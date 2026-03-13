В Петербурге бобр по имени Яшка поселился на Черной речке и стал звездой местных новостей. Жители беспокоятся за его безопасность из-за наплыва любопытных, но специалисты успокаивают: животное чувствует себя отлично и не нуждается в спасении прямо сейчас.
Бобр появился в начале марта, повалил несколько деревьев, а место его обитания превратилось в точку притяжения для фотографов и семей с детьми. Комитет по природопользованию отмечает улучшение экологии реки после недавней очистки, что привлекло грызуна.
Вопрос в том, как вести себя рядом с Яшкой, чтобы не навредить ни зверю, ни береговой линии. Биологи советуют держаться на расстоянии и защищать деревья от его зубов.
Бобра заметили в начале марта 2026 года. За короткое время он обустроил нору, свалив несколько деревьев. Место стало популярным: сюда стекаются мамы с детьми, фотографы и просто прохожие, желающие увидеть знаменитость.
Председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик объясняет выбор места чистой водой, кормовой базой и укрытиями. В августе 2025-го провели масштабную очистку русла Черной речки, что улучшило среду и привлекло новых обитателей.
Такие изменения — часть усилий по созданию зеленого пояса вокруг города, где природа и урбанистика находят баланс.
Биолог Павел Глазков из телеграм-канала "Каждой твари по паре" уверен: Яшка самостоятелен. Если станет тесно от внимания, перейдет на ночной образ жизни или уплывет, когда лед сойдет.
"Бобры — мастера адаптации, их присутствие говорит о здоровье экосистемы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Петрович Степанов.
Переселение сейчас невозможно из-за снега и льда. Поймать бобра — задача сложная, а смысла нет: весной он сам уйдет.
|Что делать
|Что не делать
|Наблюдать с смотровой площадки
|Приближаться к норе или бобру на берегу
|Держать собак на поводке
|Кормить морковью или хлебом
|Защищать стволы сеткой
|Подходить с питомцами близко
Специалисты просят держаться подальше. Есть смотровая площадка — наблюдайте оттуда. Бобр при угрозе прыгает на полтора метра и кусает резцами, нанося серьезные раны.
Не кормите: у Яшки хватает еды, а человеческая пища вызывает расстройства, как после моркови от горожан. Кормление ломает инстинкты и привязывает к людям.
Собаки — главная угроза. Держите на поводке: в Москве хаски задавила бобра, а грызун может травмировать пса.
Деревья важны: корни укрепляют крутой берег. Глазков советует обернуть стволы металлической сеткой-рабицей — она пропускает воздух, в отличие от пленки, под которой кора плесневеет.
Комитет мониторит ситуацию, чтобы сохранить растительность и предотвратить оползни.
Очистка рек и создание лесных поясов меняют городскую среду. Бобры — индикатор успеха: чистая вода и корма привлекают их обратно.
"Такие животные помогают регулировать растительность и укреплять берега", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Город развивает инфраструктуру для животных, включая зоны для наблюдения.
"Ранние весенние аномалии ускоряют миграцию, но бобры справляются", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
Ведомство следит за Яшкой и деревьями. Весной бобр likely уйдет сам. Если нет — переселят на охраняемую территорию с сородичами и ресурсами.
Это вписывается в общую стратегию экологической защиты Петербурга, где природа интегрируется в городскую жизнь.
Нет, если не провоцировать. Бобр атакует только при угрозе, нанося раны резцами. Держитесь подальше — и проблем не будет.
Нельзя. Естественная еда достаточна, человеческая вызывает болезни и меняет поведение.
Он уплывет сам или его переселят на охраняемую зону с сородичами.
Оберните стволы сеткой-рабицей, чтобы бобр не повалили деревья, укрепляющие почву.
Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.