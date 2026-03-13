Евгений Блех

Тишина в розетках: масштабное обновление энергосетей оставит без света 11 районов Карелии

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Карелии на следующей неделе энергетики начнут неотложные ремонтные работы на линиях электропередачи и подстанциях. Это коснется 11 муниципальных образований, включая Петрозаводск и несколько районов. Жители уже получили предупреждения, чтобы минимизировать неудобства.

Прионежская сетевая компания подчеркивает: такие отключения неизбежны для безопасности сетей. Все графики согласованы с местными властями, а работы вписываются в утвержденную ремонтную программу на год. Компания извинилась за временные помехи в повседневной жизни.

Подробный график поможет спланировать дела. Отключения кратковременные, но затрагивают конкретные улицы и поселки. Уточнить детали можно по телефону диспетчера.

Причины отключений в Карелии

Неотложные работы на энергообъектах необходимы для предотвращения аварий. Сети в Карелии испытывают нагрузки из-за сурового климата и износа. Энергетики Евгений Михайлович Блех отмечает, что без таких пауз риск перебоев возрастает.

Все мероприятия вписаны в план на 2026 год, утвержденный республиканскими властями. Отключения касаются Петрозаводска и районов вроде Калевальского, Кондопожского.

"Такие ремонты — стандартная практика для поддержания надежности поставок, особенно в северных регионах с экстремальными погодными условиями", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

График работ в Петрозаводске

В столице Карелии отключения запланированы 16 марта с 12:00 до 14:00. Затронуты улицы Прибрежная, Ялгубское шоссе, Горная, Приозерная и другие. Это частично пересекается с проблемами транспортной инфраструктуры в городе.

Жители должны проверить адреса заранее. В Петрозаводске, где уже обсуждают безопасность на улицах, такие паузы добавят хлопот.

Место Время и детали
Петрозаводск: Прибрежная, Ялгубское шоссе (частично), Горная, Приозерная, Пришвина, Лесопильная, Пролетарская, Никольско-Шуйская, Садовая, Ботаническая. Переулки: Скалистый, Лесозаводский, Чапаевский, Онежский, Койкозерский, Полдозерский, Громовский проезд, Монастырский, Нишка, Бондарный, Квасной, Брекчиевый, Крылова 16 марта, 12:00-14:00

Отключения в Прионежском районе

Здесь работы растянуты с 16 по 22 марта. Затронуты Деревянка, Урозеро, Заозерье и другие. Например, 16-17 марта с 10:00 до 17:00 на станциях Новинка, Мира.

Плюс объекты водоканала в Деревянке. Жители прилегающих территорий, где идут программы по жилью, почувствуют эффект.

В Ладве и Сургубе тоже паузы до 16:00.

Работы в других муниципалитетах

В Калевальском районе поселок Войница с 9:00 до 16:00 всю неделю. Сортавала — 17 марта улица Промышленная.

Район Адреса и время
Калевальский: Войница 16-22 марта, 9:00-16:00
Сортавальский: Сортавала, ул. Промышленная 17 марта, 12:00-13:00
Кемский: Кемь, Шоссе 1 Мая (четные 18-46, нечетные 35-95), пер. Дорожный (1-9) 17 марта, 9:00-17:00
Кондопожский: Эльмус; Кондопога, пр. Калинина 13; ул. Гирвасская, Советов; ул. Кондопожская 17 марта 10:00-15:00; 18 марта 9:00-12:00; 19 марта 10:00-14:00 и 9:00-14:00
Костомукшский: Заречный 16 марта, 10:00-12:00
Лоухский: Кестеньга, ул. Северная (частично); Чупа (ул. Коргуева 1,3,5,7,7-А,9,14 и др.), Малиновая-Варакка (Разведка и др.) 16 марта 9:00-17:00; 16-18 марта 10:00-17:00
Муезерский: Пененга, Суккозеро и др.; Волома; Муезерский (частично) 16 марта 8:00-12:00; 20-21 марта 18:00-00:00; 20 марта 13:00-15:00
Олонецкий: Олонец (множество улиц: Пролетарская 2,4,5 и др.); Ильинский; Ковера 16-20 марта, разные интервалы 9:00-16:30
Сегежский: Каменный Бор; Сегежа, ул. Спиридонова 25; Попов Порог; пер. Березовый, Хвойный и др. 16-18 марта, 9:00-18:00 и интервалы

Полный список адресов велик, но энергетики обещают оперативность.

"Инфраструктурные работы вроде этих укрепляют городскую среду, снижая риски для жителей Петрозаводска", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Как подготовиться к отключениям

Зарядите гаджеты, запаситесь фонариками и едой. В зонах вроде закрытых переходов в Петрозаводске это особенно актуально.

Избегайте лифтов, проверьте автономные источники. В контексте обсуждений укрытий подумайте о безопасности.

Ремонтная программа ПСК

Программа на 2026 год охватывает инвестиции и плановые ремонты. Утверждена властями, все сроки публичны.

Это часть усилий по модернизации сетей в республике.

Контакты для уточнений

Звоните дежурному диспетчеру: (8142) 59-13-38. Информация обновляется.

"Жители имеют право на точную информацию о графиках, и компания обязана ее предоставлять", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы об отключениях электричества в Карелии

Почему именно сейчас проводят ремонты?

Весенний период оптимален для работ на ЛЭП до пиковых нагрузок. Это снижает риски аварий летом.

Можно ли избежать отключений?

Нет, для безопасности сетей паузы обязательны. Альтернативы вроде ночных работ не всегда возможны из-за погоды.

Что делать при сбое графика?

Звоните диспетчеру (8142) 59-13-38. Все изменения оповещают заранее.

Влияет ли это на тарифы?

Ремонты финансируются из утвержденной программы, без роста для потребителей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Евгений Блех
Евгений Михайлович Блех — эксперт по ЖКХ и тарифам, доктор экономических наук, профессор, Почётный работник ЖКХ РФ, заместитель директора центра управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы жкх карелия петрозаводск
