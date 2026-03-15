Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Охота за тайнами мироздания: небо Калмыкии может стать главным окном России в глубокий космос

Россия » Юг » Элиста

Россия готовится к новому квантовому скачку в фундаментальной науке. Проект астрофизического комплекса TAIGA-100, призванный стать окном в изучении гамма-астрономии сверхвысоких энергий, рассматривает степные просторы Калмыкии как одну из ключевых площадок для базирования. Ученые ищут идеальный баланс между чистотой небосвода и доступностью локации.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under publiс domain
Красные точки в космосе

Выбор места для установки такого масштаба — задача, сравнимая с выбором фундамента для колоссального инженерного сооружения, будь то перспективный жилой массив или сложная сетевая инфраструктура. Для детекции космических лучей важна каждая деталь атмосферного фронта, ведь даже минимальные помехи могут исказить данные о процессах, происходящих на краю Вселенной.

Загадки Вселенной и гамма-излучение

Исследование высокоэнергетических частиц требует уникальных инструментов. Космические лучи, приходящие из дальнего космоса, при входе в атмосферу Земли создают каскады вторичных частиц. Задача TAIGA-100 — "поймать" эти события с помощью гибридной системы детекторов, распределенных на площади в сто квадратных километров.

Наука здесь тесно переплетается с вопросами транспортной логистики и инфраструктурного развития. Ведь для размещения трех тысяч станций требуется не только ровный ландшафт, но и развитая сеть обслуживания, аналогичная по значимости модернизации коммунальных сетей в крупных регионах.

"Изучение космических лучей — это работа на стыке квантовой физики и анализа больших данных, где чистота сигнала прямо зависит от шумовой нагрузки окружающей среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Идеальное небо: требования эксперимента

Астрофизический комплекс требует абсолютной темноты и прозрачности атмосферы. Любое световое загрязнение — от уличных фонарей до промышленных выбросов — становится для высокочувствительных детекторов непреодолимым препятствием. Это ставит жесткие цели перед регионами-претендентами.

В этом контексте вопрос экологической безопасности и мониторинга атмосферы становится приоритетным. Любое техногенное воздействие должно быть минимизировано, чтобы не превратить научную зону в деградирующую экологическую площадку.

Масштабы проекта TAIGA-100

Проект предполагает размещение тысяч станций, что потребует колоссальной работы по интеграции в ландшафт. В отличие от быстрых преобразований, таких как реформа уличной торговли, здесь важна долгосрочная стабильность и геодезическая точность.

Параметр Значение
Количество станций Около 3000
Площадь покрытия ~100 кв. км

Для создания такой инфраструктуры ученым потребуется тесное взаимодействие с местными властями, подобное решению вопросов изоляции окраин, где развитие коммуникаций является ключом к успеху всей территории.

"Природные риски, включая эрозию почвы и климатические аномалии, должны учитываться при строительстве любой капитальной структуры, будь то обсерватория или объект ЖКХ", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Экологический фактор и степной ландшафт

Размещение научного комплекса в степных зонах, таких как Боргойская или Чуйская степь, требует деликатного отношения к биосфере. Экологический мониторинг станет обязательной составляющей подготовительного этапа.

"Сохранение естественного баланса в степных регионах — это критическая необходимость, так как любое нарушение почвенного покрова может привести к непредсказуемым последствиям для микроклимата площадки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о создании обсерватории

Почему именно степные регионы рассматриваются для проекта?

Степные зоны обладают минимальной влажностью, высокой прозрачностью атмосферы и низким уровнем светового загрязнения, что критически важно для работы гамма-телескопов и сенсоров космических лучей — в отличие от густонаселенных районов или горных областей с частыми облачными фронтами.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, эколог Денис Поляков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы наука космос экология
Новости Все >
Вместо дюн — стройплощадка: хитрый способ обновить берег, довел местных до ярости
Сам себе инспектор: как водители Владивостока научились разруливать ДТП быстрее, чем закипит чайник
Забайкалье замерло в ожидании: Сергей Лазарев везёт в Читу шоу, которое нельзя пропустить
Дачная охота на личинок комаров успокаивает только нервы: настоящий секрет борьбы оказался другим
Тридцать одна тысяча рублей: почему рекордная пенсия 2028 года обернется пшиком для приморцев
Секрет выживания лозы: как крымские фермеры обманывают климат ради рекордных сборов
Карманы пустеют — счета полнеют: суммы межбанковских транзакций бьют рекорды из-за новых привычек
Апрельская индексация-2026: кому из пенсионеров поднимут выплаты на 6,8% уже с 1 числа
Сибирская виагра на прилавках: почему первый весенний БАД подорожал на 50% за один год
Один клик до отпуска, второй — до обмана: мошенники ловят туристов на эти наживки
Сейчас читают
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Военные новости
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Популярное
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая

Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.

Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Фары на бампере, мотор-легенда: чем МАЗ-5549 сразу выделился среди грузовиков Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Остров Свободы сдаёт ключи: пустые баки заставили Гавану идти на поклон в Вашингтон
Последние материалы
Жесткое приземление ракетных амбиций: старые стены Южмаша похоронили под собой все планы Зеленского
Вместо дюн — стройплощадка: хитрый способ обновить берег, довел местных до ярости
Сам себе инспектор: как водители Владивостока научились разруливать ДТП быстрее, чем закипит чайник
Забайкалье замерло в ожидании: Сергей Лазарев везёт в Читу шоу, которое нельзя пропустить
Скрытые ловушки материнского капитала: почему покупка дома может стать юридическим кошмаром
Дачная охота на личинок комаров успокаивает только нервы: настоящий секрет борьбы оказался другим
Тридцать одна тысяча рублей: почему рекордная пенсия 2028 года обернется пшиком для приморцев
Смертельная кнопка в авто: почему одно нажатие превращает салон машины в опасную баню
Секрет выживания лозы: как крымские фермеры обманывают климат ради рекордных сборов
Карманы пустеют — счета полнеют: суммы межбанковских транзакций бьют рекорды из-за новых привычек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.