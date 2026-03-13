Тихие улицы оживают: концепция новой пешеходной зоны готова изменить ритм Петрозаводска

В Петрозаводске готовятся к серьезным переменам в городской среде. Глава города Инна Колыхматова объявила о планах ремонта Онежской набережной, восстановления ротонды и создания первой пешеходной улицы в историческом квартале. Эти проекты обещают преобразить центр столицы Карелии, сделав его удобнее для жителей и гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Виктор Попов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Петрозаводск. Набережная Онежского озера

На набережной заменят освещение, плиты и уложат брусчатку из местного карельского камня. Ротонда тоже не останется без внимания — для нее уже разрабатывают проект. А пешеходная улица станет настоящим новшеством: контракт на концепцию подписан, бюджет — около 50 миллионов рублей.

Деньги планируют взять из федерального бюджета с привлечением местного бизнеса. Это часть более широкой стратегии по улучшению инфраструктуры, где учитывают прошлые договоренности, в том числе с мэром Москвы.

Ремонт Онежской набережной

Онежская набережная — визитная карточка Петрозаводска. Здесь определяют объемы работ: обновят освещение, заменят плиты и уложат брусчатку с использованием карельского камня. Это не просто косметика, а шаг к повышению комфорта и безопасности.

Проект уже на стадии согласования. Ранее транспортные проблемы в городе, включая закрытие переходов, показывали необходимость комплексного подхода к инфраструктуре.

План работ Описание Освещение Полная замена на современные светильники Плиты и брусчатка Карельский камень для долговечности

Такие изменения сделают набережную привлекательнее для прогулок.

Восстановление ротонды

Ротонда на набережной — один из символов города. Для нее готовят проект ремонта, чтобы вернуть исторический облик и функциональность. Это часть усилий по сохранению архитектурного наследия.

Работы усилят туристический потенциал Петрозаводска. В контексте безопасности городской среды зимой такие проекты timely.

"Ротонда станет центром притяжения после ремонта, подчеркнув уникальность набережной", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Первая пешеходная улица

Петрозаводск получит первую полноценную пешеходную улицу. Контракт на разработку концепции заключен, стоимость — 50 миллионов рублей. Это сделает центр живее и безопаснее.

Проект ориентирован на пешеходов, что актуально на фоне городских проблем с безопасностью.

Преобразование исторического квартала

Пешеходная зона появится в квартале с исторической застройкой. Это сохранит дух старого города, добавив современного комфорта. Расселение ветхого жилья в городе идет параллельно.

Жители увидят обновленные фасады и зоны отдыха. Проект привлечет туристов, усиливая экономику.

"Историческая застройка идеально подходит для пешеходной улицы, это повысит цены на жилье в районе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Откуда возьмут деньги

Финансирование смешанное: федеральный бюджет плюс вклад бизнеса. Это стандартный подход для крупных проектов в регионах.

Договоренности с Москвой помогут с экспертизой. В фоне дефицита в других сферах приоритет инфраструктуре оправдан.

Решение накопившихся проблем

Ранее на набережной установили памятник за 10 миллионов, но возникли вопросы к материалам. Новые работы исправят недочеты.

Фото проекта уже есть, что ускоряет процесс.

"Пешеходные зоны оживят туризм и традиции Карелии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о планах развития Петрозаводска

Когда начнется ремонт набережной?

Объемы работ определяют сейчас, старт ожидается после утверждения проекта и финансирования.

Сколько стоит пешеходная улица?

Концепция — 50 миллионов рублей, полная реализация потребует больше средств из федерального бюджета.

Затронет ли ремонт ротонду сильно?

Проект сохранит исторический вид, но обновит конструкцию для безопасности.

Привлекут ли жителей к обсуждению?

Концепцию пешеходной улицы согласуют с горожанами перед запуском.

