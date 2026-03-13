Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерий Козлов

Больше детей — выше приоритет: в Архангельской области раскрыли детали обновленной системы социальных выплат

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Архангельская область усиливает поддержку многодетных семей, выделяя в 2026 году 12,9 млрд рублей на федеральные и региональные меры. Эти средства пойдут на жилье, коммунальные услуги, питание, проезд и ежегодные выплаты. Губернатор Александр Цыбульский назвал это ключевым направлением социальной политики для демографического роста.

Дошкольники
Фото: Openverse by cafemama, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Дошкольники

Сегодня в регионе действуют 31 мера поддержки, из них 17 ориентированы именно на многодетные семьи. Родители получают помощь с покупкой жилья и выделением земельных участков, льготы на ЖКУ, компенсации за питание детей и проезд. В 2025 году такие выплаты охватили тысячи семей, подтвердив свою востребованность.

Число многодетных семей превысило 14 тысяч, в них растут более 46 тысяч детей. Расширение мер призвано сделать помощь более доступной и надежной, укрепляя позиции Архангельской области в демографической повестке.

Что входит в поддержку многодетных семей

Региональная система помощи многодетным семьям в Архангельской области охватывает повседневные нужды и долгосрочные цели. Помимо федеральных единого пособия и материнского капитала, семьи получают 17 дополнительных мер. Это компенсации на жилье, землю, коммуналку, питание школьников и проезд.

Такая комплексность делает поддержку удобной: заявления подаются через МФЦ или Госуслуги, сроки рассмотрения — до 10 дней. В 2025 году меры охватили десятки тысяч детей, показав реальную отдачу.

"Поддержка многодетных семей напрямую влияет на рождаемость и удержание населения в регионе, особенно на Севере с его климатическими вызовами", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Льготы на жилье и землю

Одна из самых востребованных мер — помощь с приобретением жилья. Многодетные семьи получают субсидии на ипотеку или покупку квартир, а также приоритет при выделении земельных участков под ИЖС. В Архангельске развитие промышленных парков и инфраструктуры усиливает доступность жилья.

Мера поддержки Условия и охват
Субсидия на жилье До 30% от стоимости, для семей с 3+ детьми
Земельный участок Бесплатно, до 15 соток в пригороде

Эти льготы стимулируют строительство, особенно в растущих районах вроде Майской Горки.

Компенсации по ЖКУ

В Архангельской области многодетные семьи компенсируют до 50% расходов на ЖКУ. В 2025 году такую помощь получили 11 207 семей. Это особенно актуально на фоне роста тарифов, как с отоплением в феврале.

Компенсация начисляется автоматически по данным ЕГРН, без лишних документов. Регион мониторит тарифы, чтобы льготы оставались эффективными.

Параллельно развивается инфраструктура: ИИ-контроль уборки снега и модернизация сетей снижают риски переплат.

Выплаты на питание и школьную форму

Ежегодные выплаты на питание назначены 16 312 детям, на школьную форму — 13 781 ребенку. Суммы индексируются ежегодно, покрывая реальные расходы в северных условиях.

"Эти меры снижают финансовую нагрузку и повышают качество жизни, что критично для демографических программ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Выплаты перечисляются на карты, без бюрократии.

Льготы на транспорт

Компенсация проезда для 16 315 детей покрывает школьный транспорт и городские маршруты. В Архангельске это важно из-за зимних рисков на дорогах.

Семьи с детьми до 7 лет получают бесплатный проезд в пригородных автобусах. Меры интегрированы с федеральными программами безопасности.

Бюджет на 2026 год и перспективы

В 2026 году бюджет поддержки вырастет до 12,9 млрд рублей. Это позволит расширить охват и ввести новые меры, связанные с инвестициями в Арктику.

"Юридическая база выплат устойчива, но нужны уточнения по индексации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артём Волков.

Фокус на цифровизации: жалобы через ЦУР помогут оперативно корректировать программу.

Результаты поддержки

Число многодетных семей выросло до 14 тысяч, дети — 46 тысяч. Это подтверждает эффективность мер в борьбе с оттоком населения. Развитие парков и зон отдыха, как в парке Ломоносова, дополняет социальную помощь.

Регион планирует мониторинг через Госуслуги для дальнейшего улучшения.

Ответы на популярные вопросы о поддержке многодетных семей в Архангельской области

Кто имеет право на меры поддержки?

Семьи с тремя и более детьми до 18 лет, признанные многодетными по региональному закону. Заявления через МФЦ.

Как получить компенсацию ЖКУ?

Автоматически по ЕГРН или по заявке. До 50% расходов, ежемесячно.

Что с жильем для многодетных?

Субсидии до 30% на покупку или землю бесплатно. Приоритет в очередях.

Индексируют ли выплаты в 2026 году?

Да, на уровень инфляции. Бюджет — 12,9 млрд рублей.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артём Волков
Автор Валерий Козлов
Валерий Владимирович Козлов — региональный экономист, специалист по бюджетам субъектов РФ и социально-экономическому развитию территорий, кандидат экономических наук.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы демография архангельская область
Новости Все >
Туман над Авачинской бухтой глушит сигналы: проводные таксофоны выводят Камчатку из цифрового штиля
Сопки дерзят Москве: аэропорт Владивостока попал под удар ФАС за монопольные накрутки на заправки
Кузбасс шлёт чёрное золото на Север: теплоход Омолон закладывает угольный резерв Магаданской ТЭЦ
Юрий Грымов: Хочу следовать за Чеховым шаг в шаг, слово в слово
Белый флаг над танкерами: Вашингтон легализовал операции с российской нефтью, застрявшей в океанах
Новый лидер Ирана оказался в центре споров: семейная связь затмила куда более важный факт
Попытка сломать Иран дала обратный эффект: что в этой истории особенно тревожит Запад
Чужие войны становятся лабораторией: зачем Китай изучает конфликт вокруг Ирана
Иран оказался в эпицентре бури: почему политические волны докатились до Москвы и Пекина
Совкомбанк заработал за 2025 год 53 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
Сейчас читают
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Красота и стиль
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Горячие точки
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Садоводство, цветоводство
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Популярное
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США

Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.

Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас Олег Артюков Броня, V8 и роскошь: почему российский Т-98 Комбат сравнивают с танком Сергей Милешкин Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Последние материалы
Тайга смыкает сопки в кольцо: льготы на авиацию в Якутии выводят участников СВО из транспортной ловушки
Туман над Авачинской бухтой глушит сигналы: проводные таксофоны выводят Камчатку из цифрового штиля
Сопки дерзят Москве: аэропорт Владивостока попал под удар ФАС за монопольные накрутки на заправки
Кузбасс шлёт чёрное золото на Север: теплоход Омолон закладывает угольный резерв Магаданской ТЭЦ
Юрий Грымов: Хочу следовать за Чеховым шаг в шаг, слово в слово
Белый флаг над танкерами: Вашингтон легализовал операции с российской нефтью, застрявшей в океанах
Задонск сделал ставку на почту — город неожиданно стал магнитом для путешественников
Больше детей — выше приоритет: в Архангельской области раскрыли детали обновленной системы социальных выплат
Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас
Зелёная губка тянет дом на дно: одна простая хитрость очищает крышу от мха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.