Глава Карелии Артур Парфенчиков лично проверил, как изменилась сортавальская школа №1 после капитального ремонта. Здание 1929 года постройки теперь выглядит современно и безопасно, а ученики вернулись в классы в феврале 2026 года. Это результат участия в федеральной программе развития сельских территорий.
Более 700 ребят занимаются в просторных классах с новым оборудованием. Парфенчиков отметил вклад местных властей, бизнеса и директора школы Татьяны Емельяновой. Такие проекты меняют облик регионов.
Карелия активно использует госпрограмму: в Сортавале ремонтируют школу №4, в других районах строят детсады и спортобъекты. Всего задействовано 15 объектов.
Школа №1 в Сортавале открылась после ремонта в начале февраля 2026 года. Здание, построенное в 1929 году, прошло полную трансформацию. Ученики получили комфортные условия для учебы, а родители — уверенность в безопасности детей.
Парфенчиков во время визита 13 марта убедился: классы светлые, просторные, оснащены техникой. Это не просто косметика, а системные улучшения инфраструктуры городских территорий.
Подрядчики заменили кровлю, отреставрировали фасад, обновили внутренние помещения. Новые двери, электропроводка, пожарная сигнализация — все по современным стандартам. Системы отопления, водоснабжения и канализации тоже полностью переделаны.
Архитектурная подсветка вечером превращает школу в украшение города. Это пример, как инфраструктурные улучшения повышают безопасность и эстетику.
Директор Татьяна Емельянова привлекла меценатов для допоборудования классов. Результат виден сразу.
|До ремонта
|После ремонта
|Износ кровли и фасада
|Новая кровля, реставрированный фасад
|Старая проводка и сигнализация
|Современная электропроводка, пожарная сигнализация
|Устаревшие инженерные системы
|Новые отопление, водоснабжение, канализация
Глава Карелии похвалил взаимодействие министерства сельского хозяйства, администрации и бизнеса.
"Светлые классы с инвентарем — это условия для успеха детей", — сказал он.
Благодарность директору за меценатские средства.
Парфенчиков подчеркнул: такие проекты — итог командной работы. Это контраст с проблемами в других сферах Карелии.
В 2024 году школа прошла конкурсный отбор в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", проект "Современный облик сельских территорий". Контракт заключили в апреле 2025-го, ремонт завершили за год.
Программа финансирует развитие регионов, включая безопасность и инфраструктуру. Карелия — активный участник.
В Сортавале по программе ремонтируют школу №4, обновляют уличное освещение. В Олонце — капремонт детсада "Радуга", строительство ФОКа. В Костомукше — ледовый каток.
Это решает локальные проблемы, как транспорт или безопасность, на уровне округов.
Всего 15 объектов в республике — от школ до спорта.
Активное участие в программе меняет сельские территории. Новые школы удерживают семьи, стимулируют рождаемость. Это основа для долгосрочного роста.
Инвестиции окупаются лояльностью жителей и экономическим подъемом.
Обновленные школы — не роскошь, а необходимость. Они обеспечивают равный доступ к знаниям, снижают отток молодежи. В Карелии это ключ к транспортным и социальным вызовам.
Парфенчиков показал пример: быстрый ремонт дает результат. Регион ждет новых побед.
В Карелии задействовано 15 объектов, включая школы в Сортавале и Олонце. Программа охватывает ремонт и строительство.
В 2024 году при поддержке правительства республики выиграла конкурс в проект "Современный облик сельских территорий". Контракт заключили в 2025-м.
Замена кровли, фасада, инженерных систем, проводки, сигнализации. Плюс подсветка и оборудование классов.
Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.