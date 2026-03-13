В Санкт-Петербурге произошел инцидент, который снова напомнил о хрупкости исторического наследия: часть облицовки фасада особняка Салова обрушилась на прохожего. Мужчина получил травму головы и был госпитализирован. Глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов дал пояснения, подчеркнув ограниченность ресурсов для мониторинга тысяч объектов.
Среди почти 14 тысяч исторических зданий в городе всего 30 архитекторов следят за состоянием 9 тысяч объектов культурного наследия. Осмотры проводятся раз в пять лет, после чего собственников уведомляют и штрафуют при необходимости. Михайлов отметил, что такие обрушения непредсказуемы и часто связаны с ошибками прошлых реставраций.
Замена традиционной извести на цемент в фасадах приводит к отслоению фрагментов, и предсказать момент этого сложно. За последние годы подобных случаев становится меньше, но риск сохраняется.
11 марта в центре Петербурга кусок облицовки от фасада особняка Салова рухнул на голову случайному прохожему. Мужчина отделался травмой головы и был оперативно доставлен в больницу. Инцидент произошел в зоне с высокой проходимостью, что усиливает обеспокоенность властей.
Особняк входит в число объектов культурного наследия, за состоянием которых следит КГИОП. Такие случаи подчеркивают уязвимость исторической застройки в условиях городской жизни.
Алексей Михайлов в интервью на телеканале "78" пояснил, что комитет не в силах проводить постоянный мониторинг всех памятников. С 30 архитекторами на 9 тысяч объектов ресурсы ограничены, а общее число исторических зданий в городе достигает 14 тысяч.
Он отметил регулярные обращения граждан с упреками в адрес КГИОП, но подчеркнул: полное покрытие невозможно без дополнительных мер.
Процедура осмотров памятников стандартна: раз в пять лет специалисты КГИОП проверяют состояние фасадов и конструкций. При выявлении проблем собственника уведомляют, требуют ремонта и при необходимости штрафуют.
|Этап мониторинга
|Действия КГИОП
|Плановый осмотр
|Раз в 5 лет, фиксация дефектов
|Выявление угрозы
|Уведомление собственника, штрафы
|Аварийный случай
|Выезд на место, принуждение к работам
Эта система работает, но не исключает внезапных обрушений из-за погодных факторов или скрытых дефектов.
Михайлов указал на ошибки прошлых реставраций: замена извести на цемент разрушает структуру фасада. Цемент жестче, не дышит и со временем отслаивается пластами.
Такие проблемы накапливаются десятилетиями, особенно в зданиях XIX века, где исторические материалы подверглись модернизации без учета долговечности.
По факту инцидента КГИОП организует выездную проверку. Собственника обяжут провести аварийные работы, возможны дополнительные санкции. Аналогичные меры применялись в случаях с реставрацией Дома Брюллова и другими объектами.
Город усиливает контроль, включая прокуратуру, как в истории с памятником на Петроградке.
Такие шаги помогают минимизировать риски для пешеходов в историческом центре.
Михайлов заверил: подобных инцидентов становится меньше благодаря системной работе. Город инвестирует в реставрацию ансамблей, как на площади Конституции, и редевелопмент зданий вроде ДК Кирова.
Несмотря на вызовы, Петербург продвигается в защите наследия, сочетая традиции с инновациями.
Плановые осмотры — раз в пять лет. При угрозе собственника уведомляют немедленно.
Собственник или пользователь объекта. КГИОП контролирует и штрафует за бездействие.
Полностью предсказать невозможно из-за скрытых дефектов и погоды, но риски снижают системно.
Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.