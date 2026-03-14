Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Нижний Новгород прорубил окно в Европу: прямое авиасообщение свяжет Поволжье и солнечный Белград

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

С 19 мая 2026 года транспортная карта Приволжья претерпит значительную эволюцию: небо над Нижним Новгородом соединится с балканским Белградом прямым авиасообщением.

SSJ-100 MAKS2011
Фото: commons.wikimedia.org by Government of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
SSJ-100 MAKS2011

Для промышленного центра, который активно трансформирует свою инфраструктуру отходов и транспортные узлы, открытие нового международного направления — это не просто логистический апгрейд, а прямой сигнал о расширении экономических горизонтов.

Авиакомпания Air Serbia вводит регулярные рейсы, которые будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Полеты на надежных бортах Airbus A319 займут менее четырех часов, что делает маршрут крайне привлекательным как для бизнеса, так и для тех, кто ищет альтернативные пути в Европу. Важно отметить, что на фоне изменений на рынке пассажирских перевозок, открытие международных направлений становится весомым фактором для развития регионального туризма.

Логистический мост: технические детали

Выбор Airbus A319 для обслуживания новой линии обусловлен оптимальным сочетанием дальности полета и вместимости салона. Для пассажиров это означает комфортный перелет с разумным временем в пути — 3 часа 50 минут. В условиях, когда строительство транспортной сети внутри региона набирает обороты, международный хаб в Стригино подтверждает свой статус точки роста.

"Запуск прямого сообщения — это классический кейс синергии: мы видим, как региональный аэропорт усиливает свои позиции, становясь полноценным окном в мир", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономика перемещений и региональный контекст

Стоимость билетов, стартующая от 199 евро, делает это направление доступным для широких слоев населения. Пока рынок первичного жилья переживает этап охлаждения, потребительская активность смещается в сторону бюджетного туризма и впечатлений. Интеграция Нижнего Новгорода в европейскую полетную сетку Air Serbia указывает на устойчивый спрос со стороны делового сообщества.

Параметр Значение
Частота 2 раза в неделю
Тип судна Airbus A319
Время в пути 3ч 50мин

"Туризм как драйвер экономики малых и крупных городов требует доступности. Прямой рейс Белград — Нижний Новгород закрывает критический разрыв в коммуникациях", — подчеркнула обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Культурный обмен и потенциал направления

Нижний Новгород, богатый своей купеческой историей, получает уникальный канал для культурного обмена. Сербия для нижегородцев — это не только исторические связи, но и возможность увидеть уникальные природные ландшафты, такие как пещера Стопича, которые в корне отличаются от поволжских пейзажей.

"Социальная психология путешествий такова, что новые маршруты снижают уровень тревожности населения, давая ощущение свободы передвижения", — пояснила психолог Дарья Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о рейсах в Сербию

Какие авиакомпании летают из Нижнего Новгорода в Белград?

На сегодняшний день единственным перевозчиком, заявившим о выполнении прямых рейсов по данному направлению с 19 мая, является авиакомпания Air Serbia.

Нужна ли гражданам РФ виза для посещения Сербии?

Между Россией и Сербией действует безвизовый режим для краткосрочных туристических и деловых поездок на срок до 30 дней.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева, психолог Дарья Кравцова
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Темы туризм сербия путешествия авиаперелеты нижний новгород
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.