талисманом" стало абсолютное взаимопонимание с ведущим.

"В игровых и парных видах спорта психоэмоциональная связь между партнерами решает всё. Если ведущий и атлет не чувствуют друг друга, техника бессильна", — подчеркнул тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Драматургия гонки заключалась в том, что Багиян пришлось справляться не только с соперницами, но и с психологическим давлением статуса фаворитки. После двух побед на неё смотрели как на машину для производства медалей. Но за этой маской скрывается колоссальный труд по восстановлению организма после запредельных нагрузок.

Будущее за пределами трассы

Завершение Паралимпиады — это всегда момент рефлексии. Россия, несмотря на все попытки изоляции, показала, что её атлеты находятся в авангарде. Хотя иногда судейство вызывает вопросы, в лыжных гонках секундомер — самый честный судья. Против сорока трёх минут Багиян аргументов нет ни у кого.

"Для профессионального атлета важно не только победить, но и грамотно выйти из соревновательного цикла. Восстановление мышц и суставов после таких марафонов — это отдельная наука", — отметил инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Пока итальянские трибуны стихают, Пермь готовится встречать свою героиню. В регионе, где сейчас активно идет масштабное строительство и обновление городской среды, такие победы становятся важным социальным фундаментом, доказывая, что возможности человека безграничны.

Ответы на популярные вопросы о победе Анастасии Багиян

Сколько всего медалей у Багиян на Паралимпиаде-2026?

Анастасия Багиян завоевала три золотые медали: в спринте, в индивидуальной гонке на 10 км и в масс-старте ("разделке") на 20 км.

Кто помогал спортсменке на трассе?

Поскольку Анастасия выступает в категории спортсменов с нарушением зрения, её сопровождал лидер (ведущий) Сергей Синякин.

Какое место заняла сборная России в общем медальном зачете паралимпиады-2026?

Сборная России заняла третье местом в общем медальном зачете Игр в Италии. 

Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы пермь спорт олимпиада лыжные гонки
