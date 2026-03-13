Срок службы истек: искусственные суставы в Мурманске меняют по новой уникальной методике

В Мурманске протезирование суставов достигло нового уровня. Травматологи-ортопеды Мурманского многопрофильного центра имени Н. И. Пирогова Федерального медико-биологического агентства взялись за ревизионное эндопротезирование. Это операции по замене изношенных протезов на коленные и тазобедренные суставы, которые требуют высочайшего мастерства.

Потребность в таких вмешательствах возникает через 10–15 лет после первичной установки. Старый имплант приводит к разрушению кости вокруг него, и хирурги не только меняют протез, но и восстанавливают поврежденные ткани. Главное — сохранить подвижность пациента на прежнем уровне.

Операции проводят по федеральным квотам, бесплатно для жителей. Сложные работы на тазобедренных суставах стартовали в начале 2025 года, а коленные добавили позже. Это шаг вперед для северного региона, где качество жизни напрямую зависит от медицинской помощи.

Что такое ревизионное эндопротезирование

Ревизионное эндопротезирование — это замена изношенного искусственного сустава на новый. Первичный протез служит 10–15 лет, после чего кость вокруг него истончается. Хирурги удаляют старый имплант, чистят полость и устанавливают усиленную конструкцию с опорами для восстановления костной ткани.

Такие протезы нового поколения адаптированы под нагрузки. Они учитывают анатомию пациента и позволяют вернуться к активной жизни. В Мурманске это направление развивают в ММЦ имени Пирогова, где собраны хирурги с огромным опытом.

"Ревизионные операции требуют не только технических навыков, но и глубокого понимания биомеханики сустава. В северных условиях это особенно актуально из-за повышенных нагрузок на опорно-двигательный аппарат", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сложности таких операций

Это вершина мастерства в травматологии-ортопедии. Хирурги работают с деформированной костью, риском инфекций и необходимостью точной фиксации. Операция длится дольше первичной — до 4–5 часов, с использованием специальных инструментов для реконструкции.

Доступны только экспертам с тысячами первичных эндопротезирований. В Мурманске команда ММЦ прошла подготовку, чтобы справляться с подобными вызовами. Пациенты отмечают быстрое восстановление благодаря современным методам реабилитации.

Первичное протезирование Ревизионное протезирование Установка нового протеза на здоровую кость Замена изношенного с восстановлением кости Длительность 1–2 часа До 5 часов, повышенная сложность Срок службы 10–15 лет Усиленные конструкции на 15+ лет

Таблица показывает ключевые различия. Ревизионные вмешательства минимизируют риск повторных операций.

Почему это важно для Мурманска

В Заполярье высокая нагрузка на суставы из-за климата и работы. Северяне часто сталкиваются с артритами и травмами. Новое направление снижает отток пациентов в центр страны и повышает доступность помощи.

Это часть усилий по улучшению здравоохранения в регионе. Бесплатные квоты покрывают нужды местных жителей, включая работников портов и заводов.

Как проводят ревизионное протезирование

Подготовка включает МРТ, анализы и моделирование. На столе хирурги извлекают старый протез, обрабатывают кость цементом или стеблями, фиксируют новый имплант. После — курс реабилитации с физиотерапией.

В ММЦ используют протезы последнего поколения с покрытием для быстрого приживления. Успех — 95% пациентов возвращаются к нормальной активности через 3–6 месяцев.

"Доступ к таким операциям напрямую влияет на демографию и мобильность населения. В Мурманской области это поможет удержать активных специалистов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Доступность и федеральные квоты

Операции бесплатны по ОМС и квотам ФМБА. Жители Мурманской области направляются через поликлиники. В 2025 году объем вырос, спрос опережает предложение.

Ранее область опровергла слухи об отмене льгот по зубному протезированию. Федеральная поддержка укрепляет систему.

Перспективы в Заполярье

ММЦ планирует расширять направление, обучая новых специалистов. Интеграция с благоустройством и соцпрограммами повысит качество жизни.

Ответы на популярные вопросы о протезировании в Мурманске

Кому положено ревизионное эндопротезирование?

Пациентам с износом протеза через 10–15 лет. Направление выдает ортопед по результатам обследования.

Бесплатно ли операции в ММЦ Пирогова?

Да, по федеральным квотам и ОМС. Жители области обслуживаются без оплаты.

Сколько длится восстановление?

3–6 месяцев до полной активности. Реабилитация обязательна.

