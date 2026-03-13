Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Морозова

Не только прогулки по Неве: в Петербурге обновляют инфраструктуру для водного транспорта

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга раскрыл планы по модернизации причальной сети. Основной акцент — на качестве услуг для пассажиров и перевозчиков, а не на простом наращивании количества объектов. В прошлом году обновили причалы у Летнего сада, Адмиралтейства и ввели в строй у Музея Фаберже с новыми металлическими понтонами для безопасной швартовки.

Причал, Санкт-Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by GAlexandrova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Причал, Санкт-Петербург

В этом году на набережной реки Мойки напротив Дворцовой площади появится новый причал с узкими понтонами, учитывающими ограничения малых акваторий. Параллельно проектируют объекты на Петровской набережной с электрозарядкой. Все сооружения адаптируют под нужды маломобильных групп, повышая общую доступность водного транспорта.

Дальше — стоянка для задержанных маломерок в Кронштадте к 2026 году и изыскательские работы в Кронштадте с Ломоносовом для пассажирских маршрутов. Подход Комтранса: качество, доступность, перспектива — с учетом специфики города и диалога с жителями.

Системный подход к обновлению

Первый зампред Комтранса Дмитрий Ваньчков подчеркнул: цель — не количество, а качество. Прошлогодние работы на причалах Летний сад и Адмиралтейство заменили старые конструкции на металлические понтоны. Это обеспечило стабильную швартовку даже при волнении.

Такой подход вписывается в общую транспортную инфраструктуру Петербурга, где акцент на удобстве горожан. Новые объекты гармонично сочетаются с историческим окружением, не нарушая облик центра.

"Обновление причалов — часть комплексного благоустройства, которое повышает мобильность в исторических зонах", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Новый причал на Мойке

Ключевой проект этого года — причал напротив Дворцовой площади. Здесь спроектируют спуск набережной для судов. Локация оживленная, популярна у туристов и жителей, новый объект повысит транспортную доступность центра.

Малая ширина Мойки потребовала узких понтонов. Это решение учитывает габариты маневрирования на каналах вроде Фонтанки. Проект уже в работе, открытие намечают на лето.

Причал Статус и особенности
Летний сад Реновация 2025, понтоны
Мойка (Дворцовая) Открытие 2026, узкие понтоны
Музей Фаберже Введен в 2025

Таблица показывает приоритетные объекты. Все они усиливают роль водного транспорта в городской логистике.

Петровская набережная и электрозарядка

Проектирование на Петровской набережной включает электрозаправку для судов. Это шаг к экологии в акваториях. Причалы адаптируют под всех пользователей, включая маломобильных.

Такой проект перекликается с масштабными стройками вроде КАД-2, разгружающими наземные трассы.

"Электрозарядки на причалах — логичный тренд для устойчивого транспорта в мегаполисе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Кронштадт и Ломоносов

К 2026 году в Кронштадте организуют стоянку для нарушителей на маломерках. Это упорядочит хранение задержанных судов. После ледохода стартуют изыскания для маршрутов от Летней пристани до Сидоровского канала.

В Ломоносове аналогичные работы. Это расширит пассажирские линии, интегрируя пригороды в сеть.

Доступность для всех

Все новые причалы приспособят для маломобильных групп. Пандусы, поручни, ровные понтоны — стандарт. Это повышает инклюзивность водного транспорта.

Подход соответствует генплану города, где комфорт — приоритет. Жители с ограничениями получат равный доступ к Неве и каналам.

"Инфраструктура должна служить всем, включая уязвимые категории, — это основа современной городской среды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Качество, доступность, перспектива

Ваньчков подвел итог тремя словами. Обновление учитывает специфику акваторий, вызовы технологий. Комтранс открыт для предложений от перевозчиков и жителей.

Это создаст базу для роста перевозок, интегрируя водный транспорт в городскую среду. Будущие проекты усилят роль рек в жизни Петербурга.

Планы Комтранса — пример баланса между традициями и инновациями на воде.

Ответы на популярные вопросы о развитии причальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Какие причалы обновят в 2026 году?

Основные — на Мойке у Дворцовой, Петровской набережной и стоянка в Кронштадте. Плюс изыскания в Ломоносове.

Будут ли причалы доступны маломобильным?

Да, все новые объекты оснастят пандусами и поручнями для полной адаптации.

Что с экологией и зарядками?

На Петровской появится электрозаправка, понтоны минимизируют воздействие на акватории.

Как участвовать в планировании?

Комтранс приглашает перевозчиков и жителей к диалогу через официальные каналы.

Экспертная проверка: политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
санкт-петербург
Не только прогулки по Неве: в Петербурге обновляют инфраструктуру для водного транспорта
