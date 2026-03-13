Материнский капитал в действии: в каких регионах СЗФО зафиксирован демографический рост

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о положительной динамике рождаемости в 18 регионах России. Среди них выделяются Карелия, Вологодская, Ленинградская и Калининградская области из Северо-Западного федерального округа.
По итогам 2025 года в перечисленных субъектах отмечен прирост числа новорожденных. Голикова подчеркнула, что несмотря на вызовы, меры поддержки семей дают результат. Кроме того, количество многодетных семей достигло 2,9 миллиона, в которых воспитывается 9,5 миллиона детей.
Татьяна Голикова отметила рост рождаемости в 18 субъектах Федерации. В их числе Карелия, где динамика особенно заметна на фоне общероссийских тенденций. Политик подчеркнула, что это результат целенаправленной работы.
Список лидеров включает Мордовию, Ямал, Севастополь, Нижегородскую область, Еврейскую автономную область, Чукотку, Карачаево-Черкесию, Марий Эл, Белгородскую, Магаданскую, Саратовскую, Рязанскую, Воронежскую области, Адыгея. В СЗФО положительные изменения видны в четырех областях, что укрепляет позиции округа.
В Карелии, Вологодской, Ленинградской и Калининградской областях рождаемость пошла вверх. Это важно для СЗФО, где ранее фиксировалось снижение. Расселение ветхого жилья в Петрозаводске способствует созданию условий для молодых семей.
Региональные власти активизировали программы, что сказалось на показателях. В Карелии улучшение инфраструктуры играет ключевую роль.
Число многодетных семей выросло до 2,9 миллиона. В них 9,5 миллиона детей.
Федеральные выплаты стимулируют рост.
Ключевые причины — материнский капитал, льготы на жилье и детские сады. В Карелии улучшение транспортной инфраструктуры облегчает жизнь семьям.
Благоустройство дворов добавляет комфорта.
Национальные проекты по демографии охватывают все регионы-лидеры. В СЗФО акцент на доступное жилье и медицину. Безопасность улиц в Петрозаводске улучшается.
Субсидии и налоговые льготы работают.
Голикова ожидает продолжения тренда в 2026 году. Регионы готовят новые инициативы.
Гражданская оборона и безопасность усиливают уверенность семей.
Мониторинг покажет динамику.
Это результат федеральных и региональных программ поддержки семей, включая маткапитал и льготы на жилье.
Да, улучшение дорог, детсадов и поликлиник повышает привлекательность регионов для молодых семей.
