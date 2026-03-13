Материнский капитал в действии: в каких регионах СЗФО зафиксирован демографический рост

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о положительной динамике рождаемости в 18 регионах России. Среди них выделяются Карелия, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области из Северо-Западного федерального округа.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ детский сад

По итогам 2025 года в перечисленных субъектах отмечен прирост числа новорожденных. Голикова подчеркнула, что несмотря на вызовы, меры поддержки семей дают результат. Кроме того, количество многодетных семей достигло 2,9 миллиона, в которых воспитывается 9,5 миллиона детей.

Что сообщила Голикова

Татьяна Голикова отметила рост рождаемости в 18 субъектах Федерации. В их числе Карелия, где динамика особенно заметна на фоне общероссийских тенденций. Политик подчеркнула, что это результат целенаправленной работы.

Список лидеров включает Мордовию, Ямал, Севастополь, Нижегородскую область, Еврейскую автономную область, Чукотку, Карачаево-Черкесию, Марий Эл, Белгородскую, Магаданскую, Саратовскую, Рязанскую, Воронежскую области, Адыгея. В СЗФО положительные изменения видны в четырех областях, что укрепляет позиции округа.

"Рост рождаемости в регионах — это не случайность, а итог мер по поддержке семей и улучшению условий жизни", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова

Рост в Северо-Западном округе

В Карелии, Вологодской, Ленинградской и Калининградской областях рождаемость пошла вверх. Это важно для СЗФО, где ранее фиксировалось снижение. Расселение ветхого жилья в Петрозаводске способствует созданию условий для молодых семей.

Региональные власти активизировали программы, что сказалось на показателях. В Карелии улучшение инфраструктуры играет ключевую роль.

Динамика многодетных семей

Число многодетных семей выросло до 2,9 миллиона. В них 9,5 миллиона детей.

Федеральные выплаты стимулируют рост.

Факторы успеха

Ключевые причины — материнский капитал, льготы на жилье и детские сады. В Карелии улучшение транспортной инфраструктуры облегчает жизнь семьям.

"Экономическая стабильность регионов напрямую влияет на решение о рождении детей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов

Благоустройство дворов добавляет комфорта.

Меры господдержки

Национальные проекты по демографии охватывают все регионы-лидеры. В СЗФО акцент на доступное жилье и медицину. Безопасность улиц в Петрозаводске улучшается.

Субсидии и налоговые льготы работают.

Планы на будущее

Голикова ожидает продолжения тренда в 2026 году. Регионы готовят новые инициативы.

Гражданская оборона и безопасность усиливают уверенность семей.

"Инфраструктурные проекты создают основу для роста рождаемости", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова

Мониторинг покажет динамику.

Ответы на популярные вопросы о рождаемости в регионах

Почему именно в 18 регионах отмечен рост?

Это результат федеральных и региональных программ поддержки семей, включая маткапитал и льготы на жилье.

Влияет ли инфраструктура на рождаемость?

Да, улучшение дорог, детсадов и поликлиник повышает привлекательность регионов для молодых семей.

