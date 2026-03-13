Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Опасная архитектура Петербурга: фасад исторического здания начал сыпаться прямо на людей

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, который снова напомнил о хрупкости исторического наследия: часть облицовки фасада особняка Салова обрушилась на прохожего. Мужчина получил травму головы и был госпитализирован. Глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов дал пояснения, подчеркнув ограниченность ресурсов для мониторинга тысяч объектов.

Особняк Ф.С. Салова
Фото: commons.wikimedia.org by Vaija, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Особняк Ф.С. Салова

Среди почти 14 тысяч исторических зданий в городе всего 30 архитекторов следят за состоянием 9 тысяч объектов культурного наследия. Осмотры проводятся раз в пять лет, после чего собственников уведомляют и штрафуют при необходимости. Михайлов отметил, что такие обрушения непредсказуемы и часто связаны с ошибками прошлых реставраций.

Замена традиционной извести на цемент в фасадах приводит к отслоению фрагментов, и предсказать момент этого сложно. За последние годы подобных случаев становится меньше, но риск сохраняется.

Что произошло в особняке Салова

11 марта в центре Петербурга кусок облицовки от фасада особняка Салова рухнул на голову случайному прохожему. Мужчина отделался травмой головы и был оперативно доставлен в больницу. Инцидент произошел в зоне с высокой проходимостью, что усиливает обеспокоенность властей.

Особняк входит в число объектов культурного наследия, за состоянием которых следит КГИОП. Такие случаи подчеркивают уязвимость исторической застройки в условиях городской жизни.

Комментарий главы КГИОП

Алексей Михайлов в интервью на телеканале "78" пояснил, что комитет не в силах проводить постоянный мониторинг всех памятников. С 30 архитекторами на 9 тысяч объектов ресурсы ограничены, а общее число исторических зданий в городе достигает 14 тысяч.

Он отметил регулярные обращения граждан с упреками в адрес КГИОП, но подчеркнул: полное покрытие невозможно без дополнительных мер.

"Такие инциденты связаны с накопленным износом и прошлыми ремонтами, но мы реагируем оперативно", — рассказал в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Как ведется мониторинг памятников

Процедура осмотров памятников стандартна: раз в пять лет специалисты КГИОП проверяют состояние фасадов и конструкций. При выявлении проблем собственника уведомляют, требуют ремонта и при необходимости штрафуют.

Этап мониторинга Действия КГИОП
Плановый осмотр Раз в 5 лет, фиксация дефектов
Выявление угрозы Уведомление собственника, штрафы
Аварийный случай Выезд на место, принуждение к работам

Эта система работает, но не исключает внезапных обрушений из-за погодных факторов или скрытых дефектов.

Почему падают куски фасадов

Михайлов указал на ошибки прошлых реставраций: замена извести на цемент разрушает структуру фасада. Цемент жестче, не дышит и со временем отслаивается пластами.

Такие проблемы накапливаются десятилетиями, особенно в зданиях XIX века, где исторические материалы подверглись модернизации без учета долговечности.

"Региональное законодательство требует строгого соблюдения норм реставрации, но собственники часто игнорируют предписания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Что будет после обрушения

По факту инцидента КГИОП организует выездную проверку. Собственника обяжут провести аварийные работы, возможны дополнительные санкции. Аналогичные меры применялись в случаях с реставрацией Дома Брюллова и другими объектами.

Город усиливает контроль, включая прокуратуру, как в истории с памятником на Петроградке.

Такие шаги помогают минимизировать риски для пешеходов в историческом центре.

Тенденции в сохранении наследия Петербурга

Михайлов заверил: подобных инцидентов становится меньше благодаря системной работе. Город инвестирует в реставрацию ансамблей, как на площади Конституции, и редевелопмент зданий вроде ДК Кирова.

"Рынок недвижимости в регионах требует баланса между сохранением фасадов и современной эксплуатацией", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Несмотря на вызовы, Петербург продвигается в защите наследия, сочетая традиции с инновациями.

Ответы на популярные вопросы о обрушениях фасадов памятников

Как часто проводят проверки памятников в Петербурге?

Плановые осмотры — раз в пять лет. При угрозе собственника уведомляют немедленно.

Кто отвечает за ремонт фасадов?

Собственник или пользователь объекта. КГИОП контролирует и штрафует за бездействие.

Можно ли полностью избежать обрушений?

Полностью предсказать невозможно из-за скрытых дефектов и погоды, но риски снижают системно.

