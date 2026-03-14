Азовское море нынче захворало. Вода позеленела, словно настоялась на густой тютине, а вместо морского духа над берегом стоит тяжёлый шлейф застаивающегося тепла. Учёные из ЮНЦ РАН подтвердили худшие опасения: цианобактерии, эти незваные гости, расплодились в Таганрогском заливе и теперь расползаются по всей акватории, словно вирусная нагрузка по организму. Механика этого процесса проста и безжалостна — прогрев воды, засушливое лето и избыток фосфатов создают идеальную питательную среду для токсичной напасти.
Рыбаки на Дону ворчат: "Море цветёт — рыбе гибель". И они правы. Массовое скопление сине-зелёных водорослей — это критический износ всей локальной экосистемы. Пока мы выбираем, где провести отпуск — на лучших российских курортах или в тихих винодельнях — микроскопические захватчики перекраивают морское дно под себя, вытесняя жизнь, не терпящую ядов. Проблема давно переросла границы одной бухты, и теперь это общая коммуналка, где каждый узел нагрузки замыкается на состоянии пресноводного стока.
Цианобактерии — это не просто тина. Это сложная инженерная система, работающая на выживание в экстремальных условиях. Когда сток пресной воды скудеет, а солнце жарит, как на сковородке, водоросли переключаются в режим "очередь за дефицитом", поглощая всё доступное питание. Виды вроде Microcystis aeruginosa не стесняются выплескивать в воду токсины, превращая прибрежную зону в зону экологического бедствия, где никакой косметический ремонт уже не спасёт ситуацию.
"Мы наблюдаем здесь классический пример антропогенной нагрузки, когда стоки азота и фосфора становятся топливом для биологического сбоя системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Азовское море всегда кормило регион. Но теперь, когда ядовитые водоросли занимают до 90% фитопланктона, рыба начинает вымирать от удушья — кислорода в воде попросту не остаётся. В то время как Черное море пытается справиться со своими экологическими вызовами перед сезоном, Азов сталкивается с куда более скрытой, но не менее опасной угрозой. Это не просто вопрос экологии, это удар по продовольственному кошельку всех приазовских станиц.
Новая модель, которую применили исследователи, показала неутешительную картину. Течения работают как курьеры, доставляющие токсичную биомассу из залива в открытое море. Это напоминает затор на трассе, где поток "мусора" просто не может остановиться. И если раньше мы могли уповать на самоочищение, то теперь фундамент природного равновесия очевидно даёт трещины.
"Термические аномалии последних лет превратили мелководный Азов в идеальную чашу Петри для бактерий, что требует пересмотра стратегии водопользования", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
Защита берегов — задача не менее важная, чем очистка самой воды. Ведь эрозия берегов Азовского моря заставляет нас следить за каждым метром суши, уходящей вглубь истории. Иногда кажется, что природа сама подталкивает нас к решительным действиям своими "разбитыми корытами" береговых линий.
"Когда мы видим такую деградацию среды, говорить о развитии туризма без радикальных мер по очистке стоков значит закрывать глаза на очевидный провал", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Токсины сине-зелёных водорослей опасны для кожи и могут вызвать сильную аллергическую реакцию при проглатывании воды. Купание в таких зонах крайне не рекомендуется.
Полностью очистить залив невозможно, но регулирование сельскохозяйственных стоков и контроль за фосфатами помогут снизить интенсивность процесса.
