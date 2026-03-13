Внезапный гость в каменных джунглях: что заставило бобра Яшку выбрать берег городской речушки

В Петербурге бобр по имени Яшка поселился на Черной речке и стал звездой местных новостей. Жители беспокоятся за его безопасность из-за наплыва любопытных, но специалисты успокаивают: животное чувствует себя отлично и не нуждается в спасении прямо сейчас.

Зубы бобра
Бобр появился в начале марта, повалил несколько деревьев, а место его обитания превратилось в точку притяжения для фотографов и семей с детьми. Комитет по природопользованию отмечает улучшение экологии реки после недавней очистки, что привлекло грызуна.

Вопрос в том, как вести себя рядом с Яшкой, чтобы не навредить ни зверю, ни береговой линии. Биологи советуют держаться на расстоянии и защищать деревья от его зубов.

Появление Яшки на Черной речке

Бобра заметили в начале марта 2026 года. За короткое время он обустроил нору, свалив несколько деревьев. Место стало популярным: сюда стекаются мамы с детьми, фотографы и просто прохожие, желающие увидеть знаменитость.

Председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик объясняет выбор места чистой водой, кормовой базой и укрытиями. В августе 2025-го провели масштабную очистку русла Черной речки, что улучшило среду и привлекло новых обитателей.

Такие изменения — часть усилий по созданию зеленого пояса вокруг города, где природа и урбанистика находят баланс.

В спасении не нуждается

Биолог Павел Глазков из телеграм-канала "Каждой твари по паре" уверен: Яшка самостоятелен. Если станет тесно от внимания, перейдет на ночной образ жизни или уплывет, когда лед сойдет.

"Бобры — мастера адаптации, их присутствие говорит о здоровье экосистемы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Петрович Степанов.

Переселение сейчас невозможно из-за снега и льда. Поймать бобра — задача сложная, а смысла нет: весной он сам уйдет.

Что делать Что не делать
Наблюдать с смотровой площадки Приближаться к норе или бобру на берегу
Держать собак на поводке Кормить морковью или хлебом
Защищать стволы сеткой Подходить с питомцами близко

Правила поведения у реки

Специалисты просят держаться подальше. Есть смотровая площадка — наблюдайте оттуда. Бобр при угрозе прыгает на полтора метра и кусает резцами, нанося серьезные раны.

Не кормите: у Яшки хватает еды, а человеческая пища вызывает расстройства, как после моркови от горожан. Кормление ломает инстинкты и привязывает к людям.

Собаки — главная угроза. Держите на поводке: в Москве хаски задавила бобра, а грызун может травмировать пса.

Как защитить деревья

Деревья важны: корни укрепляют крутой берег. Глазков советует обернуть стволы металлической сеткой-рабицей — она пропускает воздух, в отличие от пленки, под которой кора плесневеет.

Комитет мониторит ситуацию, чтобы сохранить растительность и предотвратить оползни.

Экологические улучшения в Петербурге

Очистка рек и создание лесных поясов меняют городскую среду. Бобры — индикатор успеха: чистая вода и корма привлекают их обратно.

"Такие животные помогают регулировать растительность и укреплять берега", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Город развивает инфраструктуру для животных, включая зоны для наблюдения.

"Ранние весенние аномалии ускоряют миграцию, но бобры справляются", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Планы комитета по природопользованию

Ведомство следит за Яшкой и деревьями. Весной бобр likely уйдет сам. Если нет — переселят на охраняемую территорию с сородичами и ресурсами.

Это вписывается в общую стратегию экологической защиты Петербурга, где природа интегрируется в городскую жизнь.

Ответы на популярные вопросы о бобрах в городе

Опасен ли бобр для людей?

Нет, если не провоцировать. Бобр атакует только при угрозе, нанося раны резцами. Держитесь подальше — и проблем не будет.

Можно ли кормить Яшку?

Нельзя. Естественная еда достаточна, человеческая вызывает болезни и меняет поведение.

Что будет с бобром весной?

Он уплывет сам или его переселят на охраняемую зону с сородичами.

Как защитить берег?

Оберните стволы сеткой-рабицей, чтобы бобр не повалили деревья, укрепляющие почву.

Экспертная проверка: эколог Игорь Петрович Степанов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова, климатолог Павел Андреевич Лебедev
Автор Виктор Смирнов
Виктор Иванович Смирнов — аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству регионов России, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
