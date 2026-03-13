Артур Волков

Остров обретает горизонт: проект высотных домов в Калининграде получил зеленый свет

В Калининграде проект высотного жилого комплекса на набережной генерала Карбышева успешно прошел негосударственную экспертизу. Московская компания "Стройтехнология" дала зеленый свет документации, подготовленной местными "Новострой" и "Западстройпроект". Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Янтарный берег"".

Трамвай в Калининграде

Комплекс планируют возвести на участке с кадастровым номером 39:15:140502:24 в старой части Октябрьского острова, рядом с гребным центром. В нем появятся 484 квартиры, 185 парковочных мест, офисы и общественные пространства на первых этажах. Территория останется открытой для всех жителей.

Власти региона скорректировали высотность до 18 этажей с ОЖ/18-о назначением — это шаг от прежних 12 этажей. Проект отражает баланс между развитием жилья и сохранением городской среды в Калининграде.

Одобрение экспертизой

Процедура экспертизы завершилась 13 марта. Негосударственная форма позволила оперативно проверить проект многоквартирного дома с общественными помещениями. Эксперты из ООО "Стройтехнология" подтвердили соответствие нормам.

Информация доступна в Едином государственном реестре заключений. Это ключевой этап перед началом работ на набережной генерала Карбышева.

Такое одобрение ускоряет реализацию в условиях активного рынка жилья Калининграда.

Что войдет в комплекс

Проект включает три высотные секции на 18 этажей. Всего 484 квартиры различной планировки, 185 машиномест в подземном паркинге. Первые этажи займут офисы и зоны для отдыха.

Параметр Значение
Количество квартир 484
Парковочных мест 185
Высотность 18 этажей (ОЖ/18-о)
Общественные зоны Открытая территория, офисы

Открытая территория интегрируется в набережную, усиливая городскую среду.

"Проект учитывает современные стандарты комфорта и доступности, что важно для прибрежных зон", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Путь участка от аренды к стройке

Участок передан в аренду компании "Карт-Траст" в марте 2011 года администрацией Калининграда. Права перешли к "Янтарный берег" по соглашению от апреля 2011.

В 2021 власти пытались расторгнуть договор, но без успеха. Весной выдали порубочный билет для ухода за территорией.

Эта история отражает типичные вызовы развития Калининградской области.

Корректировка высотности и норм

Ранее участок ограничивали 12 этажами. Теперь — 18 с функциональным назначением ОЖ/18-о. Это решение властей балансирует плотность и инфраструктуру.

Изменения учитывают транспортные связи, включая близкий мостовой комплекс.

"Корректировка норм открывает возможности для качественного жилья без ущерба ландшафту", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Застройщик и его планы

ООО "Специализированный застройщик "Янтарный берег"" — ключевой игрок. Подготовка документации на "Новострой" и "Западстройпроект" обеспечивает локальный контроль.

Проект вписывается в инвестиционные инициативы ОЭЗ.

Влияние на набережную и жителей

Комплекс добавит жилья в центр Октябрьского острова, рядом с гребным центром. Открытые пространства сохранят доступ к набережной.

Это усилит привлекательность зоны, подобно реставрации в Советске.

"Юридические аспекты аренды и экспертизы выдержаны, споры улажены", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Перспективы для региона

В контексте экономических вызовов эксклава проект поддержит рынок жилья и инфраструктуру. Он интегрируется в транспортные изменения марта.

Развитие набережной повысит качество жизни в Калининграде.

Ответы на популярные вопросы о строительстве высотки на набережной Карбышева

Когда начнется строительство?

После экспертизы возможен скорый старт, но точные даты зависят от согласований с властями.

Сколько квартир в проекте?

484 квартиры в трех секциях на 18 этажей.

Будет ли паркинг?

Да, 185 мест в подземелье.

Открыта ли территория для всех?

Да, первые этажи и дворы доступны горожанам.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Артур Дмитриевич Волков — специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах, риелтор и аналитик с 12-летним опытом.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы калининград недвижимость строительство
