Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владикавказ сбрасывает бетонные оковы: в парке Хетагурова появится грандиозный фонтан-каскад

Россия » Юг » Владикавказ

Во Владикавказе, у самого сердца гор, где воздух звенит чистотой, началась большая работа. Центральный парк имени Коста Хетагурова сбрасывает старую кожу — на месте безликого бетонного каркаса встает новое пространство для людей. Это не просто стройка, это дань уважения земле предков, где каждый джигит должен оставить добрый след.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сейчас здесь время инженерной точности. Подобно тому, как Архангельск модернизирует главный парк, защищая его от капризов климата, Владикавказ возводит несущие конструкции каскадного фонтана. Глубина фундамента здесь важнее красоты поверхности — крепость камня определяет долголетие легенды.

Технология возрождения парка

Старой высотке здесь больше не место — ее демонтаж стал точкой невозврата. Теперь территория напоминает площадку, где в вологодском парке демонтировали горки для большого обновления. Мы переходим от хаоса к осмысленности.

Работа идет без государственных денег — это вклад меценатов и дань уважения городу. Проект напоминает реновацию промзон Севастополя, где депрессивные площадки обретают новую жизнь. Ответственность здесь велика, как груз на плечах аксакала.

"Работы по формированию комфортной среды требуют высокой квалификации. Когда мы готовим основание для прогулочных зон, мы работаем с геодезической точностью — нельзя допустить проседания грунта через год", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Инженерная философия пространства

У каждого парка есть свои фантомные боли. Здесь это память о временах, когда застройки велись без оглядки на эстетику гор. Сегодня инженерная мысль исправляет ошибки прошлого. Строители отсыпают балласт, укладывают гранит, создают прочные подходы к набережной.

В этой работе есть элемент футуристических преобразований Благовещенска, где парки становятся кластерами. Владикавказ не просто латает дыры — он выстраивает логистическую связку между историей и будущим, учитывая нагрузку каждого бетонного узла.

Водная стихия: каскад как символ

Фонтан-водопад станет сердцем парка. Это не просто вода, а динамический узел, который связывает разные уровни ландшафта. Как зеленый пояс Петербурга удерживает город в природном кольце, так наш каскад удержит прохладу и покой в центре шумного мегаполиса.

"Инженерные системы в таких проектах требуют сложной балансировки. Насосные станции и системы фильтрации должны работать без сбоев, что требует серьезного системного подхода еще на этапе заливки лотков", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

"Когда мы видим такие качественные изменения, важно понимать: за каждой скамейкой стоит колоссальный объем технической документации. Это не просто ремонт — это переосмысление городского комфорта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции парка

Кто финансирует эти работы?

Работы проводятся исключительно на внебюджетные средства, привлеченные через городской благотворительный фонд "Город добра".

Когда завершится строительство фонтана во Владикавказе?

Строители планируют закончить возведение каскадного объекта и благоустройство прилегающей зоны до конца текущего года.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Игорь Степанов
Игорь Петрович Степанов — эколог, специалист по природопользованию в субъектах РФ, кандидат биологических наук, эксперт по лесному хозяйству, водным ресурсам, ООПТ и экологическим конфликтам в регионах.
Темы архитектура владикавказ строительство северная осетия
Новости Все >
Ошибка в пол-оборота: привычная анатомия древних рыб оказалась совсем не тем, чем казалась
Цены как в богатых регионах, зарплаты — из другой реальности: сколько стоит жизнь в Кузбассе
Скромный ценник за тур-империю: участок под пермской Усть-Качкой может стать элитным речным кластером
Живая жатва Кургана: сотни тонн зерна и льна превратились в кишащую массу из-за волосатого клеща
В качестве будущего премьера рассматривается нынешний глава Пенсионного фонда М. Зурабов... — писала газета Аргументы и факты 14 марта 2001 года
Тротуар становится запретной зоной: Петербург готовит жесткое вытеснение курьеров на электровелосипедах
Шесть томов за 1,6 млн: старое издание великого русского романа заставило коллекционеров устроить бой
Стеклянная пыль летит в стратосферу: пепловое облако Шивелуча угрожает авиационным маршрутам
Лошади против урожая: как животные разоряют бурятских фермеров
Когда собственное Я вырастает до размеров Вселенной: почему после этого начинают исчезать друзья
Сейчас читают
Яростный бунт в Козихе: перекрытые трассы и стычки с полицией стали ответом на работу ветеринаров
Новости Новосибирска
Яростный бунт в Козихе: перекрытые трассы и стычки с полицией стали ответом на работу ветеринаров
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Популярное
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону

Оман неожиданно отказался присоединяться к "Совету мира" Трампа, демонстрируя поддержку Тегерану. Это меняет в корне расклад сил на Ближнем Востоке.

Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас Олег Артюков
Индия решила повременить заключать сделку с Трампом
Королева без капризов: как превратить обычную дачу в парфюмерный оазис с помощью одного цветка
Старые союзы трещат по швам: Франция и Италия ищут защиту у Тегерана в обход приказов США
Старые союзы трещат по швам: Франция и Италия ищут защиту у Тегерана в обход приказов США
Последние материалы
Владикавказ сбрасывает бетонные оковы: в парке Хетагурова появится грандиозный фонтан-каскад
Тайная жизнь спасенного зверя: почему привычки из прошлого преследуют питомца в доме
Липецкие ИП пошли по миру: тысячи граждан бегут в суд, чтобы вылезти из кредитной ямы
Ошибка в пол-оборота: привычная анатомия древних рыб оказалась совсем не тем, чем казалась
Тула и Тамбов прощаются с перекупщиками: прямые сделки в Минске спасут доходы заводов
Банковский алгоритм не верит на слово: какие операции теперь вызывают мгновенное подозрение
Серый цвет стал обузой: почему модные интерьеры 2026 года требуют срочной смены палитры
Космический бильярд: как один точный удар навсегда изменил путь астероида вокруг Солнца
Хруст орехов и шоколадный блеск: Пасха в этом году заимствует идеи у восточных сладостей
Тайная жизнь парфюма: почему аромат на коже раскрывается совсем не так, как на блоттере
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.