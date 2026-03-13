Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Дыры глубже Японского моря: ключевые улицы Владивостока ложатся под асфальтовый пресс

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивосток в очередной раз доказывает: здесь не живут, здесь маневрируют. Городская администрация подвела итоги тендера на латание дыр, которые за зиму успели стать глубже, чем Японское море. Победителем вышла компания "Роудс" — теперь им предстоит доказать, что их асфальт держится крепче, чем японская иномарка на косогоре.

Вид на Владивосток
Фото: Flickr by Michael Goodine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вид на Владивосток

Работа предстоит ювелирная, почти как удаление кутикулы на пульте управления дорожным катком. Подрядчик берется за Волховскую, Днепровскую и проспект 100-летия Владивостока. Время поджимает, ведь август на ДВ — это не просто месяц, а финишная прямая перед сезоном тайфунов, когда любая недоделка превращается в аквапарк для праворульных авто.

Списки на ремонт еще шуршат в кабинетах специалистов, формируя карту будущего комфорта. Пока одни участки готовятся к встрече с техникой, другие — на Черняховского и Невельского — уже видят сны о капитальном обновлении по нацпроекту. Владивосток замер в ожидании звуков отбойных молотков, которые здесь звучат оптимистичнее, чем крики чаек на Спортивной гавани.

Проспект 100-летия: асфальтовая диета для главной артерии

Главная магистраль города — проспект 100-летия Владивостока — напоминает железнодорожную стрелку, которая вечно переключает поток машин из центра в спальные районы. Участки возле домов №31-39 и №45-47 давно требовали вмешательства хирурга с ведром горячей смеси. Здесь не просто меняют покрытие, здесь вправляют суставы всей транспортной системе города.

Локальное восстановление поврежденных зон — это не попытка спрятать грязное белье под ковер, а осознанная тактика быстрого реагирования. Подход компании "Роудс" к перекрестку с Днепровской должен быть точным. Малейшая ошибка в тайминге работ — и город встанет в такой затор на трассе, что даже сопки содрогнутся от коллективного гудка клаксонов.

"Обновление дорожного полотна на таких загруженных участках требует не только графиков, но и понимания специфики нашего климата", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Волховская и Днепровская: пешеходный десант против бездорожья

На Волховской улице акцент сместился с моторов на подошвы: здесь запланировано масштабное строительство тротуаров. Левая сторона от дома №14 до №30 наконец-то перестанет напоминать полосу препятствий для морпехов в отставке. Безопасность пешеходов — это не роскошь, а базовая прошивка современного порта-крепости.

Замена бордюрного камня и ремонт ограждений между домами №25 и №30 выглядят как инженерный узел, который должен стянуть разрозненные участки в единую городскую ткань. Без этих мелочей любая дорога — лишь направление в тумане. Днепровская тоже получит свою порцию внимания, особенно на подъезде к дому №24, где асфальт за долгие годы накопил критический износ.

Локация Тип работ
Ул. Волховская (д. 14-30) Строительство новых тротуаров
Проспект 100-летия (д. 31-47) Локальный ремонт асфальтового покрытия
Ул. Днепровская (от д. 1) Восстановление проезжей части

"Благоустройство пешеходных маршрутов — это попытка уйти от 'автомобилецентричного' города к живому пространству", — объяснил региональный экономист Валерий Козлов.

Капитальный размах: нацпроекты диктуют ритм

Пока "Роудс" занимается тактикой, на горизонте маячит стратегия нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Улицы Черняховского и Невельского готовятся к капитальному перерождению, которое должно стереть фантомные боли старой застройки. Это уже не просто латание, а полная перепрошивка дорожного ECU всего микрорайона.

Ремонтные планы города — это живой организм, список объектов постоянно дополняется. Администрация обещает зайти в каждый район, чтобы весенняя оттепель не оставила жителей у разбитого корыта муниципальной ответственности. Ситуация напоминает затяжной рейс: ресурсов мало, ветер в лицо, но курс на обновление взят твердо.

"При планировании дорожных работ крайне важно учитывать риск подтоплений, характерный для нашего рельефа сопок", — подчеркнула эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о ремонте дорог во Владивостоке

Когда завершатся работы на Волховской и Днепровской?

Подрядчик обязан сдать все объекты, включая новые тротуары и бордюры, до конца августа текущего года. Это критический срок до начала осенних пиков осадков.

Будут ли перекрывать проспект 100-летия на время ремонта?

Работы запланированы локальные, в районе конкретных домов. Полного перекрытия артерии не ожидается, но возможны кратковременные сужения полос, что может создать затор на трассе в часы пик.

Кто контролирует качество асфальта у компании "Роудс"?

Контроль осуществляет управление дорог администрации города. Внедряются технологии измерения плотности покрытия, чтобы избежать дефектов, которые проявляются вместе с тающим снегом.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы владивосток ремонт дорог
Новости Все >
Туман больше не крадет голоса: Чукотка строит вышки 4G в мертвых зонах поселков
Крокодил, который забыл свои корни: это странное существо превращалось в бегуна на двух ногах
Забытые адреса стирают: вологодские дома готовят к превращению в кварталы
В Госдуме оценили инициативу о минимальном размере алиментов не ниже прожиточного минимума
Зачем знать этикет, если вы не аристократ: его настоящая роль удивляет многих
Перемены в Вологодской области будут заметны даже из окна: 83 двора готовят к новой жизни
Бюджет перестает хрипеть от тарифов: шкала скидок на ЖКХ набирает обороты в Хабаровском крае
Китай внимательно смотрит на чужие войны: Пекин готовится к своему главному экзамену
Пески меняют гардероб: Сахара покрылась белым снегом, нарушая все привычные законы климата
Комфорт без ржавчины: в Зашекснинском районе решили вопрос с надежностью подачи воды
Сейчас читают
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Новости спорта
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Мир. Новости мира
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Популярное
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США

Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.

Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону Любовь Степушова Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас Олег Артюков Броня, V8 и роскошь: почему российский Т-98 Комбат сравнивают с танком Сергей Милешкин
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Последние материалы
Крокодил, который забыл свои корни: это странное существо превращалось в бегуна на двух ногах
Дыры глубже Японского моря: ключевые улицы Владивостока ложатся под асфальтовый пресс
Забытые адреса стирают: вологодские дома готовят к превращению в кварталы
В Госдуме оценили инициативу о минимальном размере алиментов не ниже прожиточного минимума
Зачем знать этикет, если вы не аристократ: его настоящая роль удивляет многих
Невидимый купол в спортивном зале: простые приемы, которые спасут от чувства неловкости
Перемены в Вологодской области будут заметны даже из окна: 83 двора готовят к новой жизни
Бюджет перестает хрипеть от тарифов: шкала скидок на ЖКХ набирает обороты в Хабаровском крае
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Китай внимательно смотрит на чужие войны: Пекин готовится к своему главному экзамену
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.