Евгений Блех

Архангельск раскололся на тёплые и холодные дома: где батареи не оживают второй день

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Жители Архангельска мёрзнут уже второй день. Масштабные ремонтные работы на тепловых сетях оставили без отопления десятки домов в ключевых округах города. Холодные батареи стали реальностью для тысяч семей, а аварийные бригады ТГК-2 продолжают бороться с износом инфраструктуры.

Радиатор
Фото: unsplash.com by https://unsplash.com/photos/a-couple-of-white-vases-sit-on-a-table-uWEiopM2nKs is licensed under Free to use under the Unsplash License
Радиатор

Соломбала, Октябрьский округ и Майская Горка — самые пострадавшие зоны. Здесь отключения растянулись на весь день, а местами и дольше. Параллельно фиксируют перебои с электричеством, что усугубляет ситуацию в разгар зимы.

Повторяющиеся аварии на теплосетях Архангельска вызывают вопросы к состоянию городской инфраструктуры. Пока власти обещают оперативное восстановление, горожане ищут способы пережить холод.

В этом материале:

Соломбала под ударом

Соломбальский округ лидирует по числу отключений. С 9:00 утра дома на улицах Адмиралтейской, Беломорской флотилии, Валявкина, Пахтусова, Советской, проспекте Никольском и в 1-м Банном переулке остались без тепла. Работы ТГК-2 затянутся до завершения ремонта, что может занять часы.

Этот район регулярно страдает от подобных инцидентов. Износ сетей здесь достигает критических значений, а счета за отопление только растут, несмотря на проблемы.

Улицы Время отключения
Адмиралтейская, Беломорской флотилии С 9:00 до окончания работ
Валявкина, Пахтусова, Советская С 9:00 до окончания работ
Проспект Никольский, 1-й Банный пер. С 9:00 до окончания работ

Октябрьский округ без тепла

В Октябрьском округе отключение длится с 9:00 до 16:00. Под него попали дома на улице Воскресенской, проспекте Дзержинского и улице 23-й Гвардейской Дивизии. Эти сети требуют срочного вмешательства из-за накопившихся повреждений.

Параллельно в городе растет число жалоб на коммуналку. Цифровые обращения жителей игнорируют, что только усиливает недовольство.

"Износ тепловых сетей в Архангельске превышает 60 процентов, ремонты неизбежны, но планирование хромает", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Майская Горка в холоде

Майская Горка страдает дольше всех: с 9:00 до 20:00 без тепла дома на улицах Кооперативной, Красной Звезды, Некрасова, Федора Абрамова и проспекте Ленинградском. Этот район активно застраивается, но инфраструктура не поспевает.

Новый вывод ТЭЦ должен был решить дефицит, но пока ремонты продолжают парализовать подачу.

Перебои с электричеством

Не только тепло под угрозой. В Маймаксанском округе с 9:00 до 17:00 без света часть частного сектора на улице Ладожской. В Соломбале вечером, с 21:00 до 3:00, краткие отключения на проспекте Никольском и соседних улицах выполнит АРЭС.

Такие совпадения усложняют жизнь. Жители жалуются на аналогичные проблемы с сетями в прошлом.

"Инфраструктура Архангельска требует комплексного обновления, особенно в округах с высокой плотностью", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Почему отключения повторяются

Второй день подряд — не случайность. Накануне аналогичные работы парализовали Соломбалу и другие зоны. Износ труб, суровый климат и нагрузка на сети провоцируют аварии.

ИИ-контроль за коммуналкой помогает, но не решает корень проблем. ТГК-2 обещает ускорение ремонтов.

Реакция жителей

Горожане делятся историями в соцсетях. Холод в квартирах, испорченная еда — типичные последствия. Рост тарифов на фоне отключений бесит еще больше.

"Жалобы на отключения нужно подавать письменно, с фиксацией времени, чтобы требовать компенсации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Что ждет теплосети

Власти говорят о планах модернизации. Инфраструктурные проекты охватят и теплоснабжение. Но пока зимние ремонты — норма для Архангельска.

Зимние риски усиливают нагрузку на системы.

Ответы на популярные вопросы об отключениях тепла в Архангельске

Когда восстановят отопление?

В Соломбале — до окончания работ, в Октябрьском — к 16:00, в Майской Горке — к 20:00. Точные сроки уточняйте у ТГК-2.

Кто проводит работы?

Основные — ТГК-2 на теплосетях, АРЭС — на электрике. Это плановые ремонты.

Как получить компенсацию?

Фиксируйте отключение фото и актами, подавайте в управляющую компанию или жилинспекцию.

Будут ли отключения завтра?

Пока планов нет, но следите за объявлениями властей.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова

Автор Евгений Блех
Евгений Михайлович Блех — эксперт по ЖКХ и тарифам, доктор экономических наук, профессор, Почётный работник ЖКХ РФ, заместитель директора центра управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы жкх авария отопление архангельск
