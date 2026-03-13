Стерильный контроль: на новгородском заводе запустили уникальный эксперимент с маркировкой труб

В Новгородской области стартовал первый в России промышленный эксперимент по цифровой маркировке полимерных труб прямо на производстве. На базе резидента ОЭЗ "Новгородская" — компании АО "Новые трубы" — внедрили систему, которая меняет весь цикл выпуска продукции. Это не просто тест: здесь собрали экспертов со всей страны, чтобы разобрать нюансы технологии.

Семинар открыли представители Минпромторга и правительства региона. Участники — 120 человек из 80 предприятий России и Казахстана — изучают, как маркировка интегрируется в производственный процесс. Система "Честный ЗНАК" поможет бороться с подделками и нелегальным оборотом.

Компания "Новые трубы" запустила завод в июне 2024 года и уже вышла на мощность 30 тысяч тонн труб в год под брендом "НОВАПАЙП". Продукция идет на газификацию регионов и коммунальные сети, подтверждая надежность ОЭЗ как платформы для инноваций.

Промышленный эксперимент по маркировке

Новгородская область стала пионером в внедрении сквозной цифровой маркировки полимерных труб. На заводе АО "Новые трубы" код наносится прямо в производственном цикле — от сырья до готовой продукции. Это первый полноценный промышленный тест в стране, который скоро закрепят постановлением правительства.

Президент Ассоциации полимерной интеграции Сергей Бершицкий отметил, что эксперимент меняет технологический цикл. Участники семинара разбирают способы нанесения кода и решают технические вопросы.

"Такой эксперимент укрепляет позиции добросовестных производителей и снижает риски фальсификата на рынке", — рассказал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Дмитриевич Козлов

Семинар в ОЭЗ "Новгородская"

Двухдневный семинар открылся 12 марта на территории ОЭЗ "Новгородская". Организаторы — Ассоциация полимерной интеграции с Минпромторгом и правительством области. Онлайн-приветствие дал Олег Тухватуллин из департамента цифровой маркировки.

Министр инвестиционной политики Денис Носачев и Юлия Алексеева подчеркнули роль региона в привлечении инвесторов. Гости из 80 предприятий смогут увидеть инфраструктуру зоны на практике.

Участники семинара Цели участия 80 предприятий России и Казахстана Изучить способы маркировки Резиденты ОЭЗ Оптимизировать производство Представители Минпромторга Разработать стандарты

Компания "Новые трубы"

Гендиректор Олег Мазуров рассказал, как QR-код фиксирует весь путь продукта — от переработки сырья до потребителя. Завод в ОЭЗ заработал в июне 2024 года и быстро вышел на 30 тысяч тонн труб "НОВАПАЙП" ежегодно.

Трубы поставляют для газификации и ЖКХ по всей России. Это подтверждает качество и надежность продукции.

"Участие в эксперименте — шаг к лидерству в отрасли и современным стандартам", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова

Преимущества особой экономической зоны

ОЭЗ "Новгородская" имеет 15 резидентов. Инвесторы выбирают между льготным участком с инфраструктурой или готовыми помещениями. Налоговые и таможенные преференции ускоряют запуск проектов.

Денис Носачев подчеркнул вклад "Новых труб" в экономику области. Зона способствует целям нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Посещение ОЭЗ участниками семинара поможет другим регионам перенять опыт.

Цифровая маркировка в действии

Система "Честный ЗНАК" отслеживает товар от завода до покупателя, борясь с нелегальным оборотом. На трубах код содержит данные о сырье, производстве и поставках.

Изменения в цикле требуют адаптации, но окупаются защитой бренда и доверия рынка. Постановление о маркировке полимеров примут скоро.

"Маркировка повышает прозрачность цепочек поставок и инвестиционную привлекательность регионов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Николаевич Орлов

Перспективы развития региона

Эксперимент укрепляет позиции Новгородской области как инновационного хаба. Резиденты вроде "Новых труб" привлекают инвестиции и создают рабочие места.

Семинар вдохновит другие предприятия на цифровизацию. Регион готов делиться опытом ОЭЗ для общероссийского масштаба.

Это шаг к устойчивому росту экономики и инфраструктуры.

Ответы на популярные вопросы о маркировке полимерных труб

Что дает цифровая маркировка производителям?

Она защищает от подделок, упрощает контроль качества и повышает доверие потребителей. Код фиксирует весь цикл продукта.

Как внедряется маркировка на заводе?

Код наносится в производственном цикле через систему "Честный ЗНАК". Требует корректировки технологий, но окупается быстро.

Почему выбрали Новгородскую область?

Здесь ОЭЗ с развитой инфраструктурой и резидентом-лидером. Семинар собрал экспертов для обмена опытом.

