В Калининграде проект высотного жилого комплекса на набережной генерала Карбышева успешно прошел негосударственную экспертизу. Московская компания "Стройтехнология" дала зеленый свет документации, подготовленной местными "Новострой" и "Западстройпроект". Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Янтарный берег"".
Комплекс планируют возвести на участке с кадастровым номером 39:15:140502:24 в старой части Октябрьского острова, рядом с гребным центром. В нем появятся 484 квартиры, 185 парковочных мест, офисы и общественные пространства на первых этажах. Территория останется открытой для всех жителей.
Власти региона скорректировали высотность до 18 этажей с ОЖ/18-о назначением — это шаг от прежних 12 этажей. Проект отражает баланс между развитием жилья и сохранением городской среды в Калининграде.
Процедура экспертизы завершилась 13 марта. Негосударственная форма позволила оперативно проверить проект многоквартирного дома с общественными помещениями. Эксперты из ООО "Стройтехнология" подтвердили соответствие нормам.
Информация доступна в Едином государственном реестре заключений. Это ключевой этап перед началом работ на набережной генерала Карбышева.
Такое одобрение ускоряет реализацию в условиях активного рынка жилья Калининграда.
Проект включает три высотные секции на 18 этажей. Всего 484 квартиры различной планировки, 185 машиномест в подземном паркинге. Первые этажи займут офисы и зоны для отдыха.
|Параметр
|Значение
|Количество квартир
|484
|Парковочных мест
|185
|Высотность
|18 этажей (ОЖ/18-о)
|Общественные зоны
|Открытая территория, офисы
Открытая территория интегрируется в набережную, усиливая городскую среду.
"Проект учитывает современные стандарты комфорта и доступности, что важно для прибрежных зон", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Участок передан в аренду компании "Карт-Траст" в марте 2011 года администрацией Калининграда. Права перешли к "Янтарный берег" по соглашению от апреля 2011.
В 2021 власти пытались расторгнуть договор, но без успеха. Весной выдали порубочный билет для ухода за территорией.
Эта история отражает типичные вызовы развития Калининградской области.
Ранее участок ограничивали 12 этажами. Теперь — 18 с функциональным назначением ОЖ/18-о. Это решение властей балансирует плотность и инфраструктуру.
Изменения учитывают транспортные связи, включая близкий мостовой комплекс.
"Корректировка норм открывает возможности для качественного жилья без ущерба ландшафту", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
ООО "Специализированный застройщик "Янтарный берег"" — ключевой игрок. Подготовка документации на "Новострой" и "Западстройпроект" обеспечивает локальный контроль.
Проект вписывается в инвестиционные инициативы ОЭЗ.
Комплекс добавит жилья в центр Октябрьского острова, рядом с гребным центром. Открытые пространства сохранят доступ к набережной.
Это усилит привлекательность зоны, подобно реставрации в Советске.
"Юридические аспекты аренды и экспертизы выдержаны, споры улажены", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
В контексте экономических вызовов эксклава проект поддержит рынок жилья и инфраструктуру. Он интегрируется в транспортные изменения марта.
Развитие набережной повысит качество жизни в Калининграде.
После экспертизы возможен скорый старт, но точные даты зависят от согласований с властями.
Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.