С 19 мая 2026 года транспортная карта Приволжья претерпит значительную эволюцию: небо над Нижним Новгородом соединится с балканским Белградом прямым авиасообщением.
Для промышленного центра, который активно трансформирует свою инфраструктуру отходов и транспортные узлы, открытие нового международного направления — это не просто логистический апгрейд, а прямой сигнал о расширении экономических горизонтов.
Авиакомпания Air Serbia вводит регулярные рейсы, которые будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Полеты на надежных бортах Airbus A319 займут менее четырех часов, что делает маршрут крайне привлекательным как для бизнеса, так и для тех, кто ищет альтернативные пути в Европу. Важно отметить, что на фоне изменений на рынке пассажирских перевозок, открытие международных направлений становится весомым фактором для развития регионального туризма.
Выбор Airbus A319 для обслуживания новой линии обусловлен оптимальным сочетанием дальности полета и вместимости салона. Для пассажиров это означает комфортный перелет с разумным временем в пути — 3 часа 50 минут. В условиях, когда строительство транспортной сети внутри региона набирает обороты, международный хаб в Стригино подтверждает свой статус точки роста.
"Запуск прямого сообщения — это классический кейс синергии: мы видим, как региональный аэропорт усиливает свои позиции, становясь полноценным окном в мир", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Стоимость билетов, стартующая от 199 евро, делает это направление доступным для широких слоев населения. Пока рынок первичного жилья переживает этап охлаждения, потребительская активность смещается в сторону бюджетного туризма и впечатлений. Интеграция Нижнего Новгорода в европейскую полетную сетку Air Serbia указывает на устойчивый спрос со стороны делового сообщества.
|Параметр
|Значение
|Частота
|2 раза в неделю
|Тип судна
|Airbus A319
|Время в пути
|3ч 50мин
"Туризм как драйвер экономики малых и крупных городов требует доступности. Прямой рейс Белград — Нижний Новгород закрывает критический разрыв в коммуникациях", — подчеркнула обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Нижний Новгород, богатый своей купеческой историей, получает уникальный канал для культурного обмена. Сербия для нижегородцев — это не только исторические связи, но и возможность увидеть уникальные природные ландшафты, такие как пещера Стопича, которые в корне отличаются от поволжских пейзажей.
"Социальная психология путешествий такова, что новые маршруты снижают уровень тревожности населения, давая ощущение свободы передвижения", — пояснила психолог Дарья Кравцова.
На сегодняшний день единственным перевозчиком, заявившим о выполнении прямых рейсов по данному направлению с 19 мая, является авиакомпания Air Serbia.
Между Россией и Сербией действует безвизовый режим для краткосрочных туристических и деловых поездок на срок до 30 дней.
Оман неожиданно отказался присоединяться к "Совету мира" Трампа, демонстрируя поддержку Тегерану. Это меняет в корне расклад сил на Ближнем Востоке.