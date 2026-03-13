Не только парты и мелки: школа вековой постройки в Сортавале внезапно сменила имидж и системный облик

Глава Карелии Артур Парфенчиков лично проверил, как изменилась сортавальская школа №1 после капитального ремонта. Здание 1929 года постройки теперь выглядит современно и безопасно, а ученики вернулись в классы в феврале 2026 года. Это результат участия в федеральной программе развития сельских территорий.

Школа № 1, Сортавала

Более 700 ребят занимаются в просторных классах с новым оборудованием. Парфенчиков отметил вклад местных властей, бизнеса и директора школы Татьяны Емельяновой. Такие проекты меняют облик регионов.

Карелия активно использует госпрограмму: в Сортавале ремонтируют школу №4, в других районах строят детсады и спортобъекты. Всего задействовано 15 объектов.

Обновленная школа в Сортавале

Школа №1 в Сортавале открылась после ремонта в начале февраля 2026 года. Здание, построенное в 1929 году, прошло полную трансформацию. Ученики получили комфортные условия для учебы, а родители — уверенность в безопасности детей.

Парфенчиков во время визита 13 марта убедился: классы светлые, просторные, оснащены техникой. Это не просто косметика, а системные улучшения инфраструктуры городских территорий.

"Такие ремонты создают комфортную городскую среду для детей и родителей, особенно в малых городах", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Капитальный ремонт: ключевые изменения

Подрядчики заменили кровлю, отреставрировали фасад, обновили внутренние помещения. Новые двери, электропроводка, пожарная сигнализация — все по современным стандартам. Системы отопления, водоснабжения и канализации тоже полностью переделаны.

Архитектурная подсветка вечером превращает школу в украшение города. Это пример, как инфраструктурные улучшения повышают безопасность и эстетику.

Директор Татьяна Емельянова привлекла меценатов для допоборудования классов. Результат виден сразу.

До ремонта После ремонта
Износ кровли и фасада Новая кровля, реставрированный фасад
Старая проводка и сигнализация Современная электропроводка, пожарная сигнализация
Устаревшие инженерные системы Новые отопление, водоснабжение, канализация

Оценка Артура Парфенчикова

Глава Карелии похвалил взаимодействие министерства сельского хозяйства, администрации и бизнеса.

"Светлые классы с инвентарем — это условия для успеха детей", — сказал он.

Благодарность директору за меценатские средства.

Парфенчиков подчеркнул: такие проекты — итог командной работы. Это контраст с проблемами в других сферах Карелии.

Роль федеральной программы

В 2024 году школа прошла конкурсный отбор в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", проект "Современный облик сельских территорий". Контракт заключили в апреле 2025-го, ремонт завершили за год.

Программа финансирует развитие регионов, включая безопасность и инфраструктуру. Карелия — активный участник.

"Национальные проекты обеспечивают межбюджетные трансферты для таких объектов, снижая дефицит региональных бюджетов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Другие проекты в округе

В Сортавале по программе ремонтируют школу №4, обновляют уличное освещение. В Олонце — капремонт детсада "Радуга", строительство ФОКа. В Костомукше — ледовый каток.

Это решает локальные проблемы, как транспорт или безопасность, на уровне округов.

Всего 15 объектов в республике — от школ до спорта.

Перспективы развития Карелии

Активное участие в программе меняет сельские территории. Новые школы удерживают семьи, стимулируют рождаемость. Это основа для долгосрочного роста.

"Местное самоуправление через национальные проекты усиливает влияние на развитие, минимизируя конфликты с центром", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Инвестиции окупаются лояльностью жителей и экономическим подъемом.

Почему инвестиции в школы важны

Обновленные школы — не роскошь, а необходимость. Они обеспечивают равный доступ к знаниям, снижают отток молодежи. В Карелии это ключ к транспортным и социальным вызовам.

Парфенчиков показал пример: быстрый ремонт дает результат. Регион ждет новых побед.

Ответы на популярные вопросы о ремонте школ в Карелии

Сколько школ ремонтируют по федеральной программе?

В Карелии задействовано 15 объектов, включая школы в Сортавале и Олонце. Программа охватывает ремонт и строительство.

Как школа №1 прошла отбор?

В 2024 году при поддержке правительства республики выиграла конкурс в проект "Современный облик сельских территорий". Контракт заключили в 2025-м.

Что входит в капремонт?

Замена кровли, фасада, инженерных систем, проводки, сигнализации. Плюс подсветка и оборудование классов.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
