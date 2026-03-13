Больше детей — выше приоритет: в Архангельской области раскрыли детали обновленной системы социальных выплат

Архангельская область усиливает поддержку многодетных семей, выделяя в 2026 году 12,9 млрд рублей на федеральные и региональные меры. Эти средства пойдут на жилье, коммунальные услуги, питание, проезд и ежегодные выплаты. Губернатор Александр Цыбульский назвал это ключевым направлением социальной политики для демографического роста.

Сегодня в регионе действуют 31 мера поддержки, из них 17 ориентированы именно на многодетные семьи. Родители получают помощь с покупкой жилья и выделением земельных участков, льготы на ЖКУ, компенсации за питание детей и проезд. В 2025 году такие выплаты охватили тысячи семей, подтвердив свою востребованность.

Число многодетных семей превысило 14 тысяч, в них растут более 46 тысяч детей. Расширение мер призвано сделать помощь более доступной и надежной, укрепляя позиции Архангельской области в демографической повестке.

Что входит в поддержку многодетных семей

Региональная система помощи многодетным семьям в Архангельской области охватывает повседневные нужды и долгосрочные цели. Помимо федеральных единого пособия и материнского капитала, семьи получают 17 дополнительных мер. Это компенсации на жилье, землю, коммуналку, питание школьников и проезд.

Такая комплексность делает поддержку удобной: заявления подаются через МФЦ или Госуслуги, сроки рассмотрения — до 10 дней. В 2025 году меры охватили десятки тысяч детей, показав реальную отдачу.

"Поддержка многодетных семей напрямую влияет на рождаемость и удержание населения в регионе, особенно на Севере с его климатическими вызовами", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова

Льготы на жилье и землю

Одна из самых востребованных мер — помощь с приобретением жилья. Многодетные семьи получают субсидии на ипотеку или покупку квартир, а также приоритет при выделении земельных участков под ИЖС. В Архангельске развитие промышленных парков и инфраструктуры усиливает доступность жилья.

Мера поддержки Условия и охват Субсидия на жилье До 30% от стоимости, для семей с 3+ детьми Земельный участок Бесплатно, до 15 соток в пригороде

Эти льготы стимулируют строительство, особенно в растущих районах вроде Майской Горки.

Компенсации по ЖКУ

В Архангельской области многодетные семьи компенсируют до 50% расходов на ЖКУ. В 2025 году такую помощь получили 11 207 семей. Это особенно актуально на фоне роста тарифов, как с отоплением в феврале.

Компенсация начисляется автоматически по данным ЕГРН, без лишних документов. Регион мониторит тарифы, чтобы льготы оставались эффективными.

Параллельно развивается инфраструктура: ИИ-контроль уборки снега и модернизация сетей снижают риски переплат.

Выплаты на питание и школьную форму

Ежегодные выплаты на питание назначены 16 312 детям, на школьную форму — 13 781 ребенку. Суммы индексируются ежегодно, покрывая реальные расходы в северных условиях.

"Эти меры снижают финансовую нагрузку и повышают качество жизни, что критично для демографических программ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов

Выплаты перечисляются на карты, без бюрократии.

Льготы на транспорт

Компенсация проезда для 16 315 детей покрывает школьный транспорт и городские маршруты. В Архангельске это важно из-за зимних рисков на дорогах.

Семьи с детьми до 7 лет получают бесплатный проезд в пригородных автобусах. Меры интегрированы с федеральными программами безопасности.

Бюджет на 2026 год и перспективы

В 2026 году бюджет поддержки вырастет до 12,9 млрд рублей. Это позволит расширить охват и ввести новые меры, связанные с инвестициями в Арктику.

"Юридическая база выплат устойчива, но нужны уточнения по индексации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артём Волков

Фокус на цифровизации: жалобы через ЦУР помогут оперативно корректировать программу.

Результаты поддержки

Число многодетных семей выросло до 14 тысяч, дети — 46 тысяч. Это подтверждает эффективность мер в борьбе с оттоком населения. Развитие парков и зон отдыха, как в парке Ломоносова, дополняет социальную помощь.

Регион планирует мониторинг через Госуслуги для дальнейшего улучшения.

Ответы на популярные вопросы о поддержке многодетных семей в Архангельской области

Кто имеет право на меры поддержки?

Семьи с тремя и более детьми до 18 лет, признанные многодетными по региональному закону. Заявления через МФЦ.

Как получить компенсацию ЖКУ?

Автоматически по ЕГРН или по заявке. До 50% расходов, ежемесячно.

Что с жильем для многодетных?

Субсидии до 30% на покупку или землю бесплатно. Приоритет в очередях.

Индексируют ли выплаты в 2026 году?

Да, на уровень инфляции. Бюджет — 12,9 млрд рублей.

