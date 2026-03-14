Владикавказ сбрасывает бетонные оковы: в парке Хетагурова появится грандиозный фонтан-каскад

Во Владикавказе, у самого сердца гор, где воздух звенит чистотой, началась большая работа. Центральный парк имени Коста Хетагурова сбрасывает старую кожу — на месте безликого бетонного каркаса встает новое пространство для людей. Это не просто стройка, это дань уважения земле предков, где каждый джигит должен оставить добрый след.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владикавказ

Сейчас здесь время инженерной точности. Подобно тому, как Архангельск модернизирует главный парк, защищая его от капризов климата, Владикавказ возводит несущие конструкции каскадного фонтана. Глубина фундамента здесь важнее красоты поверхности — крепость камня определяет долголетие легенды.

Технология возрождения парка

Старой высотке здесь больше не место — ее демонтаж стал точкой невозврата. Теперь территория напоминает площадку, где в вологодском парке демонтировали горки для большого обновления. Мы переходим от хаоса к осмысленности.

Работа идет без государственных денег — это вклад меценатов и дань уважения городу. Проект напоминает реновацию промзон Севастополя, где депрессивные площадки обретают новую жизнь. Ответственность здесь велика, как груз на плечах аксакала.

"Работы по формированию комфортной среды требуют высокой квалификации. Когда мы готовим основание для прогулочных зон, мы работаем с геодезической точностью — нельзя допустить проседания грунта через год", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Инженерная философия пространства

У каждого парка есть свои фантомные боли. Здесь это память о временах, когда застройки велись без оглядки на эстетику гор. Сегодня инженерная мысль исправляет ошибки прошлого. Строители отсыпают балласт, укладывают гранит, создают прочные подходы к набережной.

В этой работе есть элемент футуристических преобразований Благовещенска, где парки становятся кластерами. Владикавказ не просто латает дыры — он выстраивает логистическую связку между историей и будущим, учитывая нагрузку каждого бетонного узла.

Водная стихия: каскад как символ

Фонтан-водопад станет сердцем парка. Это не просто вода, а динамический узел, который связывает разные уровни ландшафта. Как зеленый пояс Петербурга удерживает город в природном кольце, так наш каскад удержит прохладу и покой в центре шумного мегаполиса.

"Инженерные системы в таких проектах требуют сложной балансировки. Насосные станции и системы фильтрации должны работать без сбоев, что требует серьезного системного подхода еще на этапе заливки лотков", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

"Когда мы видим такие качественные изменения, важно понимать: за каждой скамейкой стоит колоссальный объем технической документации. Это не просто ремонт — это переосмысление городского комфорта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции парка

Кто финансирует эти работы?

Работы проводятся исключительно на внебюджетные средства, привлеченные через городской благотворительный фонд "Город добра".

Когда завершится строительство фонтана во Владикавказе?

Строители планируют закончить возведение каскадного объекта и благоустройство прилегающей зоны до конца текущего года.

