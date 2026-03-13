Яростный бунт в Козихе: перекрытые трассы и стычки с полицией стали ответом на работу ветеринаров

Сибирь всегда славилась своим стоицизмом. Мы не привыкли выносить сор из избы, когда прижимает мороз или заносит падь. Но события в Новосибирской области — это уже не просто погодная аномалия. Это настоящий антропологический разлом. Когда у мужика в селе Козиха отбирают последнюю корову, у него в глазах темнеет быстрее, чем в декабрьскую полночь.

Для стороннего наблюдателя это лишь цифры в ветеринарной сводке. Для местного — крушение всей жизненной навигации. Домашний скот здесь не просто актив, а единственная страховка от голода. И когда чиновники приходят с постановлениями, игнорируя просьбы об элементарных анализах, ситуация превращается в короткое замыкание между властью и народом. Искры уже полетели: перекрытые трассы и стычки с полицией стали закономерным итогом отсутствия внятного диалога.

Бунт на зимнике: почему Козиха встала на дыбы

В селе Козиха Ордынского района терпение лопнуло. Люди вышли на дороги не от хорошей жизни. Десятки очагов бешенства и пастереллеза официально развязали руки ветеринарам. Но методы их работы больше напоминают ржавый скальпель, которым пытаются оперировать живую ткань деревни. Бездоказательное изъятие без предъявления справок — это прямой путь к социальному взрыву. Жители требуют прозрачности, а получают блокпосты и проверку прописки на въезде в родной дом.

"Мы видим серьезный дефицит доверия к муниципальным решениям. Когда единственным аргументом становится сила, региональный бюджет получает не только убытки, но и долгосрочные репутационные риски", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ситуация в Чернокурье не лучше. Там под прицелом еще 300 голов. Для мелкого хозяйства это полная зачистка. Селяне жалуются, что туши павших животных днями гнили под окнами. Такая "биологическая безопасность" выглядит издевательством над здравым смыслом. Вместо ювелирной локализации очага мы видим ковровое уничтожение уклада.

География беды: от Пензы до Алтая

Проблема вышла далеко за пределы Оби. В Пензенской области, в селе Приволье, фермер в одночасье лишился 128 коров. Это не просто убытки — это полное банкротство семейного дела. Люди стучат во все двери, включая Минсельхоз, но натыкаются на глухую стену. Возникает ощущение, что система работает по принципу "нет коровы — нет проблемы", забывая, что за каждой головой стоит человек с кредитами и детьми.

Регион Статус ситуации Новосибирская область Массовые протесты, изъятие скота в Козихе и Чернокурье. Пензенская область Жалобы на уничтожение 128 голов без документов. Алтайский край Проверки соблюдения норм утилизации биоотходов.

Крупные игроки вроде "Мираторга" на этом фоне тихо сворачиваются. Им проще уйти, чем разгребать эпидемиологический хаос. В итоге на "материке" полки магазинов заполнятся, а сибирская деревня останется у разбитого корыта. Без работы, без кормильцев и с обидой, которая не заживет годами.

Морковка после палки: новые меры поддержки регионов

Власти Новосибирской области опомнились только после того, как селяне поехали в прокуратуру. 170 рублей за килограмм мяса — это не компенсация, а насмешка. Теперь обещают социальную помощь в размере прожиточного минимума на 9 месяцев. Но есть нюанс: чтобы получить эти крохи, нужно собрать пачку документов и доказать, что ты почти нищий. Среднедушевой доход должен быть ниже плинтуса.

"Социальная поддержка в таких случаях должна быть автоматической. Люди потеряли средство производства. Условия соцконтракта на покупку нового скота выглядят как попытка заретушировать глубокие раны в экономике домохозяйств", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

Для оформления выплат нужен акт об изъятии. Многие же утверждают, что скот забирали без внятных бумаг. Получается замкнутый круг. Пока бюрократическая машина проворачивает свои шестеренки, фермерские семьи переходят на режим жесткой экономии. Рассчитывать на социальный контракт можно только после снятия карантина, а до этого еще дожить надо.

Следственный комитет и фантомные боли справедливости

Следственный комитет наконец-то заинтересовался происходящим. Проверяют всех: от ветеринаров до чиновников Минсельхоза. Главный вопрос — законность утилизации. Сжигать туши рядом с жилыми домами запрещено всеми нормами. Это не борьба с вирусом, а создание новой зоны отчуждения. Бастрыкин взял дело под контроль, что вселяет слабую надежду на ювелирную огранку истины в этом мутном деле.

"Если будут выявлены факты незаконного уничтожения здорового поголовья под видом карантина, компенсации должны выплачиваться по рыночной стоимости живого веса, а не как за мясо", — объяснила юрист Светлана Фёдорова.

Тем временем задерживают блогеров за "фейки". Информационное поле пытаются стерилизовать так же усердно, как и коровники. Но правду не сжечь в яме для утилизации. Когда у людей отнимают последнее, они перестают бояться протоколов. Власти пора научиться говорить с людьми не языком запретов, а человеческими словами, как призывают в Госдуме. Иначе глиняные ноги региональной продовольственной безопасности просто не выдержат давления.

Ответы на популярные вопросы о ситуации со скотом

Какую компенсацию обещают за изъятое животное?

Базовая выплата составляет 170 рублей за килограмм мяса. Дополнительно предусмотрена ежемесячная помощь в размере прожиточного минимума на срок до 9 месяцев для нуждающихся семей.

Как доказать, что мое животное было здоровым?

Требуйте проведения независимой экспертизы и фиксации состояния животного в акте изъятия. Без официальных ветеринарных документов действия чиновников могут быть обжалованы в прокуратуре.

Могу ли я купить новый скот по соцконтракту?

Да, но только после официального снятия карантина в вашем населенном пункте и при условии, что доход вашей семьи ниже прожиточного минимума.

Читайте также