Ольга Морозова

Привычный маршрут разорван: остановки на Васильевском острове меняют адреса с 16 марта

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

С 16 марта пассажирам общественного транспорта на Васильевском острове придется привыкать к новым реалиям. Из-за работ на подземных коммуникациях меняется расположение остановок на Большом проспекте В. О. у станции метро "Горный институт". Это стандартная процедура для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, но она затронет несколько популярных маршрутов.

Горный институт, Санкт Петербург
Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Горный институт, Санкт Петербург

Изменения коснутся автобусов и троллейбусов, курсирующих в обоих направлениях. Власти заранее предупредили о временных остановках, чтобы минимизировать неудобства. Васильевский остров часто становится ареной подобных обновлений, связанных с исторической застройкой и сетями под землей.

Пассажирам советуют ориентироваться на указатели и приложения для навигации. Работы обещают завершить в кратчайшие сроки, но точные даты пока не названы.

Почему переносят остановки

Работы на подземных коммуникациях требуют временного ограничения доступа к привычным местам посадки. Это необходимо для ремонта или модернизации сетей, которые обеспечивают нормальную жизнь района. Петербургский транспорт регулярно сталкивается с подобными корректировками, особенно в центральных районах с плотной застройкой.

Такие меры помогают избежать аварий и продлить срок службы инфраструктуры. Пассажиры заметят изменения сразу после 16 марта, но они рассчитаны на краткий период.

"Подобные переносы — часть планового обновления городской среды, они улучшают безопасность и комфорт", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Остановки в сторону Наличной улицы

В этом направлении появятся две новые точки. Первая — у дома № 75 по Большому проспекту В. О., перед перекрестком с 22-23-й линиями. Здесь остановятся автобусы №№ 7, 128 и троллейбусы №№ 10, 11.

Вторая — у сада "Василеостровец", за перекрестком с 24-25-й линиями. Эти же маршруты будут обслуживать это место. Изменения упростят доступ к Васильевскому острову во время работ.

Место остановки Маршруты
Дом № 75 Автобусы 7, 128; троллейбусы 10, 11
Сад "Василеостровец" Автобусы 1, 7, 128; троллейбусы 10, 11

Остановки от Наличной улицы

Здесь организуют одну временную остановку у дома № 68 по Большому проспекту В. О., перед перекрестком с 24-25-й линиями. Обслуживать ее будут автобусы №№ 1, 7, 128 и троллейбусы №№ 10, 11.

Это позволит сохранить ритм движения без значительных задержек. Пассажиры смогут быстро сориентироваться благодаря временным знакам.

Что остается без изменений

Остановка у дома № 64/5 сохранится исключительно для автобусов №№ 151, 262. Эти маршруты продолжат работу в привычном режиме, что облегчит жизнь их пользователям.

Такой подход минимизирует хаос и фокусирует изменения на ключевых линиях. Транспортная инфраструктура Петербурга адаптируется оперативно.

"Сохранение отдельных остановок — разумный баланс между ремонтом и удобством жителей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Влияние на маршруты транспорта

Автобусы №№ 1, 7, 128 и троллейбусы №№ 10, 11 затронуты сильнее всего. Остальные линии останутся нетронутыми. Изменения не повлияют на метро, которое продолжает принимать пассажиров как обычно.

В районе Большого проспекта движение сохранит плавность, но стоит закладывать лишние 5-10 минут на поиск остановки.

Общий трафик на Васильевском острове не пострадает критически, учитывая альтернативные пути.

Советы для пассажиров

Используйте навигаторы вроде Яндекс. Карт или 2GIS — они оперативно обновляют схемы. Следите за объявлениями в транспорте и на остановках. Если возможно, выбирайте метро или пешие маршруты.

"Пассажирам стоит заранее планировать поездки, чтобы избежать суеты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Проверьте расписание на сайтах перевозчиков. В пиковые часы выбирайте маршруты с меньшей зависимостью от Большого проспекта.

Перспективы завершения работ

Точные сроки окончания неопределены, но подобные проекты обычно длятся недели, а не месяцы. После ремонта остановки вернутся на места, возможно, с улучшениями вроде новых платформ.

Это вписывается в общую программу обновления городской среды в Петербурге. Жители выиграют от более надежных коммуникаций в долгосрочной перспективе.

Ответы на популярные вопросы об остановках у "Горного института"

Когда именно начнутся изменения?

С 16 марта 2026 года, в связи с ремонтом подземных коммуникаций.

Какие маршруты затронуты?

Автобусы №№ 1, 7, 128, 151, 262 и троллейбусы №№ 10, 11. Подробности в таблице выше.

Как ориентироваться на месте?

Ищите временные знаки и используйте мобильные приложения для актуальной информации.

Вернутся ли остановки на старые места?

Да, после завершения работ, сроки уточняются.

Экспертная проверка: политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков
Автор Ольга Морозова
Ольга Николаевна Морозова — специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, кандидат технических наук, эксперт в вопросах городской среды, благоустройства общественных пространств, дорожного хозяйства.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы санкт-петербург общественный транспорт
