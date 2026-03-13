Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дорогое лечение осталось в прошлом: псковский врач рассказал о методах, возвращающих печени прежнее здоровье

Россия » Северо-Запад » Псков

В мире медицинских мифов гепатит C долго держал пальму первенства как "тихий убийца", который якобы не поддается лечению. Однако и. о. главврача Псковской областной клинической инфекционной больницы Александр Антонов в эфире ГТРК "Псков" четко развеял этот миф: современная терапия позволяет добиться полного излечения в 95-98% случаев. Заблуждение persists даже среди коллег, но данные плацебо-контролируемых исследований и кокрейновских обзоров подтверждают эффективность прямых антивирусных препаратов (ДАА).

Врач в белом халате со стетоскопом работает за компьютером
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач в белом халате со стетоскопом работает за компьютером

Лечение гепатита C эволюционировало от токсичных интерферонов к коротким курсам ДАА, таким как софосбувир и велпатасвир. Федеральные программы и ОМС обеспечивают доступность, а амбулаторный режим подходит для большинства пациентов без тяжелых сопутствующих заболеваний. В Псковской области, где внедряются инновационные подходы к здравоохранению, такие схемы доказали свою эффективность.

Почему миф живуч? Часто из-за устаревших знаний: до 2014 года излечение было проблемой, но сейчас протоколы Минздрава РФ и рекомендации EASL (Европейской ассоциации по изучению печени) меняют картину радикально.

Миф о неизлечимости гепатита C

Главный миф, по словам Антонова, — что гепатит C неизлечим. Это эхо эпохи интерферонов, когда успех был ниже 50%. Сегодня двойные слепые исследования показывают устойчивый вирусологический ответ (SVR) в 95-99% случаев после 8-12 недель ДАА.

В клинических рекомендациях Минздрава РФ подчеркивается: полное излечение возможно при правильной приверженности. Миф подпитывается маркетингом альтернативных методов, но без PubMed-подтверждений они — пустышки.

"Гепатит C лечится полностью, эффективность 95-98%, если пациент следует протоколу", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Современные схемы лечения

Короткие курсы ДАА — стандарт: софосбувир + даклатасвир или глекапревир/пибрентасвир. Препараты пангенотипные, не зависят от генотипа вируса. Лекарственное обеспечение по федеральным программам и ОМС стабильно.

Схема лечения Длительность и эффективность
Софосбувир + велпатасвир 12 недель, SVR 98%
Глекапревир + пибрентасвир 8 недель, SVR 99% (без цирроза)

Переносимость отличная, минимальные побочки по сравнению с интерферонами.

Амбулаторное vs дневной стационар

Молодые без фиброза/цирроза лечатся амбулаторно по федеральной программе — 2-3 месяца. Дневной стационар для пожилых или с ССЗ/эндокринопатиями: мониторинг под контролем.

В Псковской области такая модель работает эффективно, интегрируясь с региональными инициативами.

Эффективность и факторы успеха

95-98% SVR — золотой стандарт по мета-анализам Cochrane. Сочетаемость с другими ЛС высокая, побочек минимум: усталость <5%.

"Короткие курсы ДАА меняют прогноз, но нужен строгий контроль", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Факторы: генотип, стадия фиброза, приверженность.

Причины неудач терапии

Оставшиеся 2-5% — из-за несоблюдения: пропуски доз, прерывание курса. Резистентность редка при правильном подборе.

Исследования подчеркивают: образование пациентов — ключ к 100% успеху.

Риски без лечения

Хронический гепатит C прогрессирует в цирроз (20-30%), гепатоцеллюлярную карциному (1-5%/год). Лечение снижает риск на 75% по RCT.

"Без терапии — прямой путь к циррозу и онкологии печени", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Профилактика гепатита C

Нет вакцины, но барьеры: стерильные шприцы, скрининг доноров, гигиена в тату/медицине. Скрининг по протоколам Минздрава для групп риска.

Псковский опыт борьбы с гепатитом

В Псковской инфекционке под руководством Антонова внедрены эффективные протоколы. Регион интегрирует это с локальными проектами, повышая доступность.

Ответы на популярные вопросы о гепатите C

Лечится ли гепатит C полностью?

Да, в 95-98% случаев по данным RCT. SVR означает отсутствие вируса через 12 недель после терапии.

Можно ли лечиться дома?

Да, амбулаторно для низкого риска. Стационар — при осложнениях.

Есть ли побочки от ДАА?

Минимальные, лучше интерферонов. Головная боль <10%.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-онколог Владимир Капустин

> **Важно:** *Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.*

