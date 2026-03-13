Привычный маршрут разорван: остановки на Васильевском острове меняют адреса с 16 марта

С 16 марта пассажирам общественного транспорта на Васильевском острове придется привыкать к новым реалиям. Из-за работ на подземных коммуникациях меняется расположение остановок на Большом проспекте В. О. у станции метро "Горный институт". Это стандартная процедура для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, но она затронет несколько популярных маршрутов.
Изменения коснутся автобусов и троллейбусов, курсирующих в обоих направлениях. Власти заранее предупредили о временных остановках, чтобы минимизировать неудобства. Васильевский остров часто становится ареной подобных обновлений, связанных с исторической застройкой и сетями под землей.
Пассажирам советуют ориентироваться на указатели и приложения для навигации. Работы обещают завершить в кратчайшие сроки, но точные даты пока не названы.
Работы на подземных коммуникациях требуют временного ограничения доступа к привычным местам посадки. Это необходимо для ремонта или модернизации сетей, которые обеспечивают нормальную жизнь района. Петербургский транспорт регулярно сталкивается с подобными корректировками, особенно в центральных районах с плотной застройкой.
Такие меры помогают избежать аварий и продлить срок службы инфраструктуры. Пассажиры заметят изменения сразу после 16 марта, но они рассчитаны на краткий период.
"Подобные переносы — часть планового обновления городской среды, они улучшают безопасность и комфорт", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В этом направлении появятся две новые точки. Первая — у дома № 75 по Большому проспекту В. О., перед перекрестком с 22-23-й линиями. Здесь остановятся автобусы №№ 7, 128 и троллейбусы №№ 10, 11.
Вторая — у сада "Василеостровец", за перекрестком с 24-25-й линиями. Эти же маршруты будут обслуживать это место. Изменения упростят доступ к Васильевскому острову во время работ.
|Место остановки
|Маршруты
|Дом № 75
|Автобусы 7, 128; троллейбусы 10, 11
|Сад "Василеостровец"
|Автобусы 1, 7, 128; троллейбусы 10, 11
Здесь организуют одну временную остановку у дома № 68 по Большому проспекту В. О., перед перекрестком с 24-25-й линиями. Обслуживать ее будут автобусы №№ 1, 7, 128 и троллейбусы №№ 10, 11.
Это позволит сохранить ритм движения без значительных задержек. Пассажиры смогут быстро сориентироваться благодаря временным знакам.
Остановка у дома № 64/5 сохранится исключительно для автобусов №№ 151, 262. Эти маршруты продолжат работу в привычном режиме, что облегчит жизнь их пользователям.
Такой подход минимизирует хаос и фокусирует изменения на ключевых линиях. Транспортная инфраструктура Петербурга адаптируется оперативно.
"Сохранение отдельных остановок — разумный баланс между ремонтом и удобством жителей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Автобусы №№ 1, 7, 128 и троллейбусы №№ 10, 11 затронуты сильнее всего. Остальные линии останутся нетронутыми. Изменения не повлияют на метро, которое продолжает принимать пассажиров как обычно.
В районе Большого проспекта движение сохранит плавность, но стоит закладывать лишние 5-10 минут на поиск остановки.
Общий трафик на Васильевском острове не пострадает критически, учитывая альтернативные пути.
Используйте навигаторы вроде Яндекс. Карт или 2GIS — они оперативно обновляют схемы. Следите за объявлениями в транспорте и на остановках. Если возможно, выбирайте метро или пешие маршруты.
"Пассажирам стоит заранее планировать поездки, чтобы избежать суеты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Проверьте расписание на сайтах перевозчиков. В пиковые часы выбирайте маршруты с меньшей зависимостью от Большого проспекта.
Точные сроки окончания неопределены, но подобные проекты обычно длятся недели, а не месяцы. После ремонта остановки вернутся на места, возможно, с улучшениями вроде новых платформ.
Это вписывается в общую программу обновления городской среды в Петербурге. Жители выиграют от более надежных коммуникаций в долгосрочной перспективе.
С 16 марта 2026 года, в связи с ремонтом подземных коммуникаций.
Автобусы №№ 1, 7, 128, 151, 262 и троллейбусы №№ 10, 11. Подробности в таблице выше.
Ищите временные знаки и используйте мобильные приложения для актуальной информации.
Да, после завершения работ, сроки уточняются.
