Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Мусорный вихрь утихает в Южно-Сахалинске: второклассник организует вторую жизнь для школьных стаканов

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

На Сахалине, где море диктует ритм жизни, а сопки упираются в хмурое небо, случилось нечто по-настоящему светлое. Второклассник из Южно-Сахалинска Демид Петров решил не ждать, пока взрослые разберутся с горами мусора, и запустил проект "Начни с маленького стаканчика — спаси большую планету!". Это не просто школьная поделка, а реальный кейс по спасению островной экосистемы от пластикового цунами.

Стаканчик кофе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стаканчик кофе

Масштаб катастрофы в отдельно взятой гимназии № 3 впечатляет: ежемесячно в урны улетало более 25 тысяч одноразовых стаканов. Маленький исследователь препарировал проблему с точностью мастера маникюра, удаляя лишний пафос и предлагая сухой остаток решений. Логика проста, как праворульный "японец": либо ты переходишь на многоразовое, либо даешь старому пластику вторую жизнь, либо отправляешь его на переработку.

Сегодня в классе Демида потребление пластика рухнуло на 50%. Ребята, привыкшие к суровым сахалинским ветрам, быстро освоили складные стаканчики и шопперы. Пока "москвичи" рассуждают о высоких материях, дальневосточные дети засучили рукава и начали чистить свой дом, понимая, что за речкой — Азия, а под ногами — уникальная природа, которую нельзя превращать в свалку.

Стаканчики: вторая жизнь против пятисот лет распада

Демид Петров подошел к вопросу как настоящий инженерный узел: он не просто запретил, а предложил альтернативу. Раздав одноклассникам многоразовые складные стаканчики, он создал новую социальную норму в отдельно взятом 2Г классе. Учитывая, что пластик разлагается около пяти веков, этот шаг — не капля в море, а полноценная запруда для мусорного потока.

"Я раздал одноклассникам многоразовые складные стаканчики. Теперь они могут брать их с собой в школу. Пластик разлагается около пятисот лет, загрязняя среду. Этот шаг поможет улучшить экологическую обстановку", — рассказал ученик гимназии № 3 Демид Петров.

Инициативу поддержали даже в местных кофейнях, где ценят экологическую осознанность выше сиюминутной выгоды. Дети уже сдали в пункты приема более двух тысяч стаканов, превратив мусор в ресурс. Такая ювелирная огранка дефекта системы потребления показывает, что даже второклассник способен сдвинуть железнодорожную стрелку привычек целого города.

Семейные традиции: от кружки до раздельного сбора

Экологическое воспитание на Сахалине — это не факультатив, а способ выживания. Мама автора проекта, Евгения Петрова, подчеркивает, что в их семье отказ от полиэтилена стал естественным ритмом. Использование многоразовых сумок и отказ от лишней тары в кафе — это база, на которой строится проект Демида.

В школе учителя тоже на стороне перемен, ведь порядок начинается не с лозунгов, а с привычки убирать за собой. Педагоги учат ребят искать альтернативу во всем: от тканевых шопперов до поделок из того, что могло бы гнить на свалке. Такой подход снимает вирусную нагрузку потребительства, заменяя её созидательным трудом.

Показатель проекта Результат
Собрано стаканчиков для переработки Более 2000 штук
Снижение пластика в классе 50%
Вовлеченность учебных заведений Гимназия № 3, детские сады города

Полигон "Известковый": куда уходит островной пластик

Собрать мусор — это только полдела, главное — настроить логистику. Все вторсырье отправляется на полигон "Известковый", который работает как четкий цеховой механизм. Оттуда материал распределяется по другим регионам страны для глубокой переработки и производства новых вещей.

"Вторсырье отправляем на полигон 'Известковый'. После материал уходит в другие регионы, где из него производят разные вещи. Пластику дали вторую жизнь, что снижает нагрузку на свалки", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре отходов Ольга Морозова.

Такой круговорот ресурсов избавляет остров от фантомных болей по чистым берегам, превращая экологию в прикладную дисциплину. Когда пластик не гниет мертвым грузом, а возвращается в строй, природа Сахалина получает шанс на передышку. Это системное решение проблемы, а не косметический ремонт фасада.

Наука в зооботаническом саду: региональный финал

Масштаб амбиций Демида выходит за рамки одной школы: 25 марта он представит проект на региональной научно-практической конференции. Площадкой станет Сахалинский зооботанический сад, где соберутся лучшие молодые умы области. Это важный этап, подтверждающий, что детская инициатива вписана в национальный проект "Экологическое благополучие".

Формирование культуры бережного отношения к природе — это марафон, где важен каждый шаг. Пока взрослые спорят о квотах, дети просто перекрывают кран мусорного потока. В этом и заключается магия острова: здесь всё настоящее, от ветра до желания спасти свой дом.

"Региональные инициативы по переработке ТКО критически важны для островных территорий, где дефицит земли под полигоны ощущается острее. Проекты вроде этого снижают нагрузку на бюджет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о школьной экологии

Почему проект сфокусирован именно на пластиковых стаканчиках?

Стаканчики для кулеров — один из самых массовых видов офисного и школьного мусора, который крайне редко попадает в переработку из-за специфики сбора и малого веса каждой единицы.

Куда именно уходит собранный на Сахалине пластик?

Материал концентрируется на полигоне "Известковый", после чего транспортируется на крупные заводы по переработке вторсырья в материковой части России.

Какие еще эко-привычки внедряют в гимназии Южно-Сахалинска?

Помимо отказа от пластиковой тары, ученики внедряют использование тканевых шопперов вместо пакетов и участвуют в мастер-классах по апсайклингу — созданию полезных вещей из отходов.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный аналитик Валерий Козлов, специалист по экологии Игорь Степанов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы сахалин экология южно-сахалинск
Новости Все >
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Комфорт без ржавчины: в Зашекснинском районе решили вопрос с надежностью подачи воды
Туман над Авачинской бухтой глушит сигналы: проводные таксофоны выводят Камчатку из цифрового штиля
Сопки дерзят Москве: аэропорт Владивостока попал под удар ФАС за монопольные накрутки на заправки
Кузбасс шлёт чёрное золото на Север: теплоход Омолон закладывает угольный резерв Магаданской ТЭЦ
Юрий Грымов: Хочу следовать за Чеховым шаг в шаг, слово в слово
Белый флаг над танкерами: Вашингтон легализовал операции с российской нефтью, застрявшей в океанах
Новый лидер Ирана оказался в центре споров: семейная связь затмила куда более важный факт
Попытка сломать Иран дала обратный эффект: что в этой истории особенно тревожит Запад
Чужие войны становятся лабораторией: зачем Китай изучает конфликт вокруг Ирана
Сейчас читают
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Красота и стиль
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Красота и стиль
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Популярное
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США

Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.

Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас Олег Артюков Броня, V8 и роскошь: почему российский Т-98 Комбат сравнивают с танком Сергей Милешкин Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Последние материалы
Тайга смыкает сопки в кольцо: льготы на авиацию в Якутии выводят участников СВО из транспортной ловушки
Туман над Авачинской бухтой глушит сигналы: проводные таксофоны выводят Камчатку из цифрового штиля
Сопки дерзят Москве: аэропорт Владивостока попал под удар ФАС за монопольные накрутки на заправки
Кузбасс шлёт чёрное золото на Север: теплоход Омолон закладывает угольный резерв Магаданской ТЭЦ
Юрий Грымов: Хочу следовать за Чеховым шаг в шаг, слово в слово
Белый флаг над танкерами: Вашингтон легализовал операции с российской нефтью, застрявшей в океанах
Задонск сделал ставку на почту — город неожиданно стал магнитом для путешественников
Больше детей — выше приоритет: в Архангельской области раскрыли детали обновленной системы социальных выплат
Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас
Зелёная губка тянет дом на дно: одна простая хитрость очищает крышу от мха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.