Денис Поляков

Зеленая чума Азовского моря: ядовитые водоросли душат рыбу и превращают залив в кисель

Россия » Юг

Азовское море нынче захворало. Вода позеленела, словно настоялась на густой тютине, а вместо морского духа над берегом стоит тяжёлый шлейф застаивающегося тепла. Учёные из ЮНЦ РАН подтвердили худшие опасения: цианобактерии, эти незваные гости, расплодились в Таганрогском заливе и теперь расползаются по всей акватории, словно вирусная нагрузка по организму. Механика этого процесса проста и безжалостна — прогрев воды, засушливое лето и избыток фосфатов создают идеальную питательную среду для токсичной напасти.

Штормовая волна Азовского моря

Рыбаки на Дону ворчат: "Море цветёт — рыбе гибель". И они правы. Массовое скопление сине-зелёных водорослей — это критический износ всей локальной экосистемы. Пока мы выбираем, где провести отпуск — на лучших российских курортах или в тихих винодельнях — микроскопические захватчики перекраивают морское дно под себя, вытесняя жизнь, не терпящую ядов. Проблема давно переросла границы одной бухты, и теперь это общая коммуналка, где каждый узел нагрузки замыкается на состоянии пресноводного стока.

Биология цвета: почему море "закипает"

Цианобактерии — это не просто тина. Это сложная инженерная система, работающая на выживание в экстремальных условиях. Когда сток пресной воды скудеет, а солнце жарит, как на сковородке, водоросли переключаются в режим "очередь за дефицитом", поглощая всё доступное питание. Виды вроде Microcystis aeruginosa не стесняются выплескивать в воду токсины, превращая прибрежную зону в зону экологического бедствия, где никакой косметический ремонт уже не спасёт ситуацию.

"Мы наблюдаем здесь классический пример антропогенной нагрузки, когда стоки азота и фосфора становятся топливом для биологического сбоя системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Рыбный ресурс под ударом

Азовское море всегда кормило регион. Но теперь, когда ядовитые водоросли занимают до 90% фитопланктона, рыба начинает вымирать от удушья — кислорода в воде попросту не остаётся. В то время как Черное море пытается справиться со своими экологическими вызовами перед сезоном, Азов сталкивается с куда более скрытой, но не менее опасной угрозой. Это не просто вопрос экологии, это удар по продовольственному кошельку всех приазовских станиц.

Прогнозы и математическая модель

Новая модель, которую применили исследователи, показала неутешительную картину. Течения работают как курьеры, доставляющие токсичную биомассу из залива в открытое море. Это напоминает затор на трассе, где поток "мусора" просто не может остановиться. И если раньше мы могли уповать на самоочищение, то теперь фундамент природного равновесия очевидно даёт трещины.

"Термические аномалии последних лет превратили мелководный Азов в идеальную чашу Петри для бактерий, что требует пересмотра стратегии водопользования", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Защита берегов — задача не менее важная, чем очистка самой воды. Ведь эрозия берегов Азовского моря заставляет нас следить за каждым метром суши, уходящей вглубь истории. Иногда кажется, что природа сама подталкивает нас к решительным действиям своими "разбитыми корытами" береговых линий.

"Когда мы видим такую деградацию среды, говорить о развитии туризма без радикальных мер по очистке стоков значит закрывать глаза на очевидный провал", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о цветении воды

Опасно ли купаться в море при цветении?

Токсины сине-зелёных водорослей опасны для кожи и могут вызвать сильную аллергическую реакцию при проглатывании воды. Купание в таких зонах крайне не рекомендуется.

Можно ли остановить цветение искусственно?

Полностью очистить залив невозможно, но регулирование сельскохозяйственных стоков и контроль за фосфатами помогут снизить интенсивность процесса.

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, климатолог Павел Лебедев, политолог Владимир Орлов
Поляков Денис Олегович — эколог с 19-летним стажем. Оценивает влияние человека на окружающую среду и экологические риски.
Темы наука экология азовское море
